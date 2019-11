“My Name Is Kim Sam Soon”, también conocida en Latinoamérica como “Mi adorable Sam Soon” es una de las telenovelas coreanas más exitosas y populares en todo el mundo. La producción se convirtió en un fenómeno internacional que logró altos niveles de audiencia y cautivó a millones.

Esta serie coreana o dorama está protagonizada por Kim Sun Ah y Hyun Bin. Es una comedia romántica emitida durante 2005, basada en la novela homónima de Ji Soo Hyun, publicada el 9 de marzo de 2004.

"Mi adorable Sam Soon" es una comedia romántica que se robó el corazón del público. Foto: MBC

Esta producción coreana fue transmitida en su país de origen por la cadena de televisión MBC desde el 1 de junio hasta el 21 de julio de 2005, alcanzando cuotas de audiencias de hasta 50.5%, convirtiéndose en una de las series más vistas en la historia de la televisión surcoreana.

“Mi adorable Sam Soon” tiene 16 episodios y, luego de ser bien reciba por el público coreano, fue transmitida en diversos países alcanzando gran popularidad, sobre todo en países latinoamericanos.

El elenco de esta comedia romántica estuvo compuesto por Kim Sun Ah, Hyun Bin, Jung Ryeo-won y Daniel Henney. Tras su paso por el dorama los actores consiguieron la fama internacional y se convirtieron en artistas de gran demanda dentro del mercado.

Aunque ya han pasado 14 años desde su estreno, este dorama sigue siendo considerado como uno de los más importantes y favoritos de las producciones coreanas. Sus fans recuerdan con mucho cariño a los personajes de esta comedia romántica que cautivó al público de diferentes países.

Tan grande fue el éxito de “Mi adorable Sam Soon” que ganó varios premios y fue traducida a varios idiomas, posicionándose como uno de los doramas más visto fuera de su país de origen. Los seguidores se enamoraron de la divertida historia romántica y de sus personajes Kim Sam Soon, Hyun Jin Heon, Yoo Hee Jin y el doctor Henry Kim.

Kim Sun Ah y Hyun Bin protagonizaron el dorama “My Name Is Kim Sam Soon”. Foto: MBC

¿“MI ADORABLE SAM SOON” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Millones de fanáticos de “Mi adorable Sam Soon” se quedaron con muchas ganas de ver a sus estrellas nuevamente juntas en la pantalla, al punto que aún hoy persiste la duda de si habría una segunda temporada. ¿Acaso se grabarán nuevos capítulos alguna vez?

La protagonista del dorama, la actriz Kim Sun Ah quien interpretó a la popular Kim Sam Soon, dio una entrevista en enero de este año donde respondió a esta duda de los fans. Tras culminar su participación en “Children Of Nobody”, un thriller de misterio, la actriz habló de este tema.

El actor Hyun Bin como Hyun Jin Heon. Foto: MBC

Kim Sun Ah expresó su deseo de protagonizar las secuelas de sus trabajos anteriores como “Children Of Nobody” y “My Name Is Kim Sam Soon”. La actriz coreana se mostró abierta a participar en una secuela de sus proyectos que le dieron una gran satisfacción profesional, pese al paso de los años.

“Hay mucha gente que quiere ver la segunda temporada de ‘My Name is Kim Sam Soon‘. Para ser honesta, me pregunto cómo podré aparecer en una comedia romántica ya que ahora soy mayor. También hay muchas personas que esperan la segunda temporada de ‘City Hall‘. Eso es en realidad más cercano a un género de la política que al romance, pero aplaudí cada vez que leí el guión. Quiero hacerlo en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa si no soy una estudiante de secundaria en ‘She’s on Duty 2’? Puedo interpretar a una detective e ir de encubierto”, señaló.

La popular actriz Kim Sun Ah como Kim Sam Soon. Foto: MBC

Tras las declaraciones de la actriz coreana los fans se emocionaron por la posible llegada de una segunda temporada de “Mi adorable Sam Soon”, dorama que enamoró a todos. Solo queda esperar que los productores y el resto del elenco también se animen a participar de una segunda parte de esta exitosa producción.

Kim Sun Ah es considerada una de las actrices surcoreanas de mayor categoría a sus 46 años de edad. Ella logró la popularidad del mundo entero al protagonizar “Mi adorable Sam Soon”, dorama que también se transmitió en canales peruanos.

Kim Sun A también consiguió gran notoriedad por series destacables como “The City Hall” (2009), entre otras. Foto: SOOMPI

En “Mi adorable Sam Soon” (2005), la actriz tuvo que ganar peso para interpretar el papel protagónico, pero esa figura ya es parte del pasado y actualmente luce totalmente distinta.

Según se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de Kim Sun Ah, la actriz tiene una figura más esbelta, fruto de su arduo trabajo en el gimnasio y una vida saludable.

Kim Sun Ah también consiguió gran notoriedad por series destacables como “The City Hall” (2009), “El aroma de una mujer” (2011) y “La dama en dignidad” (2017). Actualmente sigue vigente en el mundo artístico.

La popular actriz Kim Sun Ah es muy activa en sus redes sociales. Foto: SOOMPI