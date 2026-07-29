Eran cerca de las tres de la mañana y Analu Martínez no podía dejar de pensar en aquella escena. Había pasado el día memorizando el texto y planeaba grabar el casting con calma, pero algo le decía que no debía esperar más. Se levantó, se arregló un poco, encendió la luz, colocó la cámara y comenzó a actuar. Bastaron dos tomas. En la segunda encontró la emoción que buscaba y, sin pensarlo más, envió el video.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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