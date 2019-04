María Magdalena, la mítica discípula de Jesús, tiene su serie autobiográfica

"María Magdalena somos todas porque estamos en la lucha de ser reconocidas como mujeres y ella era una mujer muy valiente", así define a este enigmático personaje bíblico la actriz colombiana María Fernanda Yepes, quien tuvo la oportunidad de ponerse en los zapatos de la única discípula de Jesús para interpretarla en su serie autobiográfica y que se transmite en la televisión mexicana.



Conversamos con la artista para que nos contará su experiencia de representar a María Magdalena, una polémica mujer para su época.

"Ella estuvo adelantada a su época. Sabía leer y escribir, sabía expresar sus ideas y si algo no le gustaba, lo decía. Por eso abandonó al hombre con el cual la obligaron a casarse", cuenta María Fernanda a través de la línea telefónica.



María Fernanda Yepes considera que el mundo sabe muy poco sobre María Magdalena.



"No hay nada verdadero sobre ella, por esto tuve que buscar información del personaje por todos lados y fue impresionante. Con lo que descubrí, me di cuenta que era una mujer culta, fascinante y hasta me atrevo a decir que fue la primera feminista de la humanidad. Me encantó hacerla porque tenía la responsabilidad de darla a conocer como en realidad era", dice la recordada protagonista de Rosario Tijeras, la mítica sicaria colombiana que fue llevada a la pantalla chica por Yepes, pero de eso hablaremos después.



María Fernanda compartió roles con el también colombiano Manolo Cardona, como Jesús, y el puerto riqueño Luis Roberto Guzmán, quien interpretó al soldado Cayo Valerio. (Foto: Tv Azteca) María Fernanda compartió roles con el también colombiano Manolo Cardona, como Jesús, y el puerto riqueño Luis Roberto Guzmán, quien interpretó al soldado Cayo Valerio. (Foto: Tv Azteca)





María Fernanda revela que se sintió muy feliz cuando le confirmaron que iba a ser la encargada de dar vida a María Magdalena, una oportunidad que define como “un regalo de la vida”.



Grabada en exóticos paisajes de Colombia y Marruecos, esta teleserie de Tv Azteca recrea la vida de María Magdalena desde que fue obligada por su familia a casarse con un millonario de la época hasta sus últimos días y como dice la actriz, “también tiene su cuota de ficción, pero siempre respetando los relatos históricos”.



De la 'Diabla' a María Magdalena

Como dijimos líneas arriba, en 2010 Yépez se enfundó en ceñidos trajes para interpretar a Rosario Tijeras, la protagonista del libro del mismo nombre escrito por Jorge Franco, y según la cultura popular colombiana, una de las más peligrosas asesinas del país cafetero.



¿Cómo fue ese cambio de papeles de interpretar a una sicaria a una mujer casi santa? La actriz señala que son personajes fuertes y que está preparada para desarrollar cualquier reto que le propongan.



Así como Rosario Tijeras, hay tres personajes más que tienen cosas en común con María Magdalena y que la colombiana recuerda con mucho cariño, pues eran mujeres imponentes y con convicción.



Yésica Beltrán, más conocida como la 'Diabla’, papel que hizo en la serie ‘Sin Senos no hay Paraíso’ (Telemundo, 2008 – 2009), la teniente Roberta Ballesteros en ‘La teniente’ (Tv Azteca, 2012) y Zulima Montes en ‘La Piloto’ (Televisa, 2017).



“Todas ellas son muy importantes porque sacaron lo mejor de mí en la actuación. Les tengo mucho cariño y curiosamente, todas ellas son mujeres firmes que no se amilanan ante nada, igual que María Magdalena”, asevera la actriz colombiana que lleva varios años radicando en México.



Pero hay un personaje especial para ella y ese es ‘Anel’ Noreña, la esposa del cantante José José, a quien interpretó en la serie biográfica del ‘Príncipe de la canción’ (Telemundo, 2018). Ella asegura que fue muy difícil porque no quería cometer ningún error al dar vida a este personaje real y muy diferente a los anteriores.



“’Anel’ es una mujer amorosa, cariñosa y hogareña, muy distinta a la 'Diabla’ o a Rosario Tijeras, por eso fue un placer y una responsabilidad interpretarla”, afirma la artista.



La mirada felina es una de sus características. (Foto: Difusión) La mirada felina es una de sus características. (Foto: Difusión)

Perú

María Fernanda nos aseguró que tiene un deseo: regresar al Perú, país al que vino en 2006 por pocos días cuando era participante de un reality colombiano.



En aquella oportunidad fue a Cusco a pasar un reto, saltar en el bungee jumping más alto de América, desafío que lo pasó sin problemas.

“Estuve pocos días en Cusco y Lima y les puedo decir que su país es impresionante. Tengo que regresar, me encantó, aparte me quedé con las ganas de ir a Machu Picchu. La gastronomía es super deliciosa”, afirma la bella actriz de ojos felinos y cabellos castaños. Puedes seguirla en Instagram como @mariafelina.