"Monsters, Inc.": John Goodman y Billy Crystal volverán en serie de Disney+

"Monsters at Work", el spin-off animado de "Monsters, Inc" se estrenará el 2020 en Disney+ y la plataforma de streaming ha anunciado que contará nuevamente con varias de las voces originales, según informó The Hollywood Reporter.

La serie de Disney seguirá a Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un joven mecánico y talentoso de Monsters, Inc. que sueña con trabajar en el piso de las risas junto a Mike y Sulley.

Si bien han pasado más de 15 años desde el estreno de la primera película, la historia de la serie comenzará tan solo seis meses después de la historia original, en la planta de Monsters, Inc, donde ahora se genera energía con la risa de los niños.

John Goodman y Billy Crystal, volverán a interpretar a Sulley y Mike, respectivamente, junto a John Ratzenberger (Yeti), Jennifer Tilly (Celia Mae) y Bob Peterson (Roz).

La producción audiovisual titulada “Monsters at Work” estará producida por Disney Television Animation y producida por Bobs Gannaway con Ferrell Barron. Kat Good y Rob Gibbs serán los directores de la serie.