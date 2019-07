Mahershala Ali será Blade: ¿la muerte definitiva de los shows de Marvel en Netflix?

Durante su presentación en el Comic Con de San Diego, Marvel dio una serie de revelaciones que marcarán su paso en los próximos años mientras lleva a su Universo Cinemático (UCM por sus siglas en español) a su Fase 4. Sin embargo, perdido entre las noticias de que Natalie Portman será la Diosa del Trueno en "Thor: Love and Thunder" y los títulos de las siguientes películas, hubo una revelación con implicancias devastadoras: la elección de Mahershala Ali como Blade en la película del mismo nombre.

No es que Ali sea un mal sucesor a Wesley Snipes, quien tomó el papel del cazador de vampiros en el exitoso filme de 1998, al contrario, Ali mostró sus dotes actorales en una serie para Netflix de título "Luke Cage", donde interpretó de manera excelente al personaje de Cornell Stokes, también conocido como el villano Cottonmouth.

Y es que esta elección tiene preocupantes implicancias para no solo "Luke Cage", sino también para otros shows hechos para la plataforma de streaming como "Daredevil", "Jessica Jones", "Iron Fist", "The Punisher" y "Defenders", que han sido cancelados uno tras otro pese a su popularidad.

Aficionados de estas series habían tenido la esperanza de que Disney utilizara el lanzamiento de su propia plataforma de streaming Disney+ para rescatar las series del olvido, pero la reciente elección de Ali parece poner fin a esta posibilidad.

Por supuesto aficionados de Marvel podrán todavía ver "Agents of SHIELD" en sus televisores... por un año más, ya que recientemente Marvel anunció que este show terminaría en su sexta temporada. Además tendremos por el momento a "Cloak & Dagger" de ABC y "Runaways" de Hulu.

Esto sin contar los próximos a estrenar "The Falcon and the Winter Soldier", la curiosamente llamada "WandaVision", la serie protagonizada por Tom Hiddleston, "Loki", y "Hawkeye", todas estas exclusivamente para Disney+.