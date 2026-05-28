Miguel Varoni vuelve a la peluca rulosa al ponerse el disfraz de Pedro, alias “El escamoso”. El personaje colombiano tiene un carácter exuberante y complaciente. En cambio, Eliseo, interpretado por Guillermo Francella en la serie argentina “El Encargado”, es un hombre manipulador e impaciente. Ambos son carismáticos, aunque funcionan desde extremos distintos. Aún así, le pareció una buena idea al alto ejecutivo de Disney Latinoamérica, Fernando Barbosa, y a varios productores de Caracol Televisión en Colombia que los personajes se juntaran en un crossover en un capítulo de la última temporada.

“El encargado” llegó con una cuarta temporada al catálogo de Disney+ este año. Desde su estreno en 2022, se convirtió en título latinoamericano de prestigio para la plataforma. En esta serie, el personaje principal, Eliseo (Francella), conserje de un edificio en Buenos Aires, juega a atar y desatar las dinámicas financieras y sociales de los vecinos. Cuando nadie se da cuenta, alquila departamentos que no son suyos, cobra impuestos a los proveedores de limpieza y miente a más no poder.

Crossover entre Pedro y Eliseo

El capítulo 3 de “El Encargado”, titulado “El Perimetral”, muestra a Varoni y Francella en un intercambio de ideas, cuando Pedro Coral participa como actor de una producción que será grabada en el edificio donde trabaja Eliseo.

“Siempre he amado a Guillermo Francella”, dice Varoni en una entrevista virtual con este diario. Se conecta desde su casa en Miami, donde vive con su esposa, Catherine Siachoque, también actriz colombiana. “Desde ‘Casados con hijos’, ‘Poné a Francella’ y luego sus películas. Después de grabar con Francella, aprendí de él que es un hombre muy trabajador. Muy disciplinado. Muy inteligente. Trabajar con él es como… responder a cuando te preguntan ‘¿cómo es jugar con Messi?’. Te pone la escena precisa y te da esa generosidad de actor. Es fantástico, maravilloso. Me quedé con ganas de volver a trabajar con él”, agrega el actor.

Varoni acostumbra viajar a Colombia para rodajes y la excepción fue Buenos Aires para grabar con Francella. Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, “El encargado” no pudo tener un cameo más adecuado que Pedro Coral, el personaje del clásico de la televisión colombiana “Pedro, el escamoso”. En 2001, despertó la fiebre con el baile del “Pirulín Pin Pon” o “El Pirulino”. Dos décadas después, la plataforma de Disney y Varoni se unieron para revivir la historia en la serie “Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca”, de 23 capítulos.

Serie argentina "En encargado" “El encargado” tiene cuatro temporadas que ya están disponibles en Disney . El final da pie a una quinta entrega aún no confirmada por la plataforma. Por su parte, la plataforma también tiene “Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca” (2024), continuación de la telenovela colombiana de 2001, que cuenta con 23 episodios en Disney . Se espera una tercera parte en 2026.

En el capítulo de “El Perimetral”, Varoni se convierte en el conserje del edificio para filmar una publicidad que promociona una marca de café. Por su parte, Eliseo intercede como un acompañante elegante que le enseña alguna que otra técnica de actuación. Aunque Pedro no es actor, insiste en hacer bien ese trabajo y la ayuda de su nuevo amigo le funciona bastante. En este episodio, por desgracia, no tiene lugar el cómico baile del personaje.

“Mario y Gastón, los creadores, estudiaron este personaje de Pedro tan bien y lo llevaron a este mundo de ‘El encargado’ de una forma tan inteligente. Esa ternura que no tiene Eliseo, que la tiene solamente con contados personajes en todas sus temporadas, como la viejita… Pedro tiene un problema. Y es que él es ‘escamoso’, entonces a todo le dice que sí. Llegar a hacer un comercial de café viene de decidir que es un actor, a pesar de que no lo es. Cuando llega Pedro y Eliseo lo ve sufriendo tanto haciendo esa publicidad, sintió la necesidad de ayudar a ‘este pobre tipo’”, explica Varoni.

Comedia para desconectar

Miguel Varoni viajó a Argentina desde Miami, donde vive con su esposa Catherine Siachoque, recordada actriz de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso". (Foto: Disney+)

Varoni conoce bien los territorios oscuros de la ficción latinoamericana. Además de actor, ha trabajado como productor y director en series sobre crimen y narcotráfico en México, como “El señor de los cielos”, donde también ha habido crossover con universos como “El Chema”, ambos títulos de Telemundo Internacional.

Pero, para Varoni, la posibilidad de hacer un cruce de universos en Disney funciona desde otro lugar, más ligero. “Yo creo que, en este momento, la gente quiere divertirse, creo que quiere comedia. Creo que el mundo está demasiado perturbado. Hay mucha guerra, mucho conflicto, mucho problema. Entonces tener un material como el de ‘El encargado’ o el de Pedro siempre es un material que la gente quiere. Además, ahorita con las redes sociales y las noticias que salen de Irán, de esto y de lo otro; de pronto, llegar a casa, decir ‘no quiero más, quiero desconectarme un poquito’ y ver a estos personajes de comedia, pues… Es un momento de tranquilidad”, sostiene.

Pedro "El escamoso", interpretado por Miguel Varoni, aparece en la cuarta temporada de la serie "El encargado", por Disney+. (Foto: Disney+)

La realidad, a veces, termina siendo más desconcertante que cualquiera de las ficciones que se producen en Latinoamérica. Ocurrió durante el rodaje de la última temporada de “Sin senos sí hay paraíso” en Colombia. Un hombre atacó con un arma blanca a miembros de la producción. Tres personas murieron. “Eso fue una cosa incontrolable. Lo sé por mi esposa, que estaba ahí”, explica sobre Catherine Siachoque, actriz colombiana recurrente en esa serie que retrata una guerra de carteles de la droga, entre otros dramas. “Fue algo incontrolable. Un loco suelto los atacó. Obviamente eso fue muy duro”, agrega el actor. A diferencia de otras producciones donde la promoción de estrenos continúa, en este caso, esperarán hasta 2027 para retomar la conversación.