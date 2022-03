Conforme a los criterios de Saber más

Moon Knight y Batman, caballero de la Luna y caballero de la noche, dos superhéroes separados por las aparentemente infranqueables barreras entre los dos gigantes de los cómics Marvel y DC que curiosamente lanzan nuevas producciones el mismo mes, con el filme “The Batman” estrenado a inicios de marzo y la serie de “Moon Knight”, protagonizada por Oscar Isaac, a salir en Disney+ el próximo 30 de marzo.

Las similitudes entre ambos no acaban aquí y sus parecidos estilos de pelea y disfracez - blanco en vez del gris y negro- han hecho que por años Moon Knight fuera descrito despectivamente como una copia del ‘hombre murciélago’ transportada al universo de Marvel, una práctica no tan inusual entre ambas compañías si se toma en cuenta que personajes como Thanos y Deadpool también fueron basados en creaciones de DC como Darkseid y Deadstroke respectivamente, mientras que Aquaman fue precedido por dos años por Namor, un superhéroe acuático de Marvel con más que una semejanza.

Pero como los anteriores ejemplos demuestran, que un personaje inicie su vida como una aparente copia de otro no significa que se quedarán como meras copias, y a todas luces cuando la serie de “Moon Knight” se estrene será imposible confundirla por una producción protagonizada por Batman: donde las aventuras cinematográficas del ‘caballero de la noche’ intentan basarse, en mayor o menor grado, en una versión ‘realista’ y dentro de los límites humanos, su contraparte influenciada por la Luna enfrentará retos al parecer sobrenaturales y sus propios demonios internos, representados en sus múltiples personalidades.

El origen de un lunático

Moon Knight fue creado por el guionista Doug Moench y el artista Don Perlin en 1975 , y su primera aparición fue en el número 32 de los cómics “Werewolf by Night” como el antagonista, un mercenario que ha sido encomendado la misión de capturar al epónimo hombre lobo por una organización criminal y que utiliza implementos de plata por el hecho de que son más efectivos contra el licántropo.

Y si bien su primera aparición fue al otro lado de la ley, al final un arrebato de conciencia lo convence de liberar a su cautivo y traicionar a la organización que lo contrató, aunque no sin antes ‘recaudar’ el dinero que le deben.

La primera aparición de Moon Knight en "Werewolf by Night #32" en 1975. (Fuente: Marvel Comics)

La popularidad del personaje llevó a que Marvel le pidiera a Moench escribir más historias con el personaje, tras lo cual se tuvo que expandir su historia y se completó su transformación en héroe, con su anterior participación criminal justificándose como una operación encubierta. Luego de aparecer en colaboraciones con varios héroes en la década de los 70, el caballero de la Luna por fin tuvo su propio cómic en 1980 titulado “Moon Knight” , que exploró su origen.

Es así que Moon Knight se convirtió en Marc Spector, un mercenario que fue elegido para ser el avatar (y puño) del dios egipcio de la Luna, Khonshu, y que busca combatir por la justicia para redimirse de pecados pasados. El personaje también tiene otras dos identidades adicionales, la del taxista Jake Lockley y el multimillonario Steve Grant, las cuales le sirven para entrar en diversos círculos sociales para continuar su lucha contra el crimen.

¿Clon de Batman?

No fue mucho tiempo después de su debut en que las acusaciones de que Moon Knight era una copia de Batman empezaron. Al respecto su creador, Doug Moench - quien curiosamente también fue el autor de icónicas sagas del ‘Hombre murciélago’ como “Knightfall”- dijo lo siguiente en el episodio 57 del podcast Comic Geek Speak lanzado el 16 septiembre del 2005:

“He oído eso muchas veces y, a decir verdad, no empezó hasta que comencé a hacer historias de Moon Knight con (el artista) Bill Sienkiewicz”, comentó el escritor. “ Y si recuerdas, en aquella época el estilo de Bill Sienkiewicz estaba, digamos, influenciado por Neil Adams, quien es reconocido por (su trabajo en) Batman ”.

“Ahora la única otra similitud - y no sé si estaba pensando en Batman en ese momento, pero no lo recuerdo en absoluto - era que Werewolf by Night tenía superpoderes, así que como Batman, (Moon Knight) no tiene superpoderes”, agregó Moench. “Pero por otro lado, cuando estás haciendo un personaje en un libro de terror como ‘Werewolf by Night’, tener un tipo con superpoderes simplemente parece incorrecto. Ya tienes a alguien que se transforma en un hombre lobo y el punto de eso es cómo eso juega en contra del mundo mundano, así que quería que quien luchara contra él fuera un tipo regular”.

Otro punto de comparación es la identidad del multimillonario Steve Grant, la cual hace más que un paralelo con otro héroe con abundancia en cuestiones monetarias. Sobre este aspecto, Moench indicó que eligió qué Moon Knight tuviera tres identidades para poder abarcar un mayor número de tramas: mientras que el mercenario Marc Spector podía involucrarse en historias de intriga internacional, el taxista Jake Lockley interactuaba con el ciudadano a pie y los elementos criminales. Grant, en cambio, fue establecido como una excusa para justificar los implementos que utilizaba el héroe.

“Yo quería un lugar donde el helicóptero de Moon Knight pudiera aterrizar en el tejado y tenía que ser un lugar bastante elegante. Y ya sabes que no estaría mal tener mucho dinero para financiar todas las cosas que tiene que hacer, entonces se hizo millonario”, recordó el escritor. “Fue sólo después de eso que recibí una carta que decía ‘oh, eso es como Bruce Wayne’. ‘Oh, sí, lo es’. Porque yo estaba escribiendo Batman en ese momento, leía Batman y me encantaba Batman como lector, pero no estaba pensando en Batman como escritor (con Moon Knight) ”.

El Mooncopter, el vehículo de preferencia de Moon Knight. (Fuente: Marvel)

Al final, Moench recalcó que si bien “ hay un par de similitudes, puedo decir con seguridad que no creé al Moon Knight para que fuera la versión de Batman de Marvel, de ninguna manera. ”

Las diferencias entre Moon Knight y Batman aumentaron a lo largo de los años, mientras la historia del personaje se hizo más compleja. Por ejemplo, sus múltiples identidades se convirtieron pronto en muestra de los problemas psicológicos que afectan al personaje, quien sufría de trastorno de personalidad múltiple.

Mientras tanto, el héroe empezó a manifestar más y más habilidades sobrenaturales. Es así que, como avatar del dios Khonshu, el caballero de la Luna es aparentemente inmortal y ha revivido de daño mortal en tres ocasiones en los cómics. Moon Knight también ha demostrado fuerza sobrehumana relacionada a la fases de la Luna e incluso obtuvo brevemente el poder de comandar a los muertos, habilidades muy lejanas a las capacidades de su supuesta contraparte en DC Comics.

Otro tipo de caballero nocturno

Quizás para evitar cualquier comparación, la versión de Moon Knight del del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha abandonado el aspecto millonario de la identidad de Steve Grant para convertirlo en un simple empleado de una tienda de recuerdos de un museo.

En relación a esto, el productor de la serie, Jeremy Slater, afirmó que no busca tener comparaciones con el personaje de DC. “ Batman nos lleva 80 años de ventaja: no vas a ganar a Batman en su propio juego ”, opinó en la edición de febrero del 2022 de la revista Empire. “Hemos visto esa faceta de Moon Knight como filántropo playboy, lanzando boomerangs con forma de luna, volando en un avión con forma de luna, pero no creo que sea la versión más genial posible del personaje.”

VIDEO RECOMENDADO

Los Kjarkas vuelven a Perú para celebrar su 50 aniversario.