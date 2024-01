Las ficciones bélicas desarrollan la tensión al poner a los protagonistas en peligro. Usualmente se los muestra en situaciones comunes, la audiencia tiene tiempo para conocerlos; ya en el combate, entre muertos y heridos, algunos sobreviven. Cada película o serie bélica es su propio mundo, pero se rigen bajo convenciones similares donde lo básico es poner a un bando contra otro. Con las historias de la Segunda Guerra Mundial, las batallas de la pantalla no siempre se desarrollan con el enemigo presente, sino que los soldados aguardan, se cubren hasta que llega el momento de disparar.

La serie “Masters of the Air” (Apple TV+) recupera esta tradición, pero con un giro: no hay lugar donde esconderse cuando estás en el aire. La historia toma el punto de vista del Centésimo Grupo de Bombardeo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, unidad especializada en operar los B-17 “Fortaleza Volante”, que podían pesar hasta 32 toneladas y salían al aire con diez hombres, cuatro de los cuales empuñaban ametralladoras. Lo que este modelo carecía en movilidad ―algo que lo ponía en desventaja a las naves ligeras de la Luftwaffe alemana― ganaba en poder: sus bombas pusieron a los nazis contra las cuerdas.

Producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, “Masters of the Air” es “sucesora espiritual” de lo que en su momento fueron “Band of Brothers” (2001) y “The Pacific” (2010), miniseries sobre la misma guerra, pero enfocadas respectivamente en los conflictos de infantería en Europa y el de los marines en el territorio del este de Asia. La nueva serie mantiene una narrativa clásica, donde los personajes y sus conflictos tienen más peso que los giros dramáticos. Aquí también los personajes son tomados de la vida real.

En "Masters of the Air" Callum Turner interpreta al mayor John Egan, uno de los pilotos estadounidenses responsables de bombardear a los nazis. / American Air Museum in Britain/ Apple TV+

Hombres en el aire

En una mesa redonda con medios de todo el mundo el nominado al Oscar Barry Keoghan, que interpreta aquí al teniente Curtis Biddick, destacó lo difícil de la vida de estos soldados, jóvenes quienes dejaron a su familia al otro lado del mundo, que tenían que combatir a pesar de todo. “Es fascinante esta actitud que tenían, no tenían los privilegios que tenemos estos días. (…) No podían descargar (sus frustraciones) con un terapeuta, veían a sus amigos ir y venir, no sabían lo que veían (desde la cabina de pilotaje) la mitad del tiempo, pero tenían que mantenerse fieles, enfocados en la misión”, contó el actor. “Solo eran muchachos”, dijo por su parte Raff Law, quien pone el punto de vista al sargento Ken Lemmons, mecánico.

Pero esta historia no es solamente sobre combate, también se sostiene en la amistad. Allí está el caso de los mayores Gale “Buck” Cleven y John “Buckie” Egan, quienes se apoyan mutuamente a lo largo del conflicto, donde cada misión puede ser la última. “Desde que leí el guion y el libro [del historiador Donald L. Miller], sabía que ese sería el núcleo, nuestra relación”, dijo Austin Butler, que da vida a “Buck”, sobre su mejor amigo de la ficción, interpretado por Callum Turner. “Fue fácil, Callum y yo estamos cortados con la misma tijera en muchas maneras, es un chico fantástico y empezamos a construir eso fuera del set”, añadió.

Más allá del factor humano, necesario para que el espectador siga la serie, “Masters of the Air” destaca en el apartado técnico por la recreación de los combates. La tensión se vive en cada momento que la cámara se mantiene en la cabina de pilotaje, en las estaciones de los soldados dentro del avión, mientras las aeronaves enemigas circulan el espacio aéreo a una velocidad de vértigo. Y de pronto, se escucha una ráfaga y el compañero del piloto ha perdido la mitad del rostro. Como en la vida real, las muertes en esta serie son constantes, más aún si la división protagónica, apodada “The Bloody 100th”, es famosa por su mala suerte. Así es la guerra.

Barry Keoghan es Curtis Biddick, teniente cuya historia se cuenta en "Masters of the Air". / Robert Viglasky