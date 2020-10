Conforme a los criterios de Saber más

Era 1977. El productor Edgardo Díaz empezaba a gestar en Puerto Rico la agrupación que estableció los cimientos de la formación de las boy bands en la región. Conformada por cinco adolescentes, Menudo emergió en la escena musical como una idea desaforada y pretenciosa de su creador, con reglas estrictas e inflexibles, las cuales delimitaban la permanencia de sus integrantes en la banda.

Cuando los miembros del grupo cumplían quince años de edad, les cambiaba la voz o les crecía el bello facial, el empresario musical panameño les buscaba un reemplazo. Ello explica por qué la banda tuvo más de 30 cantantes a lo largo de su historia. Los hermanos Ricky, Carlos y Óscar Meléndez Sauri, además de Fernando y Nefty Sallaberry Valls, integraron la agrupación pionera. El primer integrante en ser separado fue Nefty. René Farrait ingresó en su lugar.

Menudo tuvo gran éxito en casi toda Hispanoamérica, desde México, hasta Argentina, incluyendo Perú. También llegó a Brasil, pese a ser un país difícil para el pop en español. Grabaron canciones en portugués, inglés, italiano y filipino, probaron suerte en Europa y llegaron a conquistar Japón. Han vendido más de 20 millones de discos y llenado enormes estadios.

Cuarenta y tres años después, la apasionante historia de esta agrupación que causó furor en los 80s será contada en una serie web de quince capítulos por Amazon Prime Video. Basada en acontecimientos reales -según dan cuenta sus creadores- “Súbete a mi moto” revivirá hechos ocurridos desde la concepción de la banda hasta su fin.

Menudo en Lima

En el capítulo quinto, denominado “El lado oscuro de la fama”, se hace mención a nuestro país en hechos que habrían ocurrido durante una de las primeras visitas de Menudo al Perú. Según la serie de Amazon Prime Video, la policía peruana advirtió a Edgardo Díaz, que Sendero Luminoso planeaba un atentado contra la agrupación. Y en otro momento de la historia, que se estrena este 9 de octubre, se ve cómo una fan accede al escenario tras burlar la seguridad del evento y luego cae frente a todos empujada por René.

Hablan sus creadores

Mary Black-Suárez, creadora y productora ejecutiva de “Súbete a mi moto”, explica que los acontecimientos que se mencionan en esta producción han sido sido narrados y corroborados por sus protagonistas.

“Es una historia real ( lo ocurrido en Lima), contada por el mismo Edgardo, porque lo vivieron ellos, y corroborada por Ricky Meléndez, que es uno de los miembros de la banda que se quedó más tiempo: siete años. Todas son historias personales que hemos podido llevar a la pantalla gracias a la colaboración de mucha gente”, destaca la fundadora de MBS Entertainment.

El inicio

Luego de contar la vida de Juan Gabriel en una serie ("Hasta que te conocí), Black-Suárez se sumergió en una profunda investigación para elegir su nueva historia, y no paró hasta dar con la famosa agrupación de los 80s. “Aunque no soy de la época, los conocía. Indagué sobre ellos y encontré que habían muchas razones para contar la historia de Menudo, empezando porque son cinco chicos pequeños, que empiezan en una isla del Caribe, chiquita, como es Puerto Rico y, a partir de ahí, conquistan el mundo. Me pareció una historia súper rica, llena de cosas maravillosas”, refiere la creativa.

"Súbete a mi moto’ es el resultado de cinco años de duro trabajo en el que participaron 155 actores, 34 de ellos menores de edad. “Fue una tarea difícil, gracias a radio Caracas de Venezuela logramos acceder a la primera novela que hizo el grupo. Menudo tiene toda una historia de estrategia, de cómo Edgardo logró con este concepto salir de la isla y conquistar mercados internacionales. Desarrolló ideas como el cambiar a los integrantes cuando llegaban a cierta edad, estableció reglas interesantes, que ayudaron al éxito de la banda”, destaca Mary.

Leonardo Zimbrón, productor ejecutivo de la serie, aclara que la nueva propuesta de Amazon Prime Video es una entrega creada con un solo objetivo: entretener. “Básicamente lo que hacemos es contar una historia del camino a la fama de un grupo de muchachitos que surge en una isla de Puerto Rico y que se expande a nivel mundial sin precedentes. No juzgamos a nadie, simplemente contamos la historia y dejamos que cada quien saque sus propias conclusiones. Además de testimonios de los protagonistas, hemos recurrido a material hemerográfico, bibliográfico, videográfico, etc”, detalla.

“Súbete a mi moto” se grabó en México y Puerto Rico, a fines de 2019, tres meses antes de la pandemia del coronavirus. Zimbrón considera que el factor económico fue uno de los obstáculos más difíciles que la producción tuvo que sortear.

“Cuando vas a contar una historia tan compleja que cubre tres décadas, con un diseño de producción distinto por cada fase, pues había que ser fiel a la época, el presupuesto siempre será el obstáculo más grande. El costo de esta serie está por encima del promedio latinoamericano, es decir, es costosa”, destaca.

En el ojo de la tormenta

Edgardo Díaz es interpretado en su juventud por Yamil Urena. En el presente, el rol lo asume el actor puertorriqueño Braulio Castillo. Un personaje complejo, que en los primeros capítulos de “Súbete a mi moto”, se muestra como un empresario que solo busca éxito comercial y que entiende a Menudo estrictamente como un producto.

Edgardo Díaz es interpretado en el presente por el puertorriqueño Braulio Castillo. (Foto: Amazon Prime Video)









Dar vida a Edgardo Díaz ha representado un verdadero reto para Yamil, quien primero tuvo que conocer al personaje, luego entenderlo. “Lo conocí a través de entrevistas que tuvo con la producción, de más de siete horas y media de duración. Las vi tres veces porque -por mi formación actoral- siempre trato de entender la psicología del personaje, cómo piensa y por qué actúa así. No estoy estoy de acuerdo con la manera en que trabajó el negocio, pero entiendo que tuvo una visión, un concepto diferente. Creo que es un visionario, un ser brillante, para mí fue importante enseñar su vulnerabilidad, sus altos y bajos, y dejar que el televidente saque sus propias conclusiones”, indica.

Fan

Rocío Verdejo, actriz responsable de dar vida a la presidenta del Club de Fans de Menudo, agrupación que en la década de los 80s se convirtió en todo un suceso, juega un papel importante en la serie.

“No fui fan de Menudo en la vida real y me arrepiento de ello, tampoco he tenido acercamiento con alguna fan del grupo, pero sé lo que es ser fan, pues también compartí el gusto de comprar un disco, escucharlo, llamar a la radio, grabar una canción en un cassette. Me sentí identificada”, explica la actriz mexicana.

Reparto

Entre los jóvenes actores que encarnan a los miembros de Menudo destacan Ethan Schwartz (Ricky Meléndez), Samu Jove (Xavier Serbia), Gustavo Rosas (Sergio Blass), Alejandro Bermúdez (Rene Farrait), Leonel Otero (Johnny Lozada), Ricky Martin (Felipe Albors) y Mauro Hernández (Miguel Cancel).

En el caso de Ricky Martin, uno de los miembros del grupo que ha tenido mayor trascendencia, tendrá un capítulo especialmente dedicado a él llamado “Enrique Martin”.

Felipe Albors interpreta a Ricky Martin grande. (Foto: Amazon Prime Video)

“Súbete a mi moto” se estrena este 9 de octubre a través de Amazon Prime Video.

