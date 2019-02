"Modern Family" no tendrá temporada 12: ¿por qué ABC canceló la comedia?

Después de 10 años, "Modern Family", la serie de ABC que sigue la vida de Jay Pritchett y su familia en los suburbios de Los Angeles, llegará a su fin. La cadena ha renovado el show protagonizado por Sofía Vergara para una undécima y última temporada.

Los nuevos episodios se emitirán entre 2019 y 2020 y de acuerdo a lo que le dijo Karey Burke, presidenta de ABC Entertainment, a Variety, el final será apoteósico para los Pritchett y compañía. "Chris y Steve han creado una de las comedias más icónicas de la historia de la televisión. En su temporada final, habrá más eventos importantes que cualquiera que haya sido fanático de la serie no querrá perderse".

Asimismo, Christopher Lloyd, uno de sus creadores, asegura que "durante 10 años, nuestros personajes se han enfrentado con valentía a los puntos de inflexión en la vida y han avanzado hacia un enriquecimiento personal. Hemos elegido un camino diferente haciendo una temporada más de 'Modern Family'". Y es que parece que aún hay muchas cosas que contar. "Incluso después de 10 años juntos, nos hemos dado cuenta de que aún hay cosas que nuestros guionistas no saben de la vida sexual de cada uno", bromea Steve Levitan.

Una de las razones de la cancelación de "Modern Family" es la pérdida de audiencia en los últimos años. A pesar de ser una de las comedias televisivas más populares y longevas, ahora sus capítulos rondan una media de 6 millones de espectadores cuando en su mejor momento tranquilamente duplicaban esa cifra.

Otro punto que pudo influir en la decisión de la cadena es que los contratos de sus protagonistas llegan a su fin en la décima temporada, lo que indudablemente implicaría una renegociación de sueldos. Los actores podrían pedir un aumento y considerando que "Modern Family" tiene un reparto muy amplio y el mínimo que ganan algunos de los más jóvenes llega a los 100.000 dólares por episodio, no es algo que le convenga a ABC.

¿CÓMO TERMINARÁ LA TEMPORADA 11 DE "MODERN FAMILY"?

La undécima temporada de "Modern Family" constará de 18 episodios como mínimo y un máximo de 22, los cuales se emitirán entre septiembre de 2019 y mayo de 2020. Entonces, ¿cuál será el final de la serie? En agosto de 2017, el creador declaró que querían finalizar la ficción "como comenzamos en el piloto, con un gran evento de familia".

Según Sensacine, un gran acontecimiento para ponerle fin al show podría ser el nacimiento de los gemelos que espera Haley (Sarah Hyland). Pero también es probable que los guionistas quieran reservar un episodio íntegro para este momento tan especial y no utilizarlo como final de la serie.

Asimismo, una boda puede ser el evento perfecto para finalizar "Modern Family", es decir, ¿el matrimonio de Manny (Rico Rodriguez) con su nueva pareja, Sherry servirá para cerrar la undécima temporada?

Para el resto de los personajes, los fans de la serie de ABC tienen sus propias teorías. Mientras Gloria triunfa con su salsa y llega a ganar más dinero que Jay, Cam trabaja en la compañía de Gloria. En tanto, Luke consigue entrar en una universidad y ayuda a su padre, Claire se gana a sus trabajadores, Mitchell alcanza el éxito con su despacho de abogados, y se revela que Lily es igual de inteligente que su prima Alex.

¿"MODERN FAMILY" TENDRÁ UN SPÍN-OFF?

Después de conocerse la noticia surgieron los ruores de un posible spin-off de "Modern Familiy", aunque ABC aún no ha confirmado nada, Burke ha confesado a The Hollywood Reporter que le "encantaría" continuar la historia de alguna manera. Sin embargo, la ejecutiva aclaró que "no hay planes concretos".