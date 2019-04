"El mundo oculto de Sabrina" 2: ¿qué pasó al final y qué significa para la temporada 3?

"El mundo oculto de Sabrina" ("Chilling Adventures of Sabrina" en inglés) estrenó su segunda temporada en Netflix el pasado 5 de abril, con 16 nuevos episodios que mostraron un poco más de la misteriosa vida de esta bruja adolescente.

En esta segunda parte, Sabrina explora el lado más oscuro del mundo de la magia, descubriendo su herencia mientras intenta mantener sus amistades en el mundo real. Esto junto al triángulo amoroso con Nicholas Scratch y Harvey Kinkle hacen de la segunda temporada algo más complicada que sus primeros episodios.

Pero si algo ha sorprendido a sus seguidores, es el final de esta segunda temporada. La historia que cuenta es un poco compleja y abre las puertas de la interpretación así como da paso a los productores a crear una tercera parte, algo que han confesado están muy emocionados de hacer.

¿Qué significa el final de "El mundo oculto de Sabrina" 2?

El episodio final se titula "The Mephisto Waltz", y en sus últimos minutos presentan a Sabrina que le dice a Harvey, Roz y Theo que quiere ir abajo para salvar a su novio Nick, quien ha sido llevado a las profundidades por Miss Wardwell, luego de atrapar a Lucifer dentro de su propio cuerpo que, oh sorpresa, también es el padre de Sabrina.

Empecemos desde el principio. Sabrina comienza con su tía Hilda, su tía Zelda, su primo Ambrose y Nick tratando de superar algo en lo que se ha basado la serie hasta ahora: el intento de Miss Wardwell para forzar a Sabrina cumplir la profecía que llevaría al Armagedón.

Ahora, el "Señor Oscuro" se encuentra en su forma humana en Greendale y las puertas del infierno, que se encuentran justo debajo en las minas de la ciudad. Las mismas están listas para abrirse y liberar una serie de maldades sobre la Tierra. Se supone que Sabrina deberá liderar este caos junto a Lucifer como su reina.

Hasta este punto, Hilda revela que Sabrina en realidad es hija del Señor Oscuro, o al menos en parte. Cuando sus verdaderos padres, Edward y Diana, le pidieron ayuda a Lucifer porque no podían tener un hijo. Por ello, se le considera a Sabrina como su verdadera hija.

Sabrina entonces va a conocer a su padre, luego de saber que Miss Wardwell es en realidad la amante de Lucifer, Lilith, quien quiere detener sus planes. Él intenta convencer a Sabrina para que utilice el 'Cuerno de Gabriel' y al mismo tiempo Nick revela que se acercó a ella solo porque el Señor Oscuro le dijo que lo haga, pero que se enamoró de verdad de ella. Sabrina le escupe en la cara.

El padre Blackwood, al descubrir el verdadero origen de Sabrina, decide envenenar a todos los pertenecientes a la Iglesia de la Noche, a excepción de Prudence y sus gemelos. Aparentemente, él no está preparado para que los Spellman tomen el control después de su nuevo plan para la iglesia.

No obstante, Prudence le dice a su padre que lo mataría por sus acciones, y luego pide la ayuda de Hilda, Ambrose y Zelda para que salven a los miembros envenenados de la asamblea de brujas.

Por su parte, Sabrina intenta descubrir cómo burlar a Lucifer luego de aceptar hacer sonar el 'Cuerno de Gabriel' y comenzar el apocalipsis. Ella planea entonces utilizar el artilugio que utilizó en la temporada 1 para atrapar a Batty Bat como su padre, y Nick vuelve a aparecer para intentar recuperarla.

En un momento dado, Sabrina lidera una presentación de 'Masquerade' de "The Phantom of the Opera", y la multitud se sienta alrededor de su padre y su trono. Pero todo esto solo era una distracción para que Sabrina logre atraparlo, y lo consigue por unos 5 segundos antes que Lucifer se libere.

Entonces, todos se dan cuenta que la única forma de atraparlo es si Nick ata el espíritu del Señor Oscuro dentro de él. Nick entonces le dice a Sabrina que la ama y se traga a su padre antes que Ambrose lo someta a un hechizo para dormir.

El grupo transporta el cuerpo de Nick a las minas, donde Harvey, Roz y Theo evitaron que las puertas del infiero se abran. Al final, Lilith le regresa sus poderes a Sabrina, a la verdadera Miss Wardwell y se lleva a Nick. En la escena final, Sabrina se une con sus amigos y les dice “vamos al infierno a recuperar a mi novio”.

¿Qué significa esto para la temporada 3 de "El mundo oculto de Sabrina"?

Con esta última declaración, parece obvio lo que pasará después: Sabrina irá al infierno para rescatar a Nick. Si bien es cierto que aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la tercera parte, siguiendo el mismo calendario de producción, la misma podría llegar en octubre de este año.

Esto significa que habrán nuevos episodios para que Sabrina encuentre la forma de separar a Lucifer del cuerpo de Nick y sellarlo en alguna parte diferente, ya que no se sabe si tener al Señor Oscuro dentro de su cuerpo hará que el mismo tome el control, o cuánto tiempo podrá soportar Nick antes de quebrarse para siempre.