El reino de Kricoragán nació entre los rincones de fantasía de “Floricienta”. Telenovela argentina de 2004, hizo historia con su universo para niños. Allí Flor, una suerte de cenicienta pop argentina, se enamora del heredero al trono, Máximo Augusto Calderón de la Hoya. Su destino culminó en un final feliz, en que la pareja concebió trillizos, Margarita, Federico y Andrés. Qué perfecto cuento de hadas sería, si no fuera por la bruja malvada que se roba a la niña y la suplanta con otra bebé. La productora Cris Morena se inspiró en el cuento infantil de “Anastasia” para dar vida al spin-off de este relato, “Margarita”, donde Mora Bianchi encarna a la última heredera de la corona 20 años después de la muerte de Flor y Máximo.

Desde el 4 de mayo, cada lunes llegan cinco episodios más de “Margarita” a HBO Max. La serie sigue hasta el gran final de temporada el 22 de junio.

Margarita sigue el legado de su madre, Flor, que encarnó entonces Florencia Bertotti, en un cuento de ‘haditas’, canciones y flores de colores. Inspirada en ecos de “Anastasia”, Cris Morena expande el universo de la telenovela anterior dos décadas después. Desde el primer casting, la productora de la serie y de otros hitos de la televisión, como “Erreway” y “Casi Ángeles”, encontró en Mora Bianchi algo familiar. La intuición que, años atrás, le despertó Bertotti para interpretar el personaje surgió en sus adentros cuando vio a la hoy actriz de 21 años.

“Obviamente me encantaría tener a Flor Bertotti en la serie y que se reencuentre con su hija. La temporada está grabada, no me han dicho nada, pero se vienen cosas”, contó Mora Bianchi en una entrevista exclusiva con este diario.

Estrenada en 2024, “Margarita” se convirtió en una de las apuestas juveniles más visibles de HBO Max. Su primera temporada presentó a una heroína huérfana, noble y luminosa, criada lejos de su linaje real. En tanto, la segunda entrega amplía el conflicto tras el secuestro de la niña, pero también sus intenciones de hacer justicia y recuperar el trono. En el centro, hay un concurso artístico que visibiliza las tensiones sociales de la Generación Z. También hay mucho romance y se tocan temas como el bullying, la diversidad y el respeto.

En "Margarita", Mora Bianchi personifica el espíritu de magia y colores de "Floricienta". (Foto: HBO Max)

“Sí, creo que Margarita encontró una identidad más allá del legado de ‘Floricienta’”, dice Bianchi sobre una serie que dialoga con el fenómeno de su antecesora, aquella ficción que popularizó la canción “Flores amarillas” en la primavera y vuelve con nuevas coreografías, un elenco de vestuario moderno y la herencia del vocabulario, con palabras “Flikiti”, melodía de la banda sonora de la serie.

“Al entrar en este mundo de Cris Morena, uno ya sabe lo que espera, como la serie, el teatro y la gira de conciertos. Todavía no tuvimos una con ‘Margarita’, pero a mí me encantaría ir a otros lugares y recibir todo el amor que recibo en Argentina, que es un montón”, cuenta.

Cariño por Perú

La banda argentina Erreway, surgida de la serie Rebelde Way, regresó a Perú con su gira "Juntos Otra Vez" en mayo y agosto de 2025. (Foto: Archivo)

En la conversación con Mora Bianchi, se siente una buena energía. Ella es un torbellino de sonrisas. Habla rápido, se ríe fácil y, haciendo memoria, recuerda su visita al Perú. Antes del reencuentro de los Erreway, la banda la invitó para compartir escenario en Lima en mayo del año pasado.

Mora viajó con el galán de “Margarita” y su pareja fuera de la ficción, Ramiro “Totti” Spangenberg. Vivir Lima, según cuenta, fue una experiencia con algo de vértigo. Si bien solamente Bianchi subió al escenario a cantar con Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, la pareja vivió la atención de los peruanos al mismo tiempo.

“Nos fuimos de Perú pensando: qué lindo esto. Después de tantos años, el público peruano de Floricienta sigue ahí conectando con nuevas historias, al pie del cañón. Estaban ahí, en un país que, quiera o no, nosotros no conocíamos, somos adolescentes, estábamos sin nuestras familias, por primera vez solos con la producción, y la experiencia fue muy linda”, comenta.

“Me llevé de Perú mucho de la comida, pero hablando de los sentimental, todo se conecta con el público. Logré ver concretamente lo que significaba ‘Margarita’ en otros países. Las producciones de Cris Morena siempre fueron a muchos países. Que después de tantos años, lo sigan recibiendo con la misma energía, para nosotros, fue muy importante”, agrega la actriz y cantante.

Entre Totti y Mora, conocidos por los fans como “Marlín”, el amor nació de la forma más natural cuando practicaban las escenas de “Margarita”. De cualquier forma, hoy están juntos. Es la primera pareja público en la vida de la cantante y actriz argentina.

“Bueno, fue medio difícil separar la realidad de la ficción. Convivimos en un taller de entrenamiento un año antes de irnos a grabar la serie. Todos los días y escenas de amor... Y, de repente, se despertó algo en cada uno. Era muy difícil identificar si eso era real o era parte de esto, y no lo podíamos medio separar en el día a día”, confiesa.