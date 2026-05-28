Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro "El escamoso", interpretado por Miguel Varoni, aparece en la cuarta temporada de la serie "El encargado", por Disney+. (Foto: Disney+)
Pedro "El escamoso", interpretado por Miguel Varoni, aparece en la cuarta temporada de la serie "El encargado", por Disney+. (Foto: Disney+)
Por Leslie A. Galván

Miguel Varoni vuelve a la peluca rulosa al ponerse el disfraz de Pedro, alias “El escamoso”. El personaje colombiano tiene un carácter exuberante y complaciente. En cambio, Eliseo, interpretado por Guillermo Francella en la serie argentina “El Encargado”, es un hombre manipulador e impaciente. Ambos son carismáticos, aunque funcionan desde extremos distintos. Aún así, le pareció una buena idea al alto ejecutivo de Disney Latinoamérica, Fernando Barbosa, y a varios productores de Caracol Televisión en Colombia que los personajes se juntaran en un crossover en un capítulo de la última temporada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.