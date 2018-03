"Mozart in the Jungle" con Gael García Bernal estrena cuarta temporada

"Mozart in the Jungle", serie que tiene en el rol protagónico al actor mexicano Gael García Bernal, estrena su cuarta temporada el próximo 2 de abril.

Inspirada en la autobiografía del oboísta Blair Tindall, "Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music" (2005), la serie narra la historia de Rodrigo (Gael García Bernal), un excéntrico director de orquesta a cuyo cargo han puesto la Orquesta Sinfónica de Nueva York.

Tráiler de "Mozart in the Jungle" con Gael García Bernal. (Video: YouTube)

A través de un comunicado, se informó que la nueva entrega estará conformada por 10 capítulos de media hora cada uno, que irán de lunes a viernes.

En declaración a "Clarín", Gael García Bernal dijo lo siguiente sobre su personaje: “Me dio la posibilidad de pararme frente a una orquesta y me permite sentirme muy cerca del mundo de los músicos. Gracias a Rodrigo entendí muchas cosas”.

"Mozart in the Jungle", fue creada por Roman Coppola, Jason Schwartzman, Alex Timbers y Paul Weitz. En 2016 ganó dos Globo de Oro, a la mejor comedia y al mejor actor (García Bernal).

Entre las figuras de la música clásica que desfilaron como invitados en la serie, destacan: Plácido Domingo, el compositor Nico Muhly, el violinista Joshua Bell, los pianistas Emanuel Ax y Lang Lang y el director Gustavo Dudamel.

En esta cuarta entrega, participarán la violinista Caroline Shaw, el violinista taiwanés Ray Chen y la violista Nadia Sirota.