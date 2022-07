Arturo, créeme… Hueles a muerto”.

Pero contra todo pronóstico, las palabras dichas por Berlín (Pedro Alonso) no se cumplieron. Arturito no murió en “La casa de papel”, serie española de asaltabancos que alcanzó éxito mundial en Netflix. En cambio, el personaje, aunque herido, regresó para tres temporadas adicionales. Y el actor que le dio vida, Enrique Arce, no podría estar más gustoso. Él estará en Lima los días 30 y 31 de julio como parte de la Comic Convention Latin-America.

Antes de su llegada a la capital, el intérprete de ‘Arturito’ conversó con El Comercio y contó detalles de lo que será su segunda visita al país, ya que antes de la pandemia del COVID-19 estuvo en Ollantaytambo (Cusco) para rodar una serie. Ahora, tendrá la oportunidad de visitar la capital y compartir un grato momento con sus seguidores.

“Tuvimos muchos problemas cuando (la serie) se emitió en Antena 3 y nos sacaron de la parrilla por baja audiencia”, cuenta el actor en la entrevista vía Zoom. “Nunca imaginamos que con Netflix cambiaría la cosa y se convertiría en el fenómeno mundial que es. Para fortuna de todos los que formamos ‘La casa de papel’, ha sido la mejor sorpresa y la mayor alegría de nuestras carreras”.

Durante la entrevista, Arce no solo habló de su participación en el evento, también contó detalles de lo que fue el rodaje de “La casa de papel” y lo que realmente pasó con ‘Arturito’ al final de la serie. ¿Estará en algún spin off de la serie? ¿Le gustó la versión coreana de su personaje? Esto y más, a continuación.

—¿Cómo te sientes a pocos días de venir a Perú?

Estoy encantado de la vida, Perú es un país donde siempre me he sentido bien. Estuve rodando antes de la pandemia una serie que se llama “Inés del alma mía” (Amazon Prime Video), pero lo rodamos en Ollantaytambo, Cusco. Estoy encantado porque sé que en Perú es donde se come la mejor comida del mundo y tengo muchas ganas de ir. Ollantaytambo, Aguas Calientes y Cusco me parecieron maravillosos, es preciosa toda la zona de montañas, aunque a veces cuesta respirar en la altura, pero lo disfruté. Fueron dos semanas preciosas. Ahora volveré para ir a la capital y quiero disfrutarlo mucho.

—En Perú, “La casa de papel” ha sido un boom desde que llegó a Netflix, por lo que tu llegada es muy esperada por los fans.

Tengo acceso a mis estadísticas en Instagram y me sorprendió mucho que, de todos mis seguidores, la ciudad en la que más seguidores tengo es Lima, es donde más fans tengo en todo el mundo. Luego está Santiago de Chile, México y más. Estoy encantado de encontrarme con los fans de la serie.

—Sobre tú personaje en “La casa de papel”, Arturo Román, ¿cómo te sentiste con este papel tan polémico?

Es el personaje que, a nivel actoral, es el más rico porque tiene más aristas. Todos los personajes de “La casa de papel” son fantásticos, pero Arturo Román es el favorito de mis compañeros. Tokio (Úrsula Corberó) siempre lo dice, Nairobi (Alba Flores) también. No nos quedamos en que solo sea odiado, si no que vemos cómo pasa por tantos niveles. Lo pasé muy bien.

Enrique Arce interpretó al odiado Arturo Román en la serie "La casa de papel". (Foto: Netflix)

—La primera parte de la temporada 5 fue la última vez que se vio a ‘Arturito’. No se conoce el desenlace del personaje, ¿Qué pasó con él?

Todo el capítulo 10, cuando me lo contaron Alex Pina y Jesús Colmenar, iba a pasar a través de la mirada de Arturo. De alguna manera iba a tener mucho protagonismo, pero al final tuvieron que elegir. Tenían tres vías para acabar la serie y tenían que decidir una. Por una cuestión de tiempo a Arturo lo mantuvieron con vida, pero no dio para contar más, había que cerrar la historia de los atracadores. Para mi gran disgusto, me quedé fuera de ese fin de fiesta maravilloso que fue el último capítulo de la quinta temporada. Yo creo que en la quinta temporada se hizo una cosa de acción que muy pocas veces se ha visto en el mundo, estábamos a buen nivel para una serie no gringa. Estoy muy orgulloso del trabajo que hizo todo el equipo.

—Tras la última temporada de “La cosa de papel”, ¿mantienes contacto con tus compañeros?

Si, por supuesto. Nosotros tenemos un chat que estaba más activo cuando rodábamos la serie, pero seguimos felicitándonos los cumpleaños, el nacimiento de algún bebé o logros del reparto. Sigo teniendo una relación estupenda con todos ellos, acabo de trabajar en una serie con ‘Bogotá’ (Hovik Keuchkerian), hacemos de hermanos y siempre es maravilloso encontrarse con compañeros en cualquier circunstancia.

—Se harán algunas producciones derivadas de “La casa de papel”, ¿Estarás en alguna?

