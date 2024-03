Mariel Ocampo (Lima, 1978) modela desde los 14 años y actúa desde los 19. Desciende de una familia de figuras destacadas del cine y la televisión. Es sobrina del director Alberto ‘Chicho’ Durant y de la recordada dama de la cocina peruana Teresa Ocampo. También es prima hermana de Stephanie, Fiorella y Bárbara Cayo. Siendo veinteañera formó parte de sintonizadas ficciones peruanas. Luego, en el apogeo de su fama, emigró a México, un país que le fue adverso en su juventud, y que ahora, en la madurez de su vida, le brinda nuevas oportunidades laborales y personales.

“Como llegué a México en mi mejor momento, creí que no me iba costar ingresar en algún proyecto de actuación, pero acá la vida te cachetea, te enseña que no eres nadie. Un actor tiene que estar preparado para el rechazo. Yo no lo estuve, pero las cosas pasan por algo. De haberlo estado, me hubiese dedicado de lleno a mi profesión y postergando la maternidad. Me tuvo que pasar para convertirme en madre. Después de tener a mi hija regresé más tranquila, aceptando más el rechazo”, explica la actriz.

Ocampo Cayo debutó en televisión en 2001, como parte del elenco actoral de la telenovela “Éxtasis”. Dos años después interpretó a la atrevida modelo Milagros Febres en “1000 Oficios”, uno de los personajes más populares de su carrera. También actuó en “Tormenta de pasiones”, “Así es la vida”, “Amores como el nuestro”, “Rita y yo”, entre otras producciones nacionales.

Llegó a México hace 18 años, acompañando a su esposo, el cineasta y publicista Álvaro Velarde, con quien tiene una hija de 11 años. Al establecerse en ese país, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Luego, buscó oportunidades laborales.

“Gracias al apoyo de mi esposo, pude empezar de nuevo, nunca me rendí. Después de ser mamá seguí tocando puertas. Empecé en unitarios, en ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. Y hace dos años arranqué en producciones más grandes. Tuve la suerte de que la directora de reparto Claudia Cuevas me diera la oportunidad de hacer el personaje de Magnolia en ‘María Félix: La Doña’, la producción biográfica de VIX+. Fue mi primera serie para streaming”, cuenta Mariel.

A raíz de su participación en la historia sobre la vida de la Doña, Mariel Ocampo, a fines del 2013 fue convocada para encarnar a la psicoterapeuta Eugenia Lara en la serie de VIX+, “Una sencilla familia complicada”, también con Mafer Suárez en la dirección.

Mariel Ocampo y la directora mexicana Mafer Suárez. (Foto: archivo personal de Mariel Ocampo)

“Es un personaje potente, aparezco en cuatro capítulos de los 20 que tiene la serie. Tuve que audicionar para este papel, y aferrarme a las personas que creyeron en mí para poder seguir abriéndome paso en este mundo tan difícil de la actuación. A veces en la vida uno tiene que retroceder para avanzar. Los tiempos de Dios son exactos. Era el momento. Ahora estoy haciendo series y en julio estaré en una telenovela de Televisa”, destaca, Ocampo, orgullosa de sus logros y de que a sus 45 años puede decir con gran satisfacción que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

“A los 29 años no me salía nada, y cuando regresé a actuar después de tener a mi hija fue en base cuatro. Ya no era chibola, pero eso es lo maravilloso de la actuación, que puedes actuar hasta los 30, 40, 50 o 60. Todavía siento que tengo unos diez o quince años más, para seguir sintiéndome joven”, destaca entre risas.

Mariel aprendió a creer en sí misma, en lo que puede lograr, y en no hacer planes a largo plazo. Ahora vive el día a día, y se toma las cosas de manera orgánica, aunque siempre con responsabilidad, aclara.

“Fluyo mucho. Después de todo lo que pasó en el mundo es bueno tener metas, pero ahora ya no me proyecto tanto. Disfruto de lo que estoy logrando. Este año se estrena ‘Una sencilla familia complicada’ con la gran actriz Adriana Barraza como protagonista, y en julio empiezo a grabar una telenovela de Televisa, y en el ínterin grabo para Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’. Estoy en mi mejor momento”, subraya.