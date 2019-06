"Mindhunter", temporada 2: fecha de estreno en Netflix, historia, personajes y qué pasará en los nuevos episodios

Más de un año después del estreno de la primera temporada de “Mindhunter” la productora ejecutiva de la serie de Netflix, Charlize Theron, anunció durante su visita al show radiofónico de Howard Stern en SiriusXM que la segunda entrega de la ficción, que se basa en el libro ‘Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit’ de John Douglas y Mark Olshaker, se estrenará en agosto del 2019.

La segunda temporada del show, que narra los pasos del FBI para la creación de las oficinas de análisis de la conducta donde se estudiaría el patrón de funcionamiento de los asesinos seriales, constará de 8 episodios.

Si los primeros 10 episodios de “Mindhunter” estuvieron ambientados en 1970 y mostraba a los agentes del FBI Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) entrevistando a asesinos y violadores encarcelados para desarrollar perfiles psicológicos de criminales, comprender mejor estas horribles mentes y evitar otros asesinatos en el futuro, ¿qué pasará en la segunda temporada?

Charlize Theron reveals an August 2019 release date for #Mindhunter Season 2 on SiriusXM's “Howard Stern Show" on Monday, April 29th. pic.twitter.com/dfzS9TVoQr — Mindhunter News (@MindhunterNews) 30 de abril de 2019

HISTORIA DE LA TEMPORADA 2 DE “MINDHUNTER”

En la segunda temporada de este thriller policial los agentes Holden Ford y Bill Tench tendrán que involucrarse con una serie de infanticidios que asolaron a la ciudad de Atlanta a finales de los años 70.

“El año que viene estaremos viendo los asesinatos de los niños de Atlanta, así que tendremos mucha más música afroamericana, lo cual será agradable. La música evolucionará. Su objetivo es respaldar lo que está sucediendo en el show y que el show evolucione radicalmente entre temporadas”, dijo el productor ejecutivo David Fincher en 2017 a Billboard.

Entre 1979 y 1981, al menos 29 niños, adolescentes y algunos adultos, todos afroamericanos, fueron asesinados salvajemente en la urbe, sin resolverse nunca muchos de estos crímenes. El acusado, Wayne Williams, solo fue condenado por los homicidios de dos hombres adultos y sentenciado a dos cadenas perpetúas.

Estando en prisión, Williams, también afroamericano nacido en Atlanta, fue acusado de haber cometido al menos 23 de los 29 crímenes reportados por el Departamento de Policía de Atlanta, pero nunca fue sentenciado por estos otros delitos. Williams, hoy de 61 años, siempre alegó su inocencia.

Debido a que Damon Herriman interpretará a Charles Manson en algunos episodios se cree que también podrían abordar algo de los asesinatos de los Manson.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MINDHUNTER”

La nueva entrega de “Mindhunter” aún no tiene tráiler oficial, pero imaginamos que en las próximas semanas Netflix publicará las primeras imágenes.

We need to talk to more subjects. pic.twitter.com/7pTnxAhM0G — MINDHUNTER (@MINDHUNTER_) 30 de noviembre de 2017

ACTORES Y PERSONAJES

Por el momento Netflix no ha anunciado a los miembros del elenco de la segunda temporada de “Mindhunter”, pero según la página IMDb Jonathan Groff volverá como Holden Ford, Holt McAllany como Bill Tench y Anna Torv como la asociada académica y mentora de la pareja, la Dra. Wendy Carr.

Asimismo, el actor Damon Herriman dará vida a Charles Manson, quien al parecer aparecerá en alguno de los episodios de la nueva entrega. Como dato curioso, Herriman también interpretará a Manson en la próxima película de Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood”.

EQUIPO CREATIVO

Para su segunda temporada, “Mindhunter” convocará una vez más a su productor ejecutivo David Fincher como director de dos episodios: el primero y el último. En la primera entrega, Fincher también se encargó de dos capítulos de la serie.

Los otros directores de la temporada serán Andrew Dominik (The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford, One More Time with Feeling, Killing Them Softly) y Carl Franklin (capítulos de 13 Reasons Why, The Leftovers, House of Cards). Según The Playlist, cada uno realizará dos episodios. Fincher se hará cargo de todos los reshoots que sean necesarios.



Producción: Jim Davidson

Producción ejecutiva: David Fincher, Charlize Theron, Josh Donen, Ceán Chaffin

Dirección: David Fincher, Asif Kapadia, Tobias Lindholm, Andrew Douglas

Guion: Joe Penhall

Cinematografía: Erik Messerschmidt

¿Qué actores estarán en la segunda temporada de "Mindhunter"? (Foto: Netflix) ¿Qué actores estarán en la segunda temporada de "Mindhunter"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “MINDHUNTER”?

La segunda temporada de “Mindhunter” se estrenará en agosto de 2019 a nivel mundial a través de Netflix.