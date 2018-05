La televisión japonesa ha cambiado. Si bien todavía existen animes que se prolongan por décadas con cientos de episodios, otros lanzan temporadas cada cierto tiempo. Ese es el caso de "My Hero Academia", que este sábado 12 de mayo estrena el episodio 6 de su tercera temporada.

Hora y canal para ver "My Hero Academia" 44 en Japón:

5:30 p.m. Canal YTV

En América Latina y Estados Unidos

Si vