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Resumen

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Tatiana Maslany se sumerge en el peligroso mundo de los camboys y la extorsión en "Maximum Pleasure Guaranteed".
Tatiana Maslany se sumerge en el peligroso mundo de los camboys y la extorsión en "Maximum Pleasure Guaranteed".
/ Zach Dilgard
Por Alfonso Rivadeneyra García

En “Maximum Pleasure Guaranteed” (“Máximo Placer Garantizado”, Apple TV) todo el mundo juega a ser detective. Digo juega porque no son expertos en resolver crímenes, más bien las circunstancias los llevan a esta tarea y algunos incluso disfrutan la adrenalina por lo desconocido. Pero las cosas no tardan en salirse de las manos.

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