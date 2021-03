Conforme a los criterios de Saber más

Le gustan el helado y las películas románticas. Ha visto más de una vez “El diario de Noah” y nosotros lo hemos seguido por su trabajo tanto en historias de terror como de amor. Pero en “Moxie”, la nueva apuesta juvenil de Netflix, el actor estadounidense Patrick Schwarzenegger se convierte en un villano.

La película, dirigida por Amy Poehler, narra la historia de una joven llamada Vivian (Hadley Robinson), que decide enfrentarse al machismo de su escuela mediante un boletín llamado “Moxie”. A Mitchel, el joven agresivo y sexista que personifica Patrick Schwarzenegger, la idea no le agrada y será su principal opositor, pero también el factor clave que desenlace una revolución escolar.

HIJO DE ARNOLD

Patrick Schwarzenegger nació el 18 de septiembre de 1993 en Los Ángeles. Es hijo del actor y ex gobernador republicano de Califormia Arnold Schwarzenegger y la periodista estadounidense Maria Shriver Kennedy.

Con 27 años, le sigue los pasos a su papá en la actuación, pero también como empresario. El intérprete ha comentado en más de una entrevista que si bien su padre siempre lo apoyó con dedicarse a la actuación, le hizo prometer que antes que eso terminaría su carrera en la universitaria.

El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger junto a su esposa Maria Shriver y sus cuatro hijos Chistopher Patrick, Katherine y Christina en el 2003. (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

AMOR POR LA ECONOMÍA

En una entrevista para la revista GQ, reveló que siempre amó la economía y que todo empezó cuando vendió por primera vez limonada cuando era niño. “Abrí mi primera cuenta bancaria. Con el dinero de la limonada, 53 dólares, creo que fueron. Recuerdo exactamente cómo nos sentamos allí y rellenamos el formulario. Ir a un banco y abrir una cuenta me pareció lo mejor del mundo”, comentó.

El menor de los Schwarzenegger se graduó de la Escuela de Negocios Marshall de la University of Southern California. Además, formó parte de la fraternidad Lambda Chi Alpha.

“Hice lo que ellos me pidieron. Fui a la escuela, a la universidad... siempre dijeron: ‘Te apoyaremos con cualquier cosa que hagas, pero termina tus estudios’. Querían que fuera a la escuela secundaria, obviamente, querían que fuera a la universidad y estoy muy feliz de haberlo hecho. La experiencia de ir a la Universidad y experimentar todo eso, no solo el lado educativo sino el social, es algo que definitivamente volvería a hacer. Incluso mi padre, cuando estaba haciendo culturismo y actuando, todavía estaba estudiando”, comentó a ABC en el 2018.

Patrick junto a sus padres en el día de su graduación de la universidad. (Foto: Instagram / @ patrickschwarzenegger)

EMPRENDEDOR

El actor estadounidense expone sus redes sociales que además de actor, es un emprendedor e inversionista. “Ayudando a las jóvenes emprendedoras a alcanzar sus objetivos de vida”, indica en su perfil de Instagram.

Mientras aún se encontraba estudiando en la Universidad abrió su primer local de pizzas; lo llamó Blaze Pizza. Para el 2014 ya tenía varios locales y años después tras unos exitosos años decidió venderla.

Además de la cadena de pizzerias, tuvo otra compañía llamada Project360, en la que se dedicaba a vender ropa en línea para jóvenes. Y donaba el 10% de todas sus ganancias a diversas organizaciones caritativas y fundaciones como The Alzheimer’s Association, Best Buddies International, entre otras.

“El objetivo de Project360 era ofrecerle a la gente prendas básicas, pero al mismo tiempo encontrar una forma de retribuir a la sociedad. Por eso donamos una parte de las ganancias a organizaciones de caridad”, contó a EL PAÍS.

En una entrevista para la revista GQ, reveló que su padre fue su mentor en todo momento. En aquella ocasión, el medio los entrevistó juntos y Patrick le dijo a su papá que lo mejor que hizo por él fue “dejarme aprender de ti desde muy joven en Arnold Classic”.

“Por supuesto, fue genial ir a un gran instituto en Los Ángeles y luego a la USC, pero aprender de primera mano cómo funcionan los negocios, eso es lo que marcó la diferencia. Conseguir ventas minoristas en comparación con ventas al por mayor, ajustando los márgenes comerciales, comprando en China y no en el centro de Los Ángeles. Ya sabía esas cosas antes de ir al instituto. Aprender algo en clase es muy diferente a hacerlo. Aprendí mucho de mi primer trabajo y fue para toda la vida. Quiero enseñarles también esto a mis hijos”, comentó.

