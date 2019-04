"El mundo oculto de Sabrina": el avance de la segunda parte en imágenes

"El mundo oculto de Sabrina 2" será uno de los grandes lanzamientos de Netflix en abril. La segunda parte del remake basado en los cómics "Chilling Adventures of Sabrina" de Archie Horror ya tiene fotos oficiales de los nuevos episodios de la aclamada serie.



En los nuevos capítulos, la joven bruja tendrá que abrazar su nuevo lado oscuro, luego de pasar por su oscuro bautismo en la primera temporada.



Tal como se ve en el video de la segunda parte, Sabrina está explorando su lado más oscuro, curiosa por aprender más sobre su herencia, mientras lucha por mantener sus amistades en el mundo mortal.



Románticamente, Sabrina está atrapada en un profano triángulo amoroso entre el atractivo brujo Nicholas Scratch y el bueno y honesto mortal Harvey Kinkle. Mientras tanto, el Señor Oscuro, Madame Satán y el padre Blackwood continúan evocando el caos en la casa de los Spellman y en la ciudad de Greendale.



Afiche oficial de "El mundo oculto de Sabrina". (Foto: Netflix)

Además, ya se conocen los títulos de los capítulos nuevos:

1.- The Epiphany

2.- The Passion of Sabrina Spellman

3.- Lupercalia

4.- Doctor Cerberus’s House of Horror

5.- Blackwood

6.- The Missionaries

7.- The Miracles of Sabrina Spellman

8.- The Mandrake

9.- The Mephisto Waltz

El elenco de la serie "El mundo oculto de Sabrina" incluye a Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot y Gavin Leatherwood.

Además, el productor de Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa, quien también se desempeña como director creativo de Archie Comics, escribió el guión de la serie.

Mira el tráiler de la segunda parte de "Sabrina" aquí: