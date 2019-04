"El mundo oculto de Sabrina", temporada 3: fecha de estreno, qué pasará y todo sobre los nuevos episodios

“El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) tendrá tercera y cuarta temporada, informó Netflix en diciembre de 2018. Además, precisó que en total serán 16 nuevos episodios divididos en dos entregas, que empezarán a filmarse este mismo 2019.

En la segunda parte de la serie, Sabrina explora su lado más oscuro, curiosa por aprender más sobre su herencia, mientras lucha por mantener sus amistades en el mundo mortal. Románticamente, Sabrina está atrapada en un profano triángulo amoroso entre el atractivo brujo Nicholas Scratch y el bueno y honesto mortal Harvey Kinkle.

Mientras tanto, el Señor Oscuro, Madame Satán y el padre Blackwood continúan evocando el caos en la casa de los Spellman y en la ciudad de Greendale. Y no son los únicos que tratan de traer el infierno. Todo está en duda... relaciones, identidad, verdaderas intenciones... cuando el trabajo del diablo está a la mano.

Aunque la popular plataforma streaming aún no ha revelado detalles de la trama de la tercera temporada de "El mundo oculto de Sabrina", los acontecimientos de los nueve episodios y el final de la segunda entrega podrían ofrecer algunas pistas sobre lo que sucederá con la bruja adolescente.

HISTORIA DE LA TEMPORADA 3 DE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”

Al final de ‘The Mephisto Waltz’ (2x09), último episodio de la segunda temporada de la serie protagonizada por Kiernan Shipka, Sabrina les dice a Harvey, Roz y Theo que bajará al infierno para salvar a Nick, llevado a las profundidades por Miss Wardwell luego de atrapar dentro de su propio cuerpo a Lucifer, quien -oh, sorpresa- también es el padre de Sabrina. Pero vamos desde el principio

Sabrina junto a sus tías Hilda y Zelda, su primo Ambrose y Nick tratan de superar los intentos de Miss Wardwell de forzar a la adolescente a cumplir la profecía que ocasionaría el Armagedón, ahora que el Señor Oscuro pasea por Greendale en su forma humana y que las puertas del infierno, que se encuentran justo debajo de las minas de la ciudad, están listas para abrirse y liberar una serie de maldades sobre la Tierra. Se supone que Sabrina debería liderar este caos junto a Lucifer como su reina.

En este punto, Hilda revela que Sabrina en realidad es hija del Señor Oscuro, o al menos en parte. Como sus verdaderos padres, Edward y Diana, le pidieron ayuda a Lucifer porque no podían tener un hijo, Sabrina es considerada es hija del Señor Oscuro.

Sabrina entonces conoce a su padre, luego de enterarse que Miss Wardwell es en realidad la amante de Lucifer, Lilith, quien sorprendentemente quiere detener sus planes. De carne y hueso, Lucifer trata de convencer a Sabrina que utilice el Cuerno de Gabriel, mientras Nick le confiesa que solo se acercó a ella porque se lo pidió el Señor Oscuro, pero que por esa cercanía se terminó enamorando de ella de verdad. Aun así, Sabrina le escupe en la cara.

El padre Blackwood, al descubrir el verdadero origen de Sabrina, decide envenenar a todos los miembros de la Iglesia de la Noche, a excepción de Prudence y sus gemelos, para evitar que los Spellman tomen el control de iglesia.

No obstante, Prudence le dice a su padre que lo mataría por sus acciones, y luego pide la ayuda de Hilda, Ambrose y Zelda para salvar a los miembros envenenados de la asamblea de brujas.

¿Qué pasó al final de la temporada 2 y qué significa para la temporada 3? (Foto: Netflix) ¿Qué pasó al final de la temporada 2 yqué significa para la temporada 3? (Foto: Netflix)

En tanto, Sabrina busca la forma de burlar a Lucifer tras aceptar hacer sonar el Cuerno de Gabriel y comenzar el apocalipsis. Ella planea utilizar contra el Señor Oscuro el mismo artilugio de su padre, que utilizó en la primera temporada para atrapar a Batty Bat, mientras Nick reaparece con la intención de recuperarla.

En un momento dado, Sabrina lidera una presentación de 'Masquerade' de "The Phantom of the Opera" y la multitud se sienta alrededor de su padre y su trono. Pero todo esto no es más que una distracción para que Sabrina lo atrape, solo que apenas lo consigue durante 5 segundos. El Señor Oscuro es tan poderoso que escapa sin problemas.

Entonces, todos se dan cuenta que la única forma de encerrarlo es a través de Nick, quien debe confinar el espíritu del Señor Oscuro dentro de él. El brujo entonces le dice a Sabrina que la ama y se traga a Lucifer antes de que Ambrose lo someta a un hechizo para dormir.

Al final, el grupo transporta el cuerpo de Nick a las minas, donde Harvey, Roz y Theo evitaron por su parte que las puertas del infiero se abrieran. En los últimos minutos, Lilith le regresa sus poderes a Sabrina, a la verdadera Miss Wardwell y se lleva a Nick, pero Sabrina, ya reunida con sus amigos, les dice “vamos al infierno a recuperar a mi novio”.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA TEMPORADA 3 DE "EL MUNDO OCULTO DE SABRINA"?



Con esta última declaración, es obvio lo que pasará después: Sabrina viajará al infierno para rescatar a Nick, aunque aún no se sabe los peligros que encontrará en el camino.



Si bien es cierto que aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la tercera parte de "El mundo oculto de Sabrina", si sigue el mismo calendario de producción, podría llegar en octubre de este año.



Es decir, habrá nuevos episodios para que Sabrina encuentre la forma de separar a Lucifer del cuerpo de Nick y sellarlo en otra parte, ya que no se sabe si el Señor Oscuro podría tomar el control de su cuerpo o cuánto tiempo podría soportar Nick antes de quebrarse para siempre.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”

Netflix aún no ha compartido el tráiler oficial de la tercera temporada de “El mundo oculto de Sabrina”, pero lo más probable es que el primer avance llegue a mediados de este año.

Kiernan Shipka es la protagonista de "El mundo oculto de Sabrina" (Foto: Netflix) Kiernan Shipka es la protagonista de "El mundo oculto de Sabrina" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”

Aunque Netflix todavía no reveló quienes serán parte del elenco de la tercera entrega, obviamente regresará Kiernan Shipka como Sabrina Spellman, Chance Perdomo como Ambrose, Ross Lynch como Harvey, Miranda Otto como Zelda, Lucy Davis como Hilda, Tati Gabrielle como Prudence, Jaz Sinclair como Roz, Lachlan Watson como Theo, Adeline Rudolph como Agatha y Abigail Cowen como Dorcas.

Asimismo, Richard Coyle también podría volver como el Padre Blackwood en alguno de los nuevos episodios, al igual que Gavin Leatherwood como Nick Scratch, que ahora es el contenedor del Señor Oscuro.

Además de los que ya conocemos, es probable que lleguen nuevos personajes, incluso se habla de algunos actores menores de “Riverdale” que se incorporarán con algunos papeles pequeños.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “EL MUNDO OCULTO DE SABRINA”

La tercera temporada de “El mundo oculto de Sabrina” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero teniendo en cuenta que la primera parte llegó a Netflix en octubre del año pasado; el especial de Navidad, a mediados de diciembre; y la segunda entrega, el 5 de abril, probablemente los nuevos episodios de la serie estén disponibles en la plataforma de streaming a fines de este 2019.