El más reciente capítulo de "My Hero Academia" estuvo repleto de acción y fue el escenario de un suceso trascendental: la aparición del villano All for One, némesis del mayor de los héroes: All Might.

Quienes han seguido la serie de anime hasta este punto son conscientes de que All for One (Todos para uno) se trata del villano más poderoso. El amenazante antagonista solo había sido mencionado brevemente y sus escasas apariciones habían sido siempre desde las sombras.

En este punto de la historia ya se ha revelado que All For One es quien comanda al sombrío Tomura Shigaraki, siendo una presencia mucho más perturbadora e intimidante.

Los fans que han tenido la oportunidad de leer el manga de "My Hero Academia" saben que todo este escenario es la antesala a una de las batallas más importantes del actual arco narrativo. El evento tendrá un enorme peso en el desarrollo posterior de la historia.

Teniendo en cuenta que el anime ha seguido fielmente la trama de la versión impresa, todo apunta a que el capítulo 48 mostrará el esperado evento. Esa idea se ve reforzada por la proporción aproximada de adaptación: un episodio del anime por cada tres del manga, tiempo suficiente para mostrar buena parte del combate.

A fin de no arruinar la experiencia de quienes únicamente han seguido el anime, este artículo no describirá la pelea. Habrá que esperar a este sábado para ver qué trae "My Hero Academia" para sus espectadores.

Dónde ver el episodio

"My Hero Academia" puede verse en Latinoamérica, a través de la plataforma de pago Crunchyroll. Los nuevos episodios están disponibles cada sábado a partir de las 4:30 a.m.