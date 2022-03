Conforme a los criterios de Saber más

A menos de dos semanas del estreno de “Moon Knight”, Marvel ya ha lanzado un avance de la siguiente serie de superhéroes en el calendario de Disney+ y es una de las más pedidas por los fans. “Ms. Marvel”, a estrenarse el 5 de junio, será la introducción de Kamala Khan al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), uno de los personajes más populares del gigante de los cómics en los últimos años y quizás su más emblemático en cuanto a sus esfuerzos de diversificar su catálogo de superhéroes, pedido que ahora se repite respecto a su lucrativa saga de películas.

Pero antes que nada, ¿quién es Kamala Khan? En los cómics, ella es una adolesente pakistaní-estadounidense y musulmana que vive en la ciudad de Nueva Jersey y es una fiel seguidora de los superhéroes, en particular de la heroína Carol Danvers, también conocida como Captain Marvel. Luego de un evento global en el que miles de personas empezaron a manifestar superpoderes, Kamala encuentra que ahora puede controlar el tamaño y longitud de sus extremidades, habilidades que utiliza para convertirse en la heroína Ms. Marvel, antiguo título utilizado por Carol Danvers en los cómics y del cual se convierte en sucesora.

Un nuevo tipo de héroe

La existencia de Kamala Khan es casi un milagro en sí mismo, y necesitó de la reunión de un equipo de creativos tan notable como los Avengers. En la nota del New York Times titulada “Mighty, Muslin and Leaping off the Page” (“Poderosa, musulmán y saltando de la página”) publicada el 3 de noviembre del 2013, el diario señala que Ms. Marvel nació del diálogo entre los entonces editores de Marvel Sana Amanat y Steve Wacker. “Le estaba contando una loca anécdota de mi infancia, creciendo como una estadounidense musulmana”, comentó Amanat. “Él las encontró hilarantes.”

El primer tomo de "Ms. Marvel" protagonizado por Kamala Khan se convirtió en un clásico de los cómics y ganó un Premio Hugo. (Fuente: Marvel Comics/Panini)

Lo que no encontraron tan divertido era la falta de representación de ese tipo de experiencias en los cómics, por lo que reclutaron a la escritora G. Willow Wilson, quien además de escribir recordadas novelas gráficas como “Cairo” es seguidora del islam, para llenar este vacío. El diseño de la heroína quedó en las manos de los artistas Jamie McKelvie y Adrian Alphona.

Sobre la concepción de Ms. Marvel, Amana dijo lo siguiente a la revista Nylon. “En primer lugar, hay que averiguar quién es el personaje principal, cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus deseos y, por supuesto, cuáles serán sus poderes de superhéroe”, resaltó. “Hay que encontrar un mensaje fundamental: el de Peter Parker era ‘un gran poder conlleva a una gran responsabilidad’, y nosotros queríamos encontrar cuál era este para Ms. Marvel. Para nosotros, todo se redujo a su lucha por la identidad .”

Esta lucha, como hija de dos culturas, se termina representando tanto en la figura de Carol Danvers y de la ciudad de Manhattan, locación que ella puede ver a través del río Hudson y que parece ser el centro de todos los eventos en el Universo Marvel.

“Captain Marvel representa un ideal al que Kamala anhela”, indicó G. Willow Wilson al NY Times. “ Es fuerte, hermosa y no tiene el lastre de ser pakistaní y ‘diferente’. "

El primer encuentro entre Ms. Marvel y Captain Marvel en los cómics. (Fuente: Marvel)

Tras su aparición en “Captain Marvel #14″ en agosto del 2013 la heroína pronto ganó popularidad y para noviembre del mismo año se anunció que Kamala protagonizaría una serie en solitario titulada “Ms. Marvel”, convirtiéndose en el primer personaje musulman en lograr este honor en toda la historia de la compañía. La saga, que empezó a salir en febrero del 2014, fue críticamente aclamada, logrando llevarse el prestigioso Premio Hugo a la Mejor historia gráfica del 2015.

Desde entonces Kamala se ha convertido en parte crucial del universo Marvel tanto en los cómics, formando parte de equipos como los Avengers, Champions y los Secret Warriors, entre otros. Su importancia no se quedó solo en las viñetas, y el personaje también se convirtió en la protagonista del videojuego “Marvel’s Avengers” lanzado en 2020, donde sirve como motor para reunir al equipo luego de que este se separara por una tragedia.

Paso a la pantalla grande

Ahora Kamala Khan hace su esperado debut en una serie de Disney+, interpretada por la actriz pakistaní-canadiense Iman Vellani en su primer rol televisivo. Los avances ya nos muestran el tono que tendrá la serie, que mezclará las comedias juveniles con la acción para darnos un estilo similar a las últimas películas de Spider-Man para transmitirnos la historia de origen de la que será la primera heroína musulmana del MCU.

La miniserie de seis capítulos también servirá como precuela para “The Marvels” , película a estrenarse en febrero de 2023 en la que Ms. Marvel hará un equipo con su ídolo Carol Danvers (Brie Larson), así como con la otra novata Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Y aunque el tráiler ha mostrado que la transición al MCU es bastante apegada a la versión original, ya a finales del año pasado se nos había adelantado un cambio fundamental en el personaje, el de la naturaleza de sus poderes. Es así que en el adelanto publicado el 15 de marzo muestra que ahora Kamala, en vez de modificar el tamaño de sus extremidades, ahora manipula energía de una manera similar. Si bien hasta el momento Marvel no se ha pronunciado sobre este cambio, las especulaciones en torno a este han rondado entre querer evitar repetir los poderes de Mr. Fantastic para el inevitable retorno de los Cuatro Fantásticos o para estar más en tema con Captain Marvel, otra superhéroe con capacidad de lanzar rayos de energía.

Aunque parecen cumplir la misma función, la serie ha cambiado los poderes de Ms. Marvel/Kamala Khan de la manipulación del tamaño de sus extremidades a el control de una energía sólida. (Foto: Marvel Studios/Disney+)

Sobre lo que no hay duda es que Kamala ocupará un lugar crucial en los próximos años para la saga cinematográfica más grande de la historia. Así lo adelantó la propia Brie Larson en diálogo con ComicBook.com el 2019: “ Siento que ella es el futuro ”, afirmó la actriz. “Así que cuando me han preguntado del MCU, o el futuro de la serie de Captain Marvel, quiero estar con ella”.

