“My Name Is Kim Sam Soon”, también conocida en Latinoamérica como “Mi adorable Sam Soon” es una de las telenovelas coreanas más exitosas en todo el mundo. La producción se convirtió en un fenómeno internacional que se robó el corazón de millones ganando gran popularidad y varios premios.

Esta producción coreana fue transmitida en su país de origen por la cadena de televisión MBC desde el 1 de junio hasta el 21 de julio de 2005, alcanzando cuotas de audiencias de hasta 50.5%, convirtiéndose en una de las series más vistas en la historia de la televisión surcoreana.

“Mi adorable Sam Soon” tiene 16 episodios y, luego de ser bien reciba por el público coreano, fue transmitida en diversos países alcanzando gran popularidad, sobre todo en países latinoamericanos.

Kim Sun Ah, Hyun Bin, Jung Ryeo Won y Daniel Henney protagonizaron el dorama “Mi adorable Sam Soon”. Foto: MBC

El elenco de esta comedia romántica estuvo compuesto por Kim Sun Ah, Hyun Bin, Jung Ryeo-won y Daniel Henney. Tras su paso por el dorama los actores consiguieron la fama internacional y se convirtieron en artistas de gran demanda dentro del mercado.

“Mi adorable Sam Soon” rompió esquemas y ganó varios premios, fue traducida a varios idiomas posicionándose como uno de los doramas más visto fuera de su país de origen. El público se enamoró de la divertida historia romántica y de sus personajes Kim Sam Soon, Hyun Jin Heon, Yoo Hee Jin y el doctor Henry Kim.

Kim Sun Ah y Hyun Bin en “Mi adorable Sam Soon”. Foto: MBC

Aunque ya han pasado 14 años desde su estreno, este dorama sigue siendo considerado como uno de los favoritos de las producciones coreanas. El público recuerda con mucho cariño a los personajes de esta comedia romántica que fue muy atractiva para la audiencia.

Si eres amante de la cultura coreana y te gustan los doramas, entonces has visto “Mi adorable Sam Soon” y seguramente te preguntarás: ¿qué pasó con sus protagonistas? ¿Qué están haciendo ahora? Aquí te mostraremos el cambio de cada uno de los actores y lo que han hecho después de participar en este dorama.

KIM SUN AH COMO KIM SAM SOON: Kim Sun Ah es considerada una de las actrices surcoreanas de mayor categoría a sus 46 años de edad. Ella logró la popularidad mundial al protagonizar “Mi adorable Sam Soon”, dorama que también se transmitió en canales peruanos.

Nacida en Daegu el 1 de octubre de 1973, demuestra ser una actriz excelente con una calidad casi inigualable; factor que le permitió ascender con facilidad entre los mejores rankings de Corea.

Kim Sun Ah interpreta a Kim Sam Soom. Foto: MBC

En “Mi adorable Sam Soon” (2005), la actriz tuvo que ganar peso para interpretar el papel protagónico, pero esa figura ya es parte del pasado y actualmente luce totalmente distinta. Según se puede ver en la cuenta oficial de Instagram, Kim Sun Ah tiene una figura más esbelta, fruto de su arduo trabajo en el gimnasio y una vida saludable.

Kim Sun Ah también consiguió gran notoriedad por series destacables como “The City Hall” (2009), “El aroma de una mujer” (2011), “La dama en dignidad” (2017), “The Lady in Dignity” (2017), “Should We Kiss First” (2018), “Children of Nobody”, “Secret Boutique” (2019). Actualmente sigue vigente en el mundo artístico.

Kim Sun Ah es una de las actrices más populares de Corea. Foto: MBC

HYUN BIN COMO HYUN JIN HEON: Actor surcoreano, el cual debe gran parte de su fama a lo exitosa que resultó su participación en el dorama “Mi Adorable Sam Soon”, serie que le permitió impulsar su carrera y volverse el centro de atención de varias compañías en Corea y en todo el continente asiático.

Nació en Seúl el 25 de septiembre de 1982 y debutó como actor en el año 2003. Con el paso del tiempo, Hyun Bin demostró ser un actor de excelsa calidad, llevándose varios premios por popularidad, mejor actor de reparto, mejor personaje, mejor interpretación, entre otros.

Hyun Bin ganó gran popularidad cuando interpretó a Hyun Jin Heon. Foto: MBC

Hyun Bin fundó una agencia llamada “VAST Entertainment”, junto a su mentor Kang Kun Taek, con el fin de ayudar a varias personas a impulsar su talento hacia el estrellato, proporcionándoles las herramientas necesarias.

Ha participado en las producciones “The Snow Queen” (2006), “Worlds Within” (2008), “Friend, Our Legend” (2009), “Jardín secreto” (2010), “Hyde Jekyll, me” (2015), “Memorias de la Alhambra” (2018), y en el 2019 se anunció que se había unido al elenco principal de la serie “Crash Landing of Love” donde dará vida a Ri Jung-hyuk, un oficial norcoreano.

Hyun Bin como Hyun Jin Heon. Foto: MBC

JUNG RYEO WON COMO YOO HEE JIN: En esta serie, Jung Ryeo Wong interpreta a la ex novia del protagonista, un personaje que resulta ser un poco frágil pero con carácter respetable, además de demostrar una voluntad de hierro, tal como la actriz.

Debido a su excelente participación en “Mi adorable Sam Soon”, y al éxito que esta tuvo alrededor de Corea, Jung Ryu Wong recibió el galardón a la excelencia por su personaje.

Jung Ryeo Won como Yoo Hee Jin. Foto: MBC

Fuera del escenario, Jung Ryu Wong demuestra ser una mujer bastante comprensiva, tranquila y devota, tanto así, que en 2007, decidió publicar una especia de revista con nombre Ryeowon’s Sketchbook, donde expresaba, a través del dibujo y sus escritos, lo importante y relevante de su fe cristiana.

Ha participado en las producciones “Princess Jamyung” (2009), “History of a Salaryman” (2012), “Medical Top Team” (2013), “Bubble Gum” (2015), “Witch at Court” (2017), “Wok of Love” (2018), “Civil War of Prosecutors” (2019).

Jung Ryeo Won ganó mucha fama cuando fue parte de este dorama. Foto: MBC

DANIEL HENNEY COMO EL DR. HENRY KIM: Henney comenzó a trabajar en Estados Unidos en 2001 y ha trabajado en Francia, Italia, Hong Kong y Taiwán. Después de su debut en Corea de Sur en un comercial de Amore pacific, cosméticos “Odyssey Sunrise”, se convirtió en el portavoz junto a Jeon Ji-hyun para Cámaras Olympus y junto a Kim Tae-hee para Klasse Aires acondicionados.

A pesar de hablar muy poco coreano,8​ Henney se convirtió en un rostro familiar a través del exitoso dorama “Mi adorable Sam Soon”.

Daniel Henney como Dr. Henry Kim. Foto: MBC

En 2009, Daniel interpretó al Agente Zero en la película X-men: los orígenes de Wolverine.9​ En otoño de 2009, actuó como el Dr. David Lee en el drama de la CBS Three Rivers (Tres ríos). Este drama se sitúa en la sala de trasplantes de un hospital ficticio de Pittsburg.

Ha participado en las producciones: “Hawaii Five-0” (2012), “Revolution” (2014), “NCIS: Los Ángeles” (2014), “Mentes criminales” (2015 – 2017), “Mentes criminales: sin fronteras” (2016), “Mentes criminales” (2017 – presente).