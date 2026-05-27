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Mora Bianchi, protagonista de la serie "Margarita", producida por Cris Morena. (Foto: HBO Max)
Mora Bianchi, protagonista de la serie "Margarita", producida por Cris Morena. (Foto: HBO Max)
/ Guillermo Dranuta
Por Leslie A. Galván

El reino de Kricoragán nació entre los rincones de fantasía de “Floricienta”. Telenovela argentina de 2004, hizo historia con su universo para niños. Allí Flor, una suerte de cenicienta pop argentina, se enamora del heredero al trono, Máximo Augusto Calderón de la Hoya. Su destino culminó en un final feliz, en que la pareja concebió trillizos, Margarita, Federico y Andrés. Qué perfecto cuento de hadas sería, si no fuera por la bruja malvada que se roba a la niña y la suplanta con otra bebé. La productora Cris Morena se inspiró en el cuento infantil de “Anastasia” para dar vida al spin-off de este relato, “Margarita”, donde Mora Bianchi encarna a la última heredera de la corona 20 años después de la muerte de Flor y Máximo.

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Entrevista