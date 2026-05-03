Por Alfonso Rivadeneyra García

Un día Renzo Cheesman (29), músico, tuvo una epifanía. “Oye, creo que yo soy Freddy”, le dijo a su padre. Una frase que podría no significar mucho, pero que cobra sentido al saber que este millennial tardío creó “Freddy, el Cuy Interdimensional”, serie de dibujos animados para YouTube que ha sido vista casi siete millones de veces. Una fantasía que hace las veces de crítica social y cuya trama tiene un vínculo con la vida real de su autor.

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