Se habló de la posibilidad de algunos personajes que podrían tener un spin off, Álex Pina me comentó que estaban valorando la posibilidad de hacer uno de Arturo, pero al final se decidió seguir con la misma línea del género con ‘Berlín’. Pedro Alonso es un actorazo, y si algún día me llaman para hacer un papel en la serie, un cameo, estaría encantado.

—Fue tanto el éxito de “La casa de papel” que ya se estrenó una versión coreana de la serie, ¿La has visto? ¿Qué opinas?

No he querido verla, aparte que estoy viendo otras series y no me da la vida para más, pero quiero mantener el tema de “La casa de papel” como nuestro. No he tenido mucho interés, pero algún día me imagino que la veré. He visto que las críticas no son tan positivas, pero no he tenido ni tiempo ni curiosidad. Espero que les vaya bien, pero no la he visto.

—Además, “La casa de papel” también marca un antes y un después en tu vida, tanto a nivel profesional como personal.

Yo creo que los actores siempre vivimos momentos difíciles porque dependemos mucho de situación coyuntural, hubo una gran crisis en el sector donde prácticamente no se hacía nada. Las plataformas de streaming nos han dado mucho aire a los actores, sobre todo a nosotros los españoles hemos tenido el beneplácito de Netflix y HBO Max porque se sabe que la ficción se hace bien aquí en España, prueba de ello son “Elite”, “Toy Boy” y más. Por mi parte, acabo de rodar con Jennifer Aniston y Adam Sandler y no tuve que hacer ni una prueba, surgió porque el productor es fanático de “La casa de papel” y le habló de mi al director. Todo lo que ha venido desde entonces ha sido una bendición, no puedo estar más agradecido a la serie.

—¿Cómo ha sido trabajar con Jennifer Aniston y Adam Sandler en “Murder Mistery 2″?

El primer día estás muy intimidado porque Jennifer es un ícono desde “Friends”, pero al segundo día se te olvida y la ves como una compañera con la que vas a tener una relación de tres meses. Se acortan las distancias que te separan de la estrella mundial, ella es muy buena actriz y persona. Con Adam tengo una relación de amistad, es súper cercano, nos escribimos mensajes de texto y mandamos correos.

—Antes de ser actor estudiaste Derecho en Valencia, ¿Cómo viviste esta etapa de transición antes de cambiar de carrera?

No tenía pensado en ningún momento que iba a ser actor, yo iba a ser abogado y estudié Derecho. Empecé haciendo teatro en Valencia, ahí me empezó a entrar el virus del arte dramático y un día, cuando me quedaba un año para terminar la carrera, le dije a mi padre que no quería esperar más y que me iba a Nueva York a estudiar arte dramático. Empecé trabajando en el teatro del Repertorio Español, de buena reputación en Nueva York, y la verdad es que fue increíble.

—Te arriesgaste y funcionó.

Yo era un inconsciente que no tenía miedo a fallar, nunca pensé tampoco que iba a ser una celebridad, solo quería vivir de mi trabajo y de lo que me gustaba. Siempre he sido un optimista, mi formación ha sido muy buena y siempre he tenido la seguridad que las cosas iban a salir bien. Ahora, si un hijo mío tuviese que pasar lo que yo pasé diría: ‘Madre mía, que Dios te pille confesado’ (se ríe).

—En una entrevista contaste que algunos de tus compañeros han dejado pasar oportunidades por la barrera del idioma, en cambio tú has tenido la oportunidad de trabajar con Woody Allen, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Aniston y más. ¿Cómo lo tomas?

Al actor español no se le conoce precisamente por hablar muy bien inglés, no podemos sacar pecho por eso (se ríe). Es verdad que muchos compañeros (de “La casa de papel”), sobre todo los jóvenes, han tenido grandes oportunidades que no han podido desarrollar por el tema del inglés. En mi caso, como me formé en Nueva York y prácticamente soy bilingüe, la mayoría de las cosas en las que estoy trabajando son en inglés. Encantado con lo que la vida me traiga.

—Por otro lado, tenías planeado llevar al cine tu libro “La grandeza de las cosas sin nombre” (2018), ¿En qué quedó este proyecto?

¡Así es! Tenemos el guion para hacerlo película y hay que moverlo a través de las productoras de aquí. Es una película que necesita ser rodada en España y estoy en eso, me encantaría algún día hacer este proyecto.

—Haciendo un balance de tu carrera, ¿En que etapa de tu vida te encuentras actualmente?

De felicidad. Estoy muy contento, agradecido a la vida y con mucha humildad por todo lo que ha venido. Estoy muy ilusionado con todos los proyectos que se vienen, tengo ganas de explorar estos nuevos mercados como Estados Unidos, Gran Bretaña y con ganas de seguir expandiendo mi carrera

—¿Qué otros proyectos tienes por delante?

Pronto estrena la segunda temporada de “The Head”, la tiene HBO Max, Hulu y se va a emitir en 90 países. También se viene el estreno de “Murder Mistery 2″ y “On the Line”, una película que hice con Mel Gibson. Además, el 30 y 31 de julio estaré en Lima para la Comic Convention Latin-América.