“Ms. Marvel” ha tenido su estreno en Disney+ el pasado 8 de junio y, al igual que su llegada a las tiras cómicas en 2014, hay mucho por lo cual celebrar el gran debut de Kamala Khan en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Pero a pesar de mantener los elementos icónicos de la versión original, esta adaptación de la joven heroína no ha sido 100% fidedigna al material original, una práctica frecuente por parte de Marvel Studios a la hora de llevar a sus personajes entre un medio y otro.

En el caso de Kamala Khan, el cambio se ha dado en una parte importante de su identidad: su membresía al grupo conocido como los Inhumans (Inhumanos en español).

Los poderes de Ms. Marvel han cambiado de la capacidad de cambiar la forma de sus extremidades a el manejo de un tipo de energía. (Foto: Marvel Studios/Disney+)

¿Quiénes son los Inhumans?

Introducidos por primera vez el año 1965 en el tomo “The Fantastic Four #45″, los Inhumans son un grupo de seres superpoderosos y tecnológicamente avanzada que parecen pulular en los universos de los cómics.

A diferencia de personajes como Spider-Man, que ganó sus poderes en un accidente radiactivo, o héroes como Doctor Strange, quien estudió las artes místicas, los Inhumans son en cambio producto de experimentos del imperio galáctico Kree en los antepasados de la humanidad.

Aunque aparecieron por primera vez en los cómics en 1965, los Inhumans ganaron prominencia en las últimas décadas. (Foto: Marvel Comics)

Los poderes de un Inhuman despiertan cuando este es expuesto al gas Terrigen, un producto de cristales que genera mutaciones - no siempre beneficiosas - en aquellos que tienen los genes compatibles para ello. Entre los Inhumans más prominentes está la familia real de la raza, entre los que destaca el rey Black Bolt y su reina Medusa.

Si bien en gran parte de su historia los Inhumans fueron mantuvieron su presencia en secreto, esto terminó durante el evento de Marvel Comics Infinity en 2013, donde la detonación de una bomba de Terrigen por parte de Thanos causa que todas las personas con la compatibilidad despierten sus poderes, aumentando el perfil de este tipo de héroes. Uno de ellos es Kamala Khan, quien adquiere el poder de modificar el tamaño y longitud de sus extremidades, y se convierte en una superheroína tras adoptar el nombre de Ms. Marvel.

¿Inhumans en el MCU?

Una versión de los Inhumans con características muy similares a su contraparte en los cómics también han tomado un papel prominente en el Universo Cinematográfico de Marvel, aunque la mayoría de sus apariciones se han enfocado en los shows de televisión de Marvel como “Agents of S.H.I.E.L.D.” (2013-2020), donde miembros de esta raza aparecieron como héroes y villanos, y en el abucheado show “Inhuman” (2017), enfocado en la ya mencionada familia real de la raza.

Los protagonistas de la corta serie de televisión basada en los Inhumans. (Foto: Inhumans / ABC)

Aparte de esto, la mayor aparición del grupo ocurrió en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde Black Bolt - interpretado por Anson Mount como en la serie de televisión- es uno de los miembros de los Illuminati junto al Professor X (Patrick Stewart), Reed Richard (John Krasinski), Captain Carter (Hayley Atwell) y Captain Marvel (Lashana Lynch).

¿Y qué pasó con Kamala? “Ms. Marvel” parece insinuar que sus poderes tienen poco que ver con los Inhumans y más que ver con la herencia de su familia, al ser activados por un brazalete perteneciente a su desaparecida bisabuela Aisha, quien la serie insinúa también tenía poderes especiales similares a los de la joven heroína.

El brazalete de la bisabuela de Kamala despertó sus poderes, pero la serie enfatiza de que estos provienen de la misma heroína. (Foto: Marvel Studios/Disney+)

Esto también se vio representado en los cambios de sus poderes, que ahora se presentan con una energía multicolor que puede dar forma de manera similar a su contraparte en los cómics. Y si bien la serie todavía no revela todas sus cartas, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya ha señalado que este cambio tiene que ver con su futura aparición junto a Carol Danver / Captain Marvel (Brie Larson) y Monica Rambeau (Teyonah Parris) en la película “The Marvels”, a estrenarse en 2013.

“Lo que aprenderemos sobre el origen de esos poderes, y cómo surgen, es específico del MCU”, indicó Feige a Empire. “Verán grandes paneles de salpicaduras de cómic en algunas de nuestras secuencias de acción. Si quieren manos y brazos gigantes, pues están aquí en espíritu, si no en formas elásticas y plastificadas.”