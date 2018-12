"Merlí: Sapere Aude" : spin-off contará la vida de Pol Rubio

El recordado Pol Rubio de "Merlí" regresará a la pantalla chica. Movistar + y TV3 han confirmado un 'spin-off' de la serie española, que relatará la vida del personaje Pol Rubio después de haber terminado la escuela.

"Merlí: Sapere Aude" estará centrado en el personaje Pol, interpretado por Carlos Cuevas. Y relatará la vida del joven tras la muerte de su querido profesor, Merlí, cuando ingresa a estudiar a la facultad de filosofía.

Otro de los grandes temas de la serie es conocer cómo evoluciona su relación con Bruno en este años, ya que al final de la serie se conoce que fueron pareja.

De la serie original solo aparecerán dos personajes más: Alfonso, el padre de Pol que interpreta Boris Ruiz, y Bruno, quien es interpretado por David Solans.

¿Cómo vive Pol su vida sin Merlí? ¿Cómo se adapta en la facultad? ¿Qué nuevas amistades tendrá? ¿Se enamorará?, son las preguntas que esperan ser respondidas en el 'spin-off'.

"'Sapere Aude' es una locución latina y también un lema del filósofo Horacio que significa 'atrévete a saber'. Es el legado del profesor Merlí a sus alumnos, aquello que les dijo en el primer episodio de la serie de que tenían que ser críticos con lo que se les impone, ser más reflexivos y cuestionarlo todo, porque para esto sirve la filosofía", indica el comunicado de prensa.



Nuevamente, Héctor Lozano, creador de la serie original, estará al frente del proyecto Merlí. Esta vez bajo la producción de Movistar +.

La serie española llegará en exclusiva a Movistar+ a finales de 2019 y se emitirá un año después de en TV3.

NO MÁS CAMEOS

El creador y director Héctor Lozano descarta que se produzcan más cameos con personajes originales de Merlí. "Estamos hablando de una nueva ficción", dijo para el diario calatán La Vanguardia. "No será una cuarta temporada, sino una serie diferente que seguirá el mismo tono aunque sí adquirirá un punto más de madurez porque ya no estamos en el instituto sino en la universidad", añadió.



"Quiero una serie nueva porque de hecho entraremos en un nuevo mundo; lo que me interesa es Pol y sus nuevos compañeros de clase y profesores", reveló.