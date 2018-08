"Mr. Robot" llega a su fin en la cuarta temporada

El final de "Mr. Robot" ya tiene fecha. El éxito de la cadena USA Network creado por Sam Esmail y protagonizada por Rami Malek concluirá con la temporada cuatro, según informó el medio especializado The Hollywood Reporter.



Esta serie comenzará su producción en los últimos meses de este año en Nueva York y se estrenará su estreno en 2019. Esto significa que el show estará fuera del aire por más de un año cuando se estrene su última temporada.

La escritura de la cuartra temporada se dividió en dos partes para acomodar el trabajo de Esmail, quien trabaja con Julia Roberts en la serie de Amazon"Homecoming"



Los escritores de "Mr. Robot" viajaron a Nueva York, donde estaban listos para terminar la cuarta temporada, la cuál será la última del drama de los hackers.

"Cuando creé por primera vez el mundo de "Mr. Robot", pensé que sería una serie de televisión con un pequeño grupo de seguidores. En los últimos tres años, se ha convertido en mucho más, y el reconocimiento del programa me honra continuamente. y por el elenco y el equipo increíble que trabajan incansablemente para ayudar a dar vida a mi visión ", dijo Esmail a The Hollywood Reporter.

"Desde el primer día, he estado trabajando hacia una conclusión, y en romper la próxima temporada del "Mr. Robot". He decidido que la conclusión finalmente está aquí. Todos en el equipo creativo, incluidas las personas increíbles de EE. UU. Y UCP, quienes no quisieron despedirse, pero finalmente respetamos demasiado el viaje de Elliot para superar su inevitable final. Por lo tanto, la cuarta temporada servirá como el capítulo final de la historia del "Mr. Robot". A los fanáticos del espectáculo: gracias por los últimos tres años, y no puedo esperar para compartir esta emocionante temporada final con ustedes", agregó el creador de la serie.

El dato:

Puedes ver las tres primeras temporadas de la serie en Amazon Prime Video.