"Maniac", comedia negra basada en la serie noruega del mismo nombre de Hakon Bast Mossige y Espen PA Lervaag, se estrenó en Netflix este viernes 21 de septiembre y los usuarios del popular servicio streaming ya preguntan si habrá una segunda temporada.

Desafortunadamente, todo parece indicar que los 10 episodios de la serie protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill serán los únicos que verás, principalmente porque Netflix la anunció como una miniserie o serie limitada.

Sin embargo, no todo está perdido. En ocasiones, algunos proyectos con la etiqueta de limitados pueden extender su trama, como es el caso de "The Sinner", "Downton Abbey" y "Big Little Lies". Esta última fue anunciada como una serie limitada cuando se estrenó a principios de 2017, pero tras las excelentes críticas HBO la renovó para una segunda temporada, que se estrenará en 2019.

Aunque Netflix decida renovar "Maniac" para nuevos episodios, el director Cary Fukunaga, Emma Stone y Jonah Hill tendrían que confirmar su participación. Algo poco probable, si se tiene en cuenta que los protagonistas son conocidos por sus trabajos en el cine, y que posiblemente se reenfocarán en nuevos proyectos.

Emma Stone prepara tres películas: "Zombieland 2", donde volverá a interpretar a Wichita junto a Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin; "The Croods 2", donde dará vida a Eep; y una película de "101 Dálmatas", en la que interpretará a Cruella De Vil.

Actualmente, Hill está filmando "Cómo entrenar a tu dragón: el mundo oculto", y en el próximo año empezará a rodar "The Ballad of Richard Jewell", en la que interpretará a Richard Jewell, el guardia de seguridad que salvó miles de vidas durante el bombardeo del Centennial Olympic Park en los Juegos Olímpicos de verano de 1996 en Atlanta.

En cuanto a Cary Fukunaga, se sabe que prefiere producir series limitadas y películas en vez de series de varias temporadas. Además, acaba de ser seleccionado para dirigir la próxima película de James Bond, "Bond 25", de Daniel Craig, que se estrenará en 2020.

Otra opción es que la segunda temporada de "Maniac" se convierta en una serie de antología, basada en dos nuevos personajes sometidos a las pruebas clínicas del Dr. Mantleray.