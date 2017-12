HBO lanzó un par de historias relevantes este año, Netflix produce éxitos como quien hace churros y Amazon también ha tenido lo suyo. El punto es que hay demasiadas series en televisión y la vida no alcanza para verlas todas. Por eso está el presente ránking, imperfecto como notarás, que solo pretende ser un punto de arranque. Tal vez tu próxima serie favorita está aquí y aún no lo sabes.

PUESTO 10: "Game of Thrones" (HBO)

Alejarse de la trama de George R.R. Martin evidenció los fallos de "Game of Thrones", que este 2017 ofreció una temporada donde sobró impacto y faltó sustancia. La pongo en la lista porque a pesar de sus fallas aún mantiene el encanto de sus mejores épocas —todo lo contrario a "The Walking Dead"—, momentos que la transformaron en un fenómeno que no solo se aprecia ante una pantalla, sino que se vive en redes sociales, en las conversaciones con la gente del trabajo, en bares. Su relevancia es tal que HBO ya busca cómo lucrar más con ella: los spin-offs. Lo quieras o no, hay Westeros para rato.

"Game of Thrones" temporada 7 - tráiler. (video: HBO)

PUESTO 9: "Silicon Valley" (HBO)

¿Qué tan innovador hay que ser para trabajar en el lugar donde se desarrolla la tecnología que cambia el mundo? En su cuarta temporada, la comedia de HBO dice que tu idea puede ser mala, pero si se la muestras a la persona correcta te puedes convertir en millonario de la noche a la mañana. El ejemplo es ridículo, pero "Silicon Valley" es experta en desarrollar ese lado de la vida que es más común de lo que quieres aceptar.

"Silicon Valley" - tráiler de la temporada 4. (Video: HBO)

PUESTO 8: "Stranger Things" (Netflix)

Con la segunda temporada, los hermanos Duffer contaron una historia de estrés postraumático envuelta en nostalgia, que si bien tiene como detonante hechos paranormales no deja de percibirse real, en gran medida por el trabajo de Noah Schnapp como el pequeño Will Byers, que te transmite su dolor lágrima a lágrima. Este fue su año, donde destacó incluso más que Millie Bobby Brown, cuyo rol de Eleven la llevó a estar lejos del elenco juvenil en casi toda la temporada.

"Stranger Things" temproada 2, tráiler. (Video: Netflix)

PUESTO 7: "Bojack Horseman" (Netflix)

Pocas historias para TV han mostrado con respeto y dedicación qué significa padecer una enfermedad mental. En su cuarta temporada, "Bojack Horseman" desarrolla eso y cómo el desprecio transforma niños alegres en adultos miserables; los cuales si bien tienen en su poder el cambiar para mejor, terminan atrapados en un círculo vicioso de autocompasión. Lo más extraño de todo es que estamos ante una comedia.

"Bojack Horseman" - temporada 4. (Video: Netflix)

PUESTO 6: "Agents of SHIELD" (Canal Sony)

Si la abandonaste en la primera temporada, te has perdido no solo una de las mejores series de Marvel, sino aquella que mejor explota la ciencia ficción no como el elemento principal, sino como detonante de conflictos. En la segunda mitad de la cuarta temporada la robot Aida, que toma consciencia de sí misma, transforma la serie en una fábula sobre sociedades totalitarias, donde un mundo virtual se convierte en real por el cómo afecta a los personajes que viven allí, atrapados. La temporada 5, que empezó hace unas semanas, tampoco decepciona.

"Agents of SHIELD" - tráiler de la temporada 5. (Video: ABC)

PUESTO 5: "Runaways" (Hulu)

Muchos adolescentes creen que sus padres son villanos, solo que para Chase Stein, Nico Minoru, Alex Wilder, Molly Hernández, Karolina Dean y Gert Yorkes se trata de una realidad. Ahora deberán vencerlos aunque ello signifique abandonar su vida de lujos. Pero esta serie no solo pone a los chicos en problemas, sino a los grandes, quienes tienen poderosos motivos para hacer lo que hacen. Hay ambición en los creadores al mostrar tantos personajes sin que la historia sea un desastre, donde cada uno tiene un conflicto creíble y que en cada episodio se mueven hacia una inevitable tragedia.

Tráiler de "Marvel's Runaways". (Video: Hulu)

PUESTO 4: "Star Trek: Discovery" (Netflix)

El capitán Gabriel Lorca y la rebelde Michael Burnham exploran la galaxia para obtener ventaja en la guerra de la Federación de Planetas contra el imperio Klingon, conflicto donde incluso la tecnología más inocua se convierte en arma mortal cuando hay miles de millones de vidas en juego. Sus dos episodios iniciales no ofrecen nada especial, pero establecen los cimientos para lo que ha sido uno de los mayores estrenos del año. Nunca "Star Trek" ha sido tan distinta y, al mismo tiempo, tan fiel a sí misma.

PUESTO 3: "The Gifted" (Fox)

La mejor historia de "X-Men" no está en las películas, sino en la televisión. Al descubrir que sus hijos son mutantes, Reed y Kate Strucker tienen que protegerlos, tarea difícil cuando una agencia del gobierno, los Servicios Centinela, es el adversario. Ejecuciones extrajudiciales, tortura, discriminación por raza; problemas que afectan al mundo hoy son condensados en un cuento de súper poderes donde la división entre buenos y malos es difusa.

PUESTO 2: "Dark" (Netflix)

Niños y adolescentes han desaparecido a lo largo de la historia en la localidad alemana de Winden, lugar que bien podría haber inspirado la frase "pueblo chico, infierno grande". Ellos nunca se fueron, solo viajaron en el tiempo; algunos al pasado, otros al futuro. Pocos han sobrevivido al desplazamiento, que no es lo más interesante aquí, sino las relaciones generacionales, donde abuelos, hijos y nietos están unidos por secretos, traición y violencia.

"Dark" - tráiler de la temporada 1. (Video: Netflix)

PUESTO 1: "American Gods" (Amazon Prime Video)

¿Tan buena es esta serie? No me creerías si te lo dijera. En cada uno de sus episodios, "American Gods" lleva a los límites aquello que puede hacerse en televisión, imágenes que se quedan grabadas en tu mente, ideas que unifican las religiones bajo un concepto inquietante: los dioses son reales si crees en ellos, surgieron por el inconsciente colectivo de la humanidad; son entes físicos más interesados en ellos mismos que ayudar a sus fieles. Si llegaste a odiar esta historia por el comercial de YouTube que se repitió hasta convertirse en meme, dale una segunda oportunidad.