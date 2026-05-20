En “Maximum Pleasure Guaranteed” (“Máximo Placer Garantizado”, Apple TV) todo el mundo juega a ser detective. Digo juega porque no son expertos en resolver crímenes, más bien las circunstancias los llevan a esta tarea y algunos incluso disfrutan la adrenalina por lo desconocido. Pero las cosas no tardan en salirse de las manos.

La serie sigue a Paula Sanders (Tatiana Maslany), verificadora de datos en una revista neoyorquina; su trabajo es leer textos periodísticos y hacer llamadas para comprobar que todo lo escrito es real. Reciente divorciada que busca ganar la custodia de su hija, contrata los servicios de Trevor (Brandon Flynn), un ‘cam-boy’ que se desnuda para ella a través de internet por un monto. En una de estas citas presencia lo que parece ser un crimen. En oposición a la lógica y el consejo de la Policía, hace su propia investigación. Y entonces su vida cambia para siempre.

Paula es una detective atípica al no ser este su trabajo, sino una necesidad para que su vida no colapse. Pero sí encaja en el género porque se mueve por todos los estratos sociales y, entre más descubre, más tiene que entrar en contacto con su propio pasado. El Comercio le preguntó a Maslany cómo ha sido para ella interpretar a un personaje que debe forzar su inteligencia al máximo. “Creo que esa es la habilidad de Paula en muchas maneras, ser capaz de desenterrar la verdad”, cuenta la actriz durante una rueda de prensa con medios globales.

“En cierta manera ella es terca, incansable en esa persecución. Pero también creo que ella nunca lo ha hecho físicamente, donde va a una situación que tal vez sea insegura para encontrar la verdad. Pero sí, es muy divertido interpretar a alguien que toma decisiones que no necesariamente parecen responsables o lógicas”, añade quien saltara a la fama por la serie de ciencia ficción “Orphan Black”, que le dio el Emmy a Mejor actriz de drama.

También se unen al entramado los amigos de Paula, Rudy (Charlie Hall) y Geri (Kiarra Hamagami), también verificadores cuya curiosidad los hace meterse en problema ajeno. Pero así como hay detectives entre los buenos, el lado opuesto tiene a Dennis, sociópata de manual cuyas conductas extremas por momentos recuerdan el trabajo de Ray Wise en “Twin Peaks”. Lo interpreta Murray Bartlett, ganador del Emmy por “The White Lotus”.

Murray Bartlett tiene un papel al que el espectador querrá prestarle atención. / Zach Dilgard

La serie es un thriller, pero también una comedia. Dirige David Gordon Green, responsable de las últimas “Halloween” y “El exorcista”, pero también unos episodios de la hilarante “Mythic Quest”. Para el realizador esta serie es una forma de darle al espectador todo lo que busca en una sola historia, además de ser conveniente para él, quien puede utilizar todas las herramientas narrativas que ha reunido a lo largo de su carrera.

Lo público y lo privado

“Maximum Pleasure Guaranteed” se sostiene en el suspenso, pero en el fondo cuenta un drama social donde a las mujeres se les exige un estándar de conducta mayor que al de los hombres. Maslany cree que Paula fue responsable de su propio bienestar al atender una necesidad, en este caso sexual, en lugar de dejarse consumir por el anhelo.

“Creo que todos en esta serie parecen juzgarla por eso y se convierte en esta cosa vergonzosa. Ella pone su confianza en un sitio que no es necesariamente el más seguro, pero no es un juicio contra ella, simplemente eligió a la persona equivocada. Pero creo que esa búsqueda por compañía, intimidad o contacto con alguien es increíblemente humana y no hay nada malo con eso”, sostuvo la protagonista.