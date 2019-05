"Malaka": fecha de estreno, historia, personajes y todo sobre la nueva serie de Maggie Civantos

Protagonizada por Maggie Civantos y Vicente Romero, “Malaka” es un thriller policiaco y de acción producido por Globomedia para La 1. La serie está ambientada en la Málaga actual, tal como sugiere su título tomado del nombre fenicio de la ciudad costera andaluza. Además de enfocarse en los positivo del núcleo urbano, profundizará en la desaparición de la hija de un gran empresario y el mundo del narcotráfico de la zona.

La ficción creada por Daniel Corpas y dirigida por Marc Vigil (“El Ministerio del Tiempo”, “Águila roja”) empezó su rodaje en abril del 2019 y se extenderá hasta el mes de julio en exteriores e interiores naturales de Málaga, ciudad de la que se reconocerán lugares como la zona del Paseo de los Curas, la Alameda Principal y la Avenida de Cervantes, además del Puerto del Condado y la zona del Cerrado de Calderón.

“Málaga se ha elegido porque los autores de la serie son malagueños y pensaron la serie directamente en Málaga. No se ha pensado la idea y luego hemos buscado la localización donde poder desarrollarla. La raíz es Málaga y el 70/80% de los actores son malagueños y gran parte del equipo técnico también. De hecho, los actores que no son malagueños son andaluces. Se va a ver una serie como vimos en 'Fariña', hablando en un castellano que no es de Valladolid. Esta obligación del acento neutro me parece una tontería. En España hemos estado mucho tiempo haciendo series con un castellano neutro y el acento es esencial. En ese sentido todos tenemos que agradecer y aplaudir lo que ha supuesto 'Fariña' en este asunto y otros muchos” explicó Javier Olivares, coproductor ejecutivo de “Malaka”.

Sobre la producción que tendrá episodios con una duración de 60 minutos Olivares dijo que “es un thriller, pero no es un thriller agarrado a las peripecias o a los trucos. Lo que predomina en esta serie son los tres protagonistas, tres derrotados que, de repente, intentan empatar el partido de la vida. Esto hace que la serie sea algo clásica, pero tiene un factor diferencial que la hace que también sea moderna: el tratamiento que le vamos a dar a la imagen, con cámara en mano y una estética muy atrevida. Son todos exteriores e interiores naturales. Queremos darle una estética como la que hemos visto en series como 'Gomorra', es decir, ir directo al grano y no buscar ningún elemento esteticista por el mero hecho de que sea estético”.

El equipo de Malaka reunido durante el rodaje (Foto: TVE) El equipo de Malaka reunido durante el rodaje (Foto: TVE)

HISTORIA DE “MALAKA”

La desaparición de la hija de un importante empresario de Málaga es el detonante de este thriller policiaco. Dos policías perseguidos por su pasado son los encargados de la investigación: Darío (Salva Reina), un policía corrupto que conoce la calle a fondo; y Blanca (Maggie Civantos), una agente de élite que vuelve a su ciudad después de pasar unos años en Madrid. Ambos se ven obligados a trabajar juntos cuando desaparece la joven Noelia.

En la investigación también se implica Quino (Vicente Romero), un detective privado y expolicía. Los tres intentarán resolver un caso que acaba mezclándose con sus conflictos familiares y personales.

Todo se complicará con la aparición de una nueva droga que desata la guerra entre las bandas de traficantes que manejan el negocio. Entre los jefes sobresale La Tota (Laura Baena), que dirige con mano de hierro el clan de Los Cucos.

ACTORES Y PERSONAJES

“Malaka” tiene como protagonistas a Maggie Civantos, Vicente Romero, Salva Reina, y a ellos se unen Laura Baena, Cuca Escribano, Susana Córdoba, Manuel Morón y Antonio Gil, así informa la cadena pública en un comunicado.

Alejandro Casaseca, Víctor Castilla, Emilio Palacios, Ignacio Mateos, Héctor Medina, Pilar Gómez, Helena Kaittani, y Noemí Ruiz completan el reparto mayoritariamente malacitano que trabaja en el thriller policíaco.



Maggie Civantos interpreta a Blanca

Vicente Romero interpreta a Quino

Salva Reina interpreta a Darío

Laura Baena interpreta a La Tota

EQUIPO CREATIVO

Creación: Daniel Corpas Hansen y Samuel Pinazo

Dirección: Marc Vigil

Producción ejecutiva: Javier Olivares

El rodaje de Malaka finalizará el julio (Foto: TVE) El rodaje de Malaka finalizará el julio (Foto: TVE)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “MALAKA”?

“Malaka” aún no tiene fecha de estreno oficial por La 1, pero considerando que las grabaciones terminan en julio probablemente la serie se estrene a fines del 2019 o el próximo año.