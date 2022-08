Nuevo e importante rol. El actor británico Matt Smith regresa a la pantalla este 21 de agosto con el papel de Daemon Targaryen en la precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon” de HBO. Pero, esta no es la primera vez que el intérprete asume un gran reto dentro de producciones internacionales.

Nació el 28 de octubre de 1982 en la ciudad Northampton, Inglaterra. Matthew Robert Smith asistió a la escuela secundaria Northampton School for Boys donde descubrió su talento para el fútbol. Es así que se une a los equipos juveniles del Northampton Town FC, el Nottingham Forest FC y el Leicester City FC.

Sin embargo, una fuerte lesión en la espalda rompería el sueño de ser futbolista profesional. Es así que llega la otra pasión de su vida: la actuación. Su profesor de teatro en el colegio fue su principal apoyo y, gracias a él, se inscribe en el National Youth Theatre de Londres. Posteriormente, estudia drama y escritura creativa en la Universidad de Anglia del Este.

Inicios en el teatro

Su debut como actor se dio durante su estadía en el National Youth Theatre en la obra de teatro “Murder in the Cathedral” como Thomas Becket y, posteriormente, en “The Master and Margarita” como Basoon. Gracias a este último rol en las tablas, consiguió un agente. Su primer trabajo profesional dentro de la industria fue en “Fresh Kills and On the Shore of the Wide World”.

Pero su talento lo llevó a la televisión y se hizo del protagónico de la serie “Party Animals”, un drama de la cadena BBC. Asumió el papel de Danny Foster, el investigador parlamentario de Jo Porter, la ministra del Partido Laboralista.

“Danny tiene una visión romántica y moral del mundo político y, al mismo tiempo, puede ser profundamente cínico sobre la vida fuera de la política, su familia, etc. Tiene un sentido del humor seco y un ingenio rápido. Intelectualmente es agudo y atento; Supongo que su cerebro es una de sus características más atractivas”, comentó a BBC.

El undécimo “Doctor Who”

El 3 de enero de 2009, durante el BBC Beakfast, Matt Smith como el sucesor de David Tennant e interpretaría al undécimo Doctor en la serie televisiva británica “Doctor Who”. Hasta el momento, el actor inglés no había conseguido papeles importantes dentro de la industria y el público no esperaba que sea escogido para la producción ya que entre los otros posibles candidatos se ubicaban David Morrissey, Sean Pertwee, James Nesbitt y Russell Tovey.

El productor Steven Moffat vio el talento de Smith durante su audición y decidió contratarlo. Con tan solo 26 años, se convirtió en el actor más joven que ha interpretado a Doctor Who durante la historia de la serie.

Tanto los directivos de la cadena BBC y algunos fans de la serie televisiva no creían que la elección de Matt era la correcta por ser demasiado joven; sin embargo, el actor demostró sus habilidades en la pantalla e incluso fue reconocido.

Matt Smith fue el undécimo Doctor Who, el personaje de una de las series de ciencia ficción más exitosas de la cadena BBC. (Foto: BBC/Adrian Rogers)

Tras el estreno de “Doctor Who”, recibió su primera nominación a la categoría de Mejor interpretación de drama en el importante Premio Nacional de Televisión británico, conocidos internacionalmente como los BAFTA.

“Llegaba al trabajo pensando: ‘Joder, no puedo hacer esto’. Solía llamar a mi papá y decía ‘No puedo hacer esto’. Y él decía: ‘Vamos, baja la cabeza, tú puedes’. El programa es una joya de la corona de la BBC y tiene un atractivo mundial... Si no funciona y usted está en el centro, entonces no hay dónde esconderse. Recuerdo caminar por la calle a esa hora y alguien gritaba: ‘¡No rompan Doctor Who!’”, confesó a la revista Rolling Stones.

Llegada a Netflix

Tras dejas “Doctor Who” participó en series como “The Sarah Jane Adventures” y “The Five(ish) Doctors Reboot” y cintas como “Bert and Dickie”, “Lost River”, “Terminator Génesis”, “Pride and Prejudice and Zombies” y “Patient Zero”.

Otros de los momentos cumbre de su carrera como actor llegaría con “The Crown” de Netflix. En 2016, Matt Smith se unió a la producción con el papel del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo y esposo de la Reina Isabel II (Clarie Foy). Durante las dos primeras temporadas, el británico interpretó a la figura real. En consecuencia, consiguió una nominación a los Premios Emmy como Mejor actor de reparto.

Matt Smith como el Príncipe Felipe en las primeras tempordas de "The Crown". (Foto: Netflix)

“Cuando obtuve el papel, mi abuelo, que era muy anti-real, dijo: ‘No vas a interpretar a ese idiota, ¿verdad?’ Y siempre había tenido una antipatía similar hacia ellos, supongo. Pero había coraje, desafío y humor en Philip, lo que lo metió en problemas y, en ocasiones, fue mal juzgado, pero al menos era él mismo. Y Dios, ¿no es eso refrescante, en este día y edad? Que él era él mismo, no una versión pulida de algo”, reveló a Rolling Stone.

Más allá de “The Crown”, Matt Smith participó en el thriller de terror “Las Night in Soho” dirigido por Edgar Wright donde dio vida a un agente de talentos. En tanto, también volvió a las tablas para la adaptación musical de “American Psycho” de Bret Easton Ellis y “Lungs” junto a su compañera Clarie Foy en the Old Vic.

“House of the Dragon” en HBO

Tras el éxito de la serie “Game of Thrones”, HBO apostó por hacer la precuela “House of the Dragon”, la cual será estrenada a través de la plataforma de streaming. Uno de los convocados para el proyecto fue Matt Smith.

Tras su audición, el actor británico fue escogido para el papel del príncipe Daemon Targaryen, hijo de Baelon y Alyssa Targaryen y hermano menor de Viserys I, uno de los protagonistas de esta serie.

Emma D'Arcy y Matt Smith en una escena de "House of Dragon", la precuela de "Game of Thrones" que será estrenada en domingo. (Foto: HBO)

“Daemon es un personaje muy ambiguo, con un área gris muy grande, porque aquí los personajes nunca son enteramente héroes o villanos, no son lineales en los libros, sino muy complejos”, consideró Smith. “Al mismo tiempo, la dinámica familiar de los Targaryen es muy complicada: por un lado, hacen cosas muy extremas, ya vieron hasta dónde pueden llegar en los libros, pero en la misma medida son una familia normal... ¡Son una familia! Y en eso nos enfocamos, en su naturaleza doméstica. Quizás en Game of Thrones la atención saltaba de un mundo y de una familia a la otra; acá está todo concentrado”, reveló Smith en conferencia de prensa.

Asimismo, el actor asegura que su personaje de Daemon se encuentra en el borde de un abismo, de donde podría resbalar en cualquier momento. “Puede caerse y cortarse las manos para volver a trepar, pero siempre está ahí en el límite. Creo que en el fondo es una persona muy frágil”, añadió.

Sin embargo, para Matt Smith un aspecto incómodo durante la grabación de la nueva serie fueron las escenas de sexo. “Supongo que tienes que preguntarte: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros, o estás diluyendo los libros para representar el tiempo (en el que vivimos)? Y en realidad creo que es tu trabajo representar los libros de manera veraz y honesta, tal como fueron escritos”, comentó a Rolling Stones. Aunque, eso no quita su percepción de que son demasiadas escenas eróticas.

Para ver a Matt Smith como Daemon Targaryen, junto a sus compañeros del elenco Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans, debes esperar hasta este domingo 21 de agosto.