MTV Awards 2019: Noah Centineo y Lana Condor ganan en la categoría Mejor beso

Lana Condor y Noah Centineo, dos de los actores más populares entre los jóvenes gracias a la cinta de Netflix "To All the Boys I've Loved Before", se llevaron uno de los premios más esperados de los MTV Movie & TV Awards 2019: el Mejor beso.

Por su interpretación de Lara Jean y Peter, los actores recibieron el premio otorgado por el público. Al subir al escenario, Lana Condor manifestó su agradecimiento por lo mucho que cambió su vida con el estreno del filme.

"Hace como año y medio hicimos esta película y no teníamos idea de lo que pasaría. Y todo esto ha sido gracias a ustedes. Gracias por apoyar la película y emocionarse tanto como nosotros", declaró la actriz, quien luego hizo un llamado al amor sin distinciones.

"Besen a quien quieran besar, amen a quien quieran amar, sean quienes ustedes quieran ser", dijo la joven, ante el aplauso de los presentes y de su compañero, Noah Centineo, quien luego subió al escenario para recibir un premio más: Actuación revelación.

"Hace unos años hice un show llamado 'Los Fosters'. Después de eso, aprendí muchas cosas, aprendí que las cosas externas no te hacen feliz. De hecho cuando grabé el programa estaba muy alterado. No era por el show, sino porque no era feliz. Me di cuenta que tener una carrera exitosa no me daría esa alegría, sino lo que sentía al hacer lo que amo", explicó el actor.

Los MTV Movie & TV Awards 2019 se llevaron a cabo en Santa Mónica, California. La gala se grabó la noche del sábado. Los ganadores se dieron a conocer el lunes en MTV.