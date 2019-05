"Muertos para mí", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

Creada por Liz Feldman, “Muertos para mí” (“Dead to Me” en su idioma original) es una serie de Netflix que sigue a Jen, una madre recién enviudada con problemas de ira que intenta recuperarse tras la muerte de su esposo Ted por alguien que lo atropelló y se dio a la fuga. En un grupo de apoyo para personas de luto, conoce a Judy, una mujer de tipo bohemio y espíritu libre que dice que su prometido, Steve, falleció recientemente.

Las dos conversan largamente por teléfono en sus noches de insomnio y pronto desarrollan una gran amistad, al punto que Jen invita a Judy a mudarse con ella. Pero a donde quiera que Judy va, el caos la persigue. Y es que Judy oculta algunos secretos que podrían destruir su amistad.

Aunque los diez episodios de la comedia oscura protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini se estrenaron recién el viernes 3 de mayo los fans, e incluso la crítica, ya pregunta por una segunda temporada.

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación de “Muertos para mí”, pero aún es muy pronto para una respuesta. El servicio streaming suele tomarse en promedio seis semanas para analizar las cifras de audiencia y informar sobre el futuro de una serie.

Sin embargo, considerando que la recepción positiva de la ficción: una calificación de 8,5/10 en IMDb con 2,765 votos, y de 88% en RottenTomatoes, y que historia dio giro inesperado y dejó un final abierto es probable que Netflix a renueve la serie para una segunda temporada.

¿QUÉ PASARÍA EN LA TEMPORADA 2 DE “MUERTOS PARA MI”?

La primera temporada de “Muertos para mí” cerró con un cliffhanger. Mientras Judy visitaba la tumba del esposo de Jen y se paraba en medio de la autopista para tener un final similar al hombre que atropelló, Steve acudió a casa de Jen en busca de su novia.

Tras una acalorada discusión en la que Jen le reclama por la muerte de su esposo y le hacía notar que si no fuera por él probablemente Judy hubiese regresado a ayudarlo, Jen saca un arma y le pide que se marche, sin embargo, Steve deja claro que no marcharía ante saber el paradero de su novia. En la siguiente escena aparece muerto en la piscina.

Aunque la creadora del show, Liz Feldman, no está seguro si Netflix le otorgará una segunda temporada ya tiene algunas ideas de como seguirá el espectáculo. "Solo diré que no sabes si (Jen) le disparó a (Steve), Netflix tendrá que ordenar una segunda temporada para que todos lo averigüemos. Al igual que el resto del programa, no es exactamente lo que crees que será", dijo a The Hollywood Reporter en una entrevista reciente.

"Hay una noche de la partitura y habrá un rebalanceo que tendrá lugar y casi, de alguna manera, una inversión de roles. Este espectáculo siempre será un espectáculo que explora los lados oscuros y los lados claros del dolor, la pérdida, el perdón y la amistad. Basta con decir que habrá más oscuridad", agregó Liz.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “DEAD TO ME”?

Si Netflix renueva “Muertos para mí” para una segunda temporada en las próximas es muy probable que los nuevos episodios de la serie se estrenen durante la primera mitad del 2020.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE “MUERTOS PARA MÍ”