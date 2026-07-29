Eran cerca de las tres de la mañana y Analu Martínez no podía dejar de pensar en aquella escena. Había pasado el día memorizando el texto y planeaba grabar el casting con calma, pero algo le decía que no debía esperar más. Se levantó, se arregló un poco, encendió la luz, colocó la cámara y comenzó a actuar. Bastaron dos tomas. En la segunda encontró la emoción que buscaba y, sin pensarlo más, envió el video.

“Sentí algo como: ‘Mándalo ahorita, tienes que hacerlo ahorita’. Me conecté de una manera muy profunda con la escena”, recuerda.

La decisión de enviar el casting aquella madrugada marcó el inicio de un viaje que la llevaría a Brasil como una de las seis protagonistas de “Sempre Desbravador”, serie juvenil producida por RUDFILMS que se estrenará a inicios de 2027.

En la serie interpreta a Nayra, una joven peruana que se convierte en la única voz hispanohablante dentro de una historia desarrollada principalmente en portugués. Su personaje inicia una búsqueda por sus raíces familiares que la lleva hasta Puno, donde espera encontrar respuestas y conexiones con su pasado.

Identidad andina

Analu encontró en Nayra una conexión personal. Sus raíces andinas y los viajes que hizo desde niña a Ayacucho le permitieron construir al personaje desde una historia que también forma parte de ella.

“Quería darle humanidad y autenticidad. Lo he tomado con muchísimo respeto porque siento que es una responsabilidad grande y, al mismo tiempo, muy gratificante poner mi identidad peruana en este personaje”, señala.

Nayra no solo representará al Perú. Al ser la única protagonista que habla español, también será el puente con el público hispanohablante de América Latina.

Parte de la serie fue grabada en Puno, en escenarios como el lago Titicaca y las islas flotantes de los Uros. En algunas escenas también participan habitantes y personalidades de la región.

“Se nota la preocupación de la producción por darle importancia al hecho de venir al Perú. No pasa como algo menor, es un acontecimiento muy importante dentro de la historia”, afirma.

Las demás grabaciones se realizaron en el estado brasileño de Paraná, en ciudades como Maringá, Ponta Grossa y Curitiba. Analu permaneció cerca de un mes en Brasil.

“Hoy puedo decir que ha sido la mejor experiencia que he vivido hasta el momento en mi camino como actriz”, asegura.

“Sempre Desbravador” está dirigida al público juvenil y combina aventura, fantasía, crecimiento personal, propósito y trabajo en equipo. Sus seis protagonistas deberán cumplir una misión que los llevará a descubrir no solo nuevos lugares, sino también quiénes son y qué los une.

Para Analu, el proyecto representa la apertura de una puerta que durante mucho tiempo creyó demasiado lejana.

“Soñaba con viajar y hacer proyectos fuera, pero lo veía casi imposible. No tenía idea de cómo se hacía. Ahora sé que sí es posible y que mis sueños no tienen límites. Eso me da fuerza y confianza para seguir enviando castings”, reflexiona.

La actriz de 25 años integra el elenco protagónico de la serie brasileña, "Siempre Desbravador". (Fotos: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Recorrido actoral

Su camino comenzó en el teatro. Estudió Artes Escénicas y se formó con maestros como Alberto Ísola y Leonardo Torres. En 2023 produjo y protagonizó “La mujer espada”, obra de Mariana de Althaus.

En el terreno audiovisual protagonizó los cortometrajes “Nina”, “El disparo” y “Brote de verdad”, además de participar en un capítulo de “En la mente del villano”. A fines de 2026 estrenará “Misión Caleb”, su primera película.

En televisión, en tanto, realizó apariciones en producciones como “Al fondo hay sitio” y “Luz de luna”, aunque todavía espera la oportunidad de asumir un personaje de mayor desarrollo.

“Todavía no ha llegado ese personaje protagónico en la televisión peruana, pero es algo que me gustaría mucho. La televisión es una gran ventana para dar a conocer tu trabajo a una audiencia más amplia. Espero ese momento con mucha ilusión, pero también con paciencia y tranquilidad”, concluye.