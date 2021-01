La primera temporada de la serie, que consta de 10 capítulos, se filmó en el 2018 y se estrenó el 13 de setiembre del 2019. La segunda temporada se terminó de filmar durante cuarentena y se estrenó el 1 de enero del 2021. Esta última parte tiene 8 capítulos en total.

Un personaje importante en Monarca es Pilar Ortega, una política y gobernadora del estado de Jalisco que luego se convierte en candidata a la Presidencia de la República de México. Ella se convierte en víctima de un atentado por parte del Cartel del Bajío, un grupo de narcotraficantes ficticio que obedece órdenes de uno de los tres hermanos herederos del imperio Monarca.

Habla la patrona

¿Cómo fue el proceso de casting? ¿Cuándo te llamaron para la producción?

Monarca es una serie coproducida con uno de los equipos de producción que yo mas quiero y admiro admiro, Lemon Studios, yo había trabajado previamente en otra serie que se llama “Paramédicos”, yo hice con ellos dos temporadas y me llamaron a audicionar para esta este proyecto. El proceso fue básicamente muy regular, hicimos lecturas con todo el equipo. Es un equipo de productores y directores maravilloso, apasionados, mágico, amorosos; muy compartidos, con los que es una delicia trabajar así.

¿Conocías a Salma anteriormente? ¿Cómo es trabajar con ella?

Es una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi carrera, te digo son un equipo de gente muy dispuesta a la colaboración de todos los departamentos, le entregan al actor muchísima confianza para que el actor se haga cargo de su papel y además son un equipo de gente amorosa, muy muy apasionada de lo que hacen. Siento que eso lo puede ver todo el mundo en las series que produce Lemon que son proyectos hechos con cuidado, con mucha atención del detalle y mucho amor.

Y bueno a mi con Salma no me tocó estar directamente en el set, ella no estuvo presente; pero tuve la oportunidad de conocerla en el estreno de la primera temporada. Es una mujer fabulosa, Salma ha sido un ejemplo de lucha y perseverancia, amor por la profesión, de colaboración de todas las cosas que yo admiro en las mujeres, es una mujer de lo más simpática, divina, natural, es un ser humano lindo y generoso.

¿Cómo fue tu preparación para el personaje? ¿Crees que tu personalidad y la de Pilar se parecen en algo?

Bueno Pilar Ortega es una mujer política de carrera y aunque es un candidata independiente en La primera temporada que gana la gubernatura de su estado que es Jalisco; es una mujer que ha luchado muchísimo, que le sabe muy bien a la política y que está muy bien ubicada, sabe qué hilos jalar. Definitivamente, es una mujer que ha salido adelante por sus propias armas y herramientas, es una mujer de muchas ambiciones de su carrera, es una mujer muy dedicada a su profesión y a su trabajo, está medio sola. Busca y anhela muchísimo el amor.

Para preparar a Pilar, obviamente, estuve buscando a muchas mujeres que ocupan cargos políticos en México, observando cómo se mueven, cómo se expresan, cómo visten, y bueno, no se puede hacer una caracterización generalizada porque no es que todas las políticas en México sean iguales, hay de todo. Desde mujeres con doctorados que son super hippies, hasta las mujeres que se hicieron solas que probablemente no tienen una carrera política, pero eran representantes de algún gremio de trabajadores que llegaron allí, que se visten de jean y polos y no les importa el glamour. Hay una variedad interesante de mujeres chingonas que se dedican a la política en México y todo eso me sirvió para ir armando a Pilar Ortega.

Creo que me parezco en ella en que nuestra personalidad es fuerte, nos no hacemos pequeñas ante nadie o nada. Yo me considero igual, somos mujeres muy echadas para adelante, no le tenemos miedo al fracaso y tampoco al éxito, y también en el lado negativo somos unos caballos desbocados, de pronto, como Pilar Ortega, puedo irme de bruces por algo que me encanta o algo que no me gusta o de ponto puedo alcanzar extremos muy fuertes cuando me apasiona ya sea para bueno o para malo.

"Monarca" de Netflix lleva dos temporadas. Fotos: Netflix.

¿Le agregaste algo de tu personalidad a Pilar?

Sí, en la primera temporada Pilar y Ana María (Irene Azuela) se conocen, y de alguna forma tienen una especie de compenetración personal. Pilar Ortega admira el trabajo de Ana María, tanto que cuando la conoce le dice que vaya a México porque necesitan mujeres como ella en el país. Creo que esa es la parte que le presté a Pilar; soy una mujer que siempre apoya muchísimo a otras mujeres, siempre admiro y aplaudo a mis compañeras, a las mujeres que están a mi alrededor siempre que tienen un triunfo. También ayudo a las mujeres que están a mi alrededor, me considero alguien que esta todo el tiempo pendiente de mis compañeras, amigas, colaboradoras, colegas para poder ayudarlas a salir adelante, y creo que eso le pude pecha a Pilar.

¿Qué es lo que más te gusta de tu papel?

Me gusta mucho ser una mujer con aspiraciones políticas, me gustan los personaje femeninos que sueñan en grande.

¿Qué has aprendido de tu papel, te fue difícil interpretarlo?

Lo más difícil de interpretarla pues es que no hayamos tenido la oportunidad de explorar mas la vida de tu personaje, me quedé con muchas ganas más de explorar este personaje en la pantalla.

Todos los personajes me dejan un aprendizaje meses después, en el caso de pilar el aprendizaje que me deja es que no hay que combinar el placer con el trabajo. No quiero dar spoilers, pero ya después entenderán porque.

