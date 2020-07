“Maldita”, la nueva apuesta de Netflix estrenará este viernes 17 de julio con Katherine Langford como protagonista. La serie, basada en la novela homónima que estuvo entre las más vendidas del New York Times, es una nueva mirada a la leyenda del rey Arturo, contada a través de los ojos de Nimue, una joven con un extraño legado que está destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago. Después de la muerte de su madre, Nimue conoce a un humilde mercenario llamado Arturo y ambos salen en busca de Merlín, a quien deben entregar una antigua espada. Durante la travesía, Nimue se convertirá en un símbolo de coraje y la rebeldía por enfrentar a los terroríficos Paladines Rojos, los lacayos del rey Uter.

“Maldita”, cuenta con un elenco liderado por Langford en el rol de Nimue, quien considera que esta leyenda es tan representativa ahora como lo fue siempre. “Hay una razón por la cual esta historia perdura a través de los siglos. Nos encanta porque nos sentimos identificados. Sus luchas son universales y siguen siendo relevantes hoy en día. Hay algo que realmente admiro de Nimue y es que lucha para sobrevivir, y es más fuerte cuando lucha por los demás”, manifestó la actriz.

Los que la acompañan en su búsqueda conforman un grupo muy heterogéneo: el mercenario Arturo (Devon Terrell), la rebelde Igraine (Shalom Brune-Franklin), y la mejor amiga de Nimue, la alegre pero tímida Pym (Lily Newmark).

Tom Wheeler recuerda que cuando vieron la audición de Devon Terrell para el papel de Arturo, supieron inmediatamente que era perfecto. “Es una estrella. Tiene encanto y carisma, pero también tiene vulnerabilidad y una bondad innata. Se puede ver en su actuación el nacimiento de un líder. Él es Arturo, sin ninguna duda”, precisó Wheeler.

La actriz británica Brune-Franklin, interpreta a Igraine, una monja con un secreto, que se une a Nimue y a Arturo en su odisea. Tanto Arturo como Igraine tienen sus razones para seguir a Nimue, y, aunque sus destinos están entrelazados, sus motivaciones no están del todo alineadas. Terrell explica que Arturo es “un mercenario al principio, pero, una vez que conoce a Nimue, de pronto se encuentra en un camino que nosotros como audiencia sabemos que es el que tendría que haber tomado desde el comienzo. Sabemos que se convertirá en rey, pero lo interesante para mí es cómo llega a ese destino.

Mientras tanto, Igraine es “una joven obstinada que ha tenido una infancia muy difícil —destaca Brune-Franklin—. Su misión es estar en control de su vida e ir en busca de su libertad. Mi personaje se embarca en una travesía increíble”.

Otra integrante del séquito de Nimue es Pym, su amiga de la infancia, que proviene del mismo pueblo Inefable, pero que, como Lily Newmark explica, suele ir en contra de las ambiciones de Nimue: “En realidad no le importa que las cosas cambien; prefiere que todo en el pueblo siga como siempre. Al final, queda atrapada en los planes de Nimue y emprende su propia aventura, que no es muy compatible con su ansiedad. Es un personaje de lo más interesante. Lo que más me atrajo es lo divertida que es. Suele dar el toque humorístico en el que podría ser un relato muy sombrío”, contó.

La naturaleza despreocupada de los Inefables se opone directamente a la del Monje Llorón (Daniel Sharman), un asesino despiadado y defensor de la orden religiosa del padre Carden, que se enorgullece de su fe y su dogma por sobre todas las cosas. Sin embargo, el pasado del Monje Llorón es tan misterioso como su cara encapuchada. El actor Daniel Sharman lo describe como “casi una representación de la parca. Es un personaje muy perturbado, con un trasfondo muy interesante. Su relación con el personaje de Peter Mullen, el padre Carden, es casi de padre e hijo. Libra una batalla constante entre el amor que siente por este hombre y el miedo que le tiene”.

Para encarnar al guerrero más aterrador de los Paladines Rojos, Sharman tuvo un entrenamiento muy exigente, pero utilizó la experiencia para formar al personaje. “La cualidad física del personaje, su régimen y disciplina, es un portal hacia su esencia —menciona el actor británico—. Es un guerrero que se pasa el día entrenando y luchando y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo, así que pasé la mayor parte del año entrenado y luchando. Debes ponerte en ese lugar para entender qué se siente. Debes disfrutarlo”.

Quizás el personaje más volátil dentro de la mitología arturiana es el mago Merlín. El actor sueco Gustaf Skarsgård, que interpreta al mago, reflexiona: “Creemos que Merlín es un alcohólico cínico que perdió su magia. Ya ha vivido varios milenios y no le queda entusiasmo. Ahí comienza la historia. Ha sido muy divertido interpretarlo, porque representa muchos arquetipos: el bromista, el héroe, el antihéroe, el anciano sabio, el amante”.

Skarsgård afirma que lo que lo cautivó fue la profundidad de los guiones. “Merín es un personaje extremadamente rico. De inmediato pensé: ‘Sí, quiero interpretarlo. Quiero manipular a los reyes, sumergirme en el inframundo y tener estas hermosas escenas con Nimue’. Como actor, es imposible decir que no a algo así”.

“Maldita” es una historia de transición a la edad adulta y los temas que se tratan son representativos de nuestros tiempos: la destrucción de la naturaleza, el terror religioso, el sinsentido de la guerra y la valentía que logramos encontrar para ser líderes frente a lo imposible.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de ‘Maldita’, la nueva serie de Netflix

Cursed | Tráiler de 'Maldita', la nueva serie de Netflix