Mat LeBlanc descarta película de "Friends"

La serie de televisión "Friends" fue el reflejo de los jóvenes, de aquellos que disfrutaban sus veintes y principios de sus 30 en los 90, ellos quienes disfrutaban de las citas, del romance, de la libertad y de crecer.

Los fans de aquella época, más los que se han sumado gracias a los servicios de streaming, aún sueñan con una reunión, un relanzamiento o una nueva temporada como sucedió con Will&Grace.

Matt LeBlanc recuerda aquellos días en que la producción se reunía, leían el libreto, ensayaban y terminaban grabando frente a una audiencia en vivo.

El actor, quien interpretó a Joey en la serie, ahora tiene 50 años y el cabello cano, y dice que una reunión del elenco para una película o para una nueva temporada es imposible.

"Creo que esos años estuvo muy bien para ese periodo de nuestras vidas, fue después de la escuela, antes de que nos comprometiéramos, de que tuviéramos hijos, excepto por Ross. Con el tiempo esas relaciones no son las mismas, pero creo que los personajes no harían lo mismo que hicieron antes, hablarían por teléfono o cosas así. Todos hicieron sus vidas, además de que todos ellos ya son viejos, no creo que la gente quiera ver a Joey en su colonoscopia", dice tranquilamente.

Friends. El departamento neoyorquino de Rachel (Jennifer Aniston) en West Village, Nueva York, tendría un alquiler de US$ 4.500. (Foto: Difusión) difusion

Y es que "Friends" continúa siendo una de las comedias televisivas más exitosas e importantes. Tanto, que la mayoría del elenco original aún conserva la fama por su trabajo en la serie de televisión.

Jennifer Aniston, por ejemplo, no ha vuelto a hacer televisión y se ha enfocado en el cine, sobre todo en comedias románticas. Courtney Cox ha estado en diferentes series y con personajes protagónicos.

Matthew Perry ha participado en algunas series, pero ninguno de sus proyectos ha prosperado más de dos temporadas. Lisa Kudrow ha estado también en programas televisivos y películas.

David Schwimmer ha prestado su voz para varias películas animadas y recientemente participó en American Crime Story haciendo el papel de Robert Kardashian.

CLAVE DEL ÉXITO

Para Le Blanc, el secreto del éxito de "Friends" era bastante obvio. "Friends siempre presentó temas universales, como la confianza, la traición, el amor, la familia, el matrimonio, las citas, el divorcio, cosas que nunca dejarán de estar de moda, cosas que siempre estarán alrededor, nunca lidiamos con cosas como la política, la economía. Creo que esa es la clave de la longevidad".

Rachel, Phoebe, Mónica, Ross, Chandler y Joey lograron ser personajes entrañables, que aún hoy en día son parte de memes, juegos en Facebook y trivias para saber qué tan fanático de la serie eres.

"Hay seis diferentes tipos de individuos y no ves eso en la vida real, no es común. En ese programa el secreto es que cada uno venía de diferentes estratos y por eso las personas se identificaban con ellos", considera Le Blanc.

"Friends" continúa siendo una de las comedias televisivas más exitosas e importantes. (Foto: Archivo)

NUEVO PROYECTO PARA LEBLANC

De galán a papá. Los años no perdonan y LeBlanc dejó atrás su faceta de galán, conquistador y encantador, para convertirse en un padre responsable, dentro y fuera de la pantalla.

A través del programa Man with a plan que presenta Warner Channel los martes a las 21:30 horas, el actor habla de la paternidad sin tapujos.

"Esta es la primera vez que hago un personaje que está casado y que tiene hijos. No quise ser un papá soltero, que esta saliendo con chicas. Siempre se ve a los matrimonios con problemas, pero hay poco de familias felices y unidas".

"Es un hombre que siente que sabe cuál es su camino, y a veces es un poco entrometido, pero no necesariamente toma el consejo de otros. Como papá es un poco old fashion, en este mundo donde ser padre tiene que ser políticamente correcto, en donde su esposa trabaja y se da cuenta de que desearía que las cosas fueran como cuando él era niño".

De acuerdo con el actor, nadie habla de lo demandante que es ser padre, y con su serie, que tiene dos temporadas, intentará hablar de ello y así poder llegar a dos tipos de generaciones: las que crecieron con "Friends", los millennials, y a los más jóvenes.

(Fuente: El Universal de México)