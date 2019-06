"Monsters at Work": fecha de estreno en Disney+, tráiler, historia, personajes y todo lo que se sabe

“Monsters at Work” es una de las series que Disney prepara para el lanzamiento de su servicio streaming en 2020. Se trata de un spin-off de la franquicia que comenzó en 2001 con “Monsters, Inc.”, película que se centra en Sulley, un monstruo azul grande y peludo con manchas púrpuras, su asistente / mejor amigo, Mike, un pequeño monstruo verde con un ojo grande, y por supuesto, la adorable Boo, una niña humana que causa conmoción en la empresa.

La ficción estará ambientada seis meses después de la primera cinta y se presentarán algunos cambios en la planta de Monsters, Inc: en lugar de gritos, la ciudad de Monstropolis utiliza el sonido de risas infantiles como energía.

Kat Good y Rob Gibbs estarán a cargo de la dirección de “Monsters at Work”, segunda serie animada de Disney basada en una propiedad de Pixar después de Buzz Lightyear of Star Command.

"Monsters at Work" formará parte del catálogo de Disney + (Foto: Disney) "Monsters at Work" formará parte del catálogo de Disney + (Foto: Disney)

HISTORIA DE “MONSTERS AT WORK”

Según detalló Variety, “Monsters at Work”, se desarrollará seis meses después de los eventos de la película original y tendrá como protagonista a Tylor Tuskmon, un monstruo mecánico del equipo de instalaciones que llegará a la central con la ilusión de trabajar junto a Sulley y Mike.

Tylor es descrito como "un joven mecánico entusiasta y talentoso en el Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc." El joven monstruo sueña con abrirse camino hasta el recientemente renovado Laugh Floor (anteriormente el Scare Floor) y trabajar junto a sus ídolos, Mike y Sulley, quienes, aunque no son los protagonistas harán algunas apariciones.

¿BOO ESTARÁ EN “MONSTERS AT WORK”?



Aunque Disney no ha mencionada nada sobre Boo muchos fanáticos tienen la ilusión de que al menos tenga una breve aparición en la nueva serie. Al final de la primera película este personaje tiene aproximadamente 2 años y teniendo en cuenta que “Monsters at Work” se desarrollará unos meses después es posible que la volvamos a ver.



TRÁILER DE “MONSTERS AT WORK”

Hasta el momento, la serie no cuenta con tráiler oficial, pero durante el Festival Internacional de Animación de Annecy en Francia Disney reveló algunos detalles nuevos sobre la serie, así como el primer arte promocional oficial.

Primer afiche de "Monsters at Work" (Foto: Disney) Primer afiche de "Monsters at Work" (Foto: Disney)

PERSONAJES Y ACTORES

El reparto está liderado por John Goodman y Billy Crystal, las voces de Sulley y Mike Wazowski respectivamente. A ellos se unen miembros del elenco original como John Ratzenberger (Yeti), Jennifer Tilly (Celia) y Bob Peterson (Roz), así como los nuevos fichajes Ben Feldman, Kelly Marie Tran, Henry Winkler, Lucas Neff, Alanna Ubach, Stephen Stanton y Aisha Tyler.



James P. "Sulley" Sullivan (con la voz de John Goodman) - El CEO de Monsters, Inc.

Mike Wazowski (con la voz de Billy Crystal) - El compañero y mejor amigo de Sulley.

Yeti (con la voz de John Ratzenberger) - Un monstruo que fue exiliado previamente al Himalaya.

Celia Mae (con la voz de Jennifer Tilly) - La novia de Mike.

Roz (con la voz de Bob Peterson) - El líder de la CDA que anteriormente estaba encubierto como secretario en Monsters, Inc.

Tylor Tuskmon (con la voz de Ben Feldman) - Mecánico del Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc.

Val Little (con la voz de Kelly Marie Tran) - la mejor amiga de Tylor.

Fritz (con la voz de Henry Winkler) - el jefe de Tylor.

Bernard (con la voz de John Ratzenberger)

Roze (con la voz de Bob Peterson) - la hermana gemela de Roz.

Duncan (con la voz de Lucas Neff) - un plomero que aprovecha cualquier oportunidad.

Cutter (con la voz de Alanna Ubach)

Smitty y Needleman (con la voz de Stephen Stanton) - Trabajadores de Two Monsters, Inc. que operan el triturador de puertas.

Millie Tuskmon (expresada por Aisha Tyler) - La madre de Tylor.

EQUIPO CREATIVO

Creación: Bobs Gannaway

Producción ejecutiva: Bobs Gannaway

Producción: Ferrell Barron

Dirección: Kat Good y Rob Gibbs

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “MONSTERS AT WORK”?

“Monsters at Work” se estrenará en el servicio de straeming Disney+ en algún momento del 2020.