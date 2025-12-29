El regreso de “Malcolm in the Middle” ya es oficial. El lanzamiento del primer tráiler de “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” confirmó la fecha de estreno de la esperada continuación de la serie, que llegará el 10 de abril de 2026 a las plataformas Disney+ y Hulu.

El adelanto muestra a ‘Malcolm’ en su etapa adulta, nuevamente interpretado por Frankie Muniz, quien vuelve al desorden familiar tras varios años de distancia. La historia se desarrolla a partir del 40° aniversario de bodas de ‘Hal’ y ‘Lois’, evento que reúne otra vez a la disfuncional familia.

El tráiler confirma el retorno de gran parte del elenco original, incluyendo a Bryan Cranston como ‘Hal’ y Jane Kaczmarek como ‘Lois’, así como a Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama).

“Malcolm in the Middle” revela su primer adelanto y confirma su fecha de estreno. (Foto: Disney)

Uno de los cambios más comentados es la ausencia de Erik Per Sullivan, quien interpretó a ‘Dewey’ en la serie original y se retiró de la actuación. En esta nueva producción, el personaje será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, marcando una de las principales novedades del elenco.

La miniserie, compuesta por cuatro episodios, abordará los desafíos de Malcolm como adulto, padre y profesional, mientras vuelve a enfrentarse al caos familiar que marcó su infancia. El avance anticipa situaciones absurdas y conflictos cotidianos con un enfoque actualizado.

Estrenada originalmente entre 2000 y 2006, “Malcolm in the Middle” se convirtió en una de las sitcoms más influyentes de su época, con 151 episodios y un estilo narrativo innovador que rompió con los esquemas tradicionales de la televisión.

Con la publicación del tráiler, la expectativa entre los fans ha crecido considerablemente. “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” apuesta por combinar nostalgia y nuevas dinámicas familiares.