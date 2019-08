"Ms. Marvel": fecha de estreno en Disney+, tráiler, historia, actores, personajes y todo sobre la nueva serie de Marvel

La D23 Expo 2019 de Disney ha dado mucho de qué hablar. Numerosos anuncios han captado la atención de sus fervientes fans, pero ningún panel ha dado tantas sorpresas como el de Marvel Studios, que presentó nuevos contenidos para la futura fase que planea tanto para el cine como para la televisión. Entre ellos, se encontraba la nueva serie de "Ms. Marvel" para Disney+.

Junto a las series de "Moon Knight" y "She-Hulk", todo parece indicar que Kamala Khan tendría su propia serie de orígenes para la nueva plataforma de streaming de Disney. Desde la primera aparición del personaje en el 2013, sus seguidores han esperado su inclusión en el MCU de Marvel Studios, y parece que al fin este sueño se ha hecho realidad.

Es muy importante este paso por diversos motivos. En primer lugar es uno de los primeros pasos claros que está dando la compañía para extender su MCU a la pantalla chica, utilizando sus series en Disney+ como herramienta de crecimiento de su universo.

Pero la razón más importante es que "Ms. Marvel" representa a todo un sector de la población que no ha tenido la oportunidad de verse en la pantalla grande. Esta chica pakistaní americana, luchará contra la justicia con sus poderes de elasticidad, pero… ¿qué se sabe realmente de su nueva serie? Aquí la respuesta.

HISTORIA DE "MS. MARVEL"

Como ya se mencionó anteriormente, es muy probable que la serie de "Ms. Marvel" dé la primera introducción de esta heroína al mundo de Marvel junto a otros héroes, aunque no se sabe si todos compartirán una misma ciudad o harán algún tipo de colaboración dentro de sus primeras temporadas para unirse contra un mismo villano.

Kamala Khan es una adolescente musulmana estadounidense que era una gran admiradora de los Vengadores desde pequeña, pero quien más entusiasmo le causaba era Capitana Marvel. Ella escribió historias sobre ellos y llegó al punto de contactarse con Carol Danvers en un momento en los cómics.

Luego de descubrir que tenía un poder sobrehumano, Kamala Khan tomó el nombre de "Ms. Marvel" para combatir las injusticias de su entorno. Su poder consiste en la posibilidad de cambiar de forma, alargar sus extremidades y tener una gran resistencia.

Lo que hace más interesante esta inclusión en el MCU es que ella es parte de un grupo que tiene la herencia de los Inhumanos, así que parece que Marvel está planeando presentarlos oficialmente como parte de sus siguientes fases antes incluso de incluir a los "X-Men" o los "4 Fantásticos".

ACTORES Y PERSONAJES DE "MS. MARVEL"

De momento la serie de "Ms. Marvel" está en una etapa muy temprana, ya que ni siquiera se ha anunciado a los protagonistas de la misma y no se ha reportado ninguna llamada de castings con las productoras que trabaja Marvel Studios.

Si la historia es fiel a los cómics, Brie Larson tendría que aparecer como Carol Danvers en los primeros episodios de la serie, dándole más fuerza a la admiración que Khan tendría a la heroína para más adelante adoptar su nombre como "Ms. Marvel".

La comunidad ha posicionado a sus favoritas en toda la red para el papel de este personaje, pero quien más se ha llevado los votos en todo el mundo ha sido Geraldine Viswanathan, e incluso ella dio una entrevista a Variety donde habló sobre este tema específicamente:

"Eso sería muy dulce, pero no creo que dependa de mí, sino de la comunidad... ella es un personaje tan importante para ellos y no me gustaría imponerme a eso, así que creo que yo simplemente, ya sabes, pase lo que pase."

Además, admitió que es muy fan de los cómics de "Ms. Marvel", por lo que la haría perfecta para el papel si así lo deseara Marvel Studios. Lastimosamente, muchos señalan que ella no sería musulmana, sino hindú, algo que podría complicar las cosas más adelante.

TRÁILER DE "MS. MARVEL"

Sin los personajes, actores o siquiera el guion terminado de la serie, es evidente que no hay material para presentar un tráiler tan pronto a poco tiempo del anuncio. Los fans deberán esperar al menos un año para descubrir más detalles de "Ms. Marvel" o incluso más para ver un avance.

Es posible que en la próxima Comic-Con de San Diego en el 2020 Marvel llegue a mostrar algo de esta y las demás series que está preparando para Disney+, aunque incluso allí o en la próxima D23, es muy poco probable que algo se revele de esta nueva heroína.

FECHA DE ESTRENO DE "MS. MARVEL"

Marvel Studios ha anunciado sin pausas serie tras serie, pero aún no especifica cuándo se va a estrenar cada una. Algunas de ellas como "The Falcon and the Winter Soldier" llegarán en el 2020, mientras que otras como "WandaVision", "Hawkeye" y "What If?" llegarán a lo largo del 2021.

Con todo esto en mesa, es probable que no se vea nada de "Ms. Marvel" hasta el 2022, como mínimo. Los fans tendrán que esperar a la información oficial sobre el futuro de la compañía en los próximos años y ver los detalles que la misma oculta en sus series para Disney+.