En la actualidad, también se dedica a asesorar y ayudar a pequeños emprendimientos. Todo un filántropo.

UNIDO A SU PADRE

Patrick ha contado en diversas entrevista que tiene una buena relación con su padre. “Siempre aprendo algo nuevo de él, también sobre nosotros, sobre nuestra relación”, comentó a la revista GQ. “Nuestra relación ha cambiado con los años. Ya no somos sólo padre e hijo o amigos. Últimamente, me ha estado hablando de negocios, no sólo de películas. Y como hay tantas relaciones entre su trabajo y el mío, puedo aprender mucho de él. Es un mentor, que realmente me aporta y me ayuda a crecer”, agregó.

El actor estadounidense afirmó que tuvo una adolescencia muy normal, con algo de rebeldía pero que nunca se peleó con sus padres ni se alejó de ellos. “Siempre hemos estado muy unidos y todavía hoy vivimos cerca unos de otros”, explicó.

El protagonista de “Amor de medianoche” suele disfrutar de la compañía de su padre. “Nuestras agendas también cambian constantemente. A veces me llama a las seis y me dice: vamos a entrenar juntos, y nos vamos al gimnasio. O vamos a comer. Pero también puede ser que lo llame yo y él esté en Europa en ese momento. O me llama y estoy viajando. A veces nos pasamos todo el día juntos y después no nos vemos en varios días”, comentó.

En sus redes sociales, siempre comparte comentos con él, su madre y hermanas. Ni siquiera la pandemia pudo impedir que la familia estuviera unida. Encontraron la forma de juntarse y compartir los momentos más importantes durante el 2020.

Algo que su padre le inculcó desde niño fue que si uno persigue aquello que quiere y por lo que matarías, lo lograrás. “Nuestro padre nos enseñó eso siendo niños, lo enseña en sus discursos a los graduados universitarios, se lo enseña a todo el mundo”, comentó a GQ.

“Y hay algo más que he aprendido de ti: sólo porque algo sea difícil no significa que no debas hacerlo de todos modos. Supérate a ti mismo: esto a menudo da los mejores resultados, y al final, te hace sentir muy bien. Nada en la vida es fácil, ya sea dedicarte a la fontanería, o ser o maestro o actor. Es difícil para todos”, Patrick le dijo públicamente a su padre.

RELACIÓN CON LOS KENNEDY

El actor es sobrio nieto del expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, por parte de su madre. “Ser un Kennedy es más que un legado, es mitología. He aprendido tanto de la familia Kennedy que ahora solo tengo que encontrar la forma de hacerlo mío y continuar su trabajo”, confirmó a EL PAIS.

Su familia materna estuvo ligada a la política y sus papá fue gobernador de California. Su madre es abiertamente demócrata, mientras que su padre es republicano. El joven intérprete no descarta hasta el momento no incursionar en la política.

“Amo la política. Amo aprender. Amo Estados Unidos. Y me gusta ver cómo los distintos sitios de Estados Unidos tienen diferentes puntos de vista y opiniones. Me resulta fascinante. Vivo en Los Ángeles, considerada a menudo como una burbuja, pero mi hermano se ha mudado a Michigan y mi novia es de Alabama. Mi madre es de Chicago y mi padre, un inmigrante que prosperó en el sueño americano. Así que realmente puedo tener distintos puntos de vista de todos los elementos que componen Estados Unidos”, dijo a EL PAÍS.

Patrick Schwarzenegger forma parte de la familia Kennedy. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

“Creo que nuestro país está muy dividido en este momento, pero al mismo tiempo siento que somos más críticos que nunca. Siento que los millennials y los jóvenes votantes estamos cada vez más comprometidos y eso es excitante. No voy a comentar mi punto de vista, pero estoy feliz y orgulloso de ser parte de una generación que hará que Estados Unidos avance en la dirección correcta”, argumentó.

ACTOR

“He estado en el mundo del cine desde que nací. Y estoy enamorado de este negocio”, comentó en una entrevista para ABC cuando tuvo su primer protagónico en la cinta “Amor a medianoche”

Además, de ser empresario y modelo, cuando se decidió a ingresar al mundo de la actuación, su padre le sugirió que lo hiciera bien, por eso comenzó a tomar lecciones privadas con Nancy Banks, quien fue profesora de actores de la talla de Margot Robbie y Chris Pine. Además, de su carrera en negocios llevó otro curso de arte cinematográfico en misma la universidad (USC). Una vez que terminó todos sus estudios, empezó hacer audiciones.

Hasta la fecha ha rodado 10 películas y ha tenido dos apariciones en series de televisión. Además, ha sido protagonista de videoclips. El más icónico es “Right There” de Ariana Grande.

Su carrera en el cine ha sido producto de su trabajo y esfuerzo no solo por su apellido. “Tal vez mi nombre me abra una puerta o dos, pero la gente no te va a dar un personaje porque tu padre sea famoso cuando se juegan su dinero”, comentó.

Patrick Schwarzenegger tiene actualmente 27 años. (Foto: ROBYN BECK / AFP)

“Es lo mismo para todos en la industria cinematográfica: hay personas que están a tu favor y otras que están en tu contra. Y te rechazan a menudo, en las películas y en la vida. Me han dicho cientos de veces que no a un papel. Lo mismo me ha pasado con inversiones que no han funcionado. Pero puedes aprender de eso, te ayuda a mejorar en tu trabajo y crecer como persona. Puede ser que algunos me miren más críticamente porque mi apellido es Schwarzenegger, pero qué demonios, quiero ser la mejor versión de mí mismo. Y sí, hay ocasiones en las que le pido consejo a mi padre cuando se trata de una inversión o de una película, para ver si le gusta o no, pero entra dentro de lo normal”, reveló a GQ.

Si bien, por ahora le está yendo bastante bien como actor, abriéndose paso en Hollywood. El intérprete no asegura que siempre sea actor. “Arnold ha tomado tres caminos profesionales diferentes, que incluyen culturismo, actuación, política y demostrarle al mundo que no tiene que limitarse a un trabajo. Si eres un actor, ¿por qué no ser un hombre de negocios al mismo tiempo? Lo hemos visto en los últimos diez años con Mark Wahlberg. O George Clooney. Ahora mismo estoy muy interesado en el cine, pero también en los negocios, y dentro de diez años me puede interesar la moda, aunque no sea a nivel profesional. Quién sabe”, comentó.

AMORES

Es probable que todos recordamos la relación que tuvo con la cantante Miley Cyrus en el 2014, fue un noviazgo bastante mediático. Según varios medios de la época, la actriz y cantante estaba muy enamorada, y fue Patrick quien le fue infiel y terminó la relación.

Tras esa mediática relación, pasó a tener una más perfil bajo junto a la modelo Abby Champion, con la quién hasta el momento continúa y parece ser una relación sólida de más de seis años. Se muestran cariñosos en las redes sociales, y durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19 se fueron a vivir juntos a la casa de madre de Patrick.

El actor y modelo Patrick Schwarzenegger junto a su novia y modelo Abby Champion en un evento en el 2019 en Mián. (Foto: Andreas SOLARO / AFP)

SOBRE MOXIE

La cinta feminista de Netflix tiene un poderoso mensaje de sororidad y empoderamiento femenino. Para el actor estadounidense es importante que esta ficción genere reflexión en los adolescentes y jóvenes que la vean.

En una entrevista para un medio mexicano indicó que a diferencia de su anterior ficción para adolescentes esta ha sido un “poco más pesada”. “Queremos que aprendan y se sientan motivados por esta historia, e inspirados para salir y usar su voz para demostrar que valen algo, pero es una mierda interpretar al villano y simplemente a un tipo terrible. Es repugnante en varios niveles, así que fue un poco difícil”, comentó.

El hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick interpreta al personaje de Mitchell Wilson, un alumno del colegio que tiene comportamientos machistas. (Foto: Netflix)

Además, reveló que durante la filmación todos fueron “muy cercanos” y que todavía lo son. “Pasé tiempo con algunos de los miembros del elenco fuera de la filmación, y la mayoría de las escenas fueron en el aula o en la escuela. Estábamos todos juntos, así que salíamos todos durante las pausas del almuerzo o entre tomas”, dijo.

El joven actor no tuvo más que halagos para la directora de la película, y agregó que hizo un gran trabajo gracias la experiencia que tiene Amy Poehler como actriz. Esa trayectoria le daría una visión más amplia de los actores que dirige.

“Amy realmente lo convirtió en un set divertido. Tuvimos una buena camaradería y nos hicimos muy unidos como grupo. Y todavía tenemos un hilo de grupo Moxie, con mensajes de texto y todo”, añadió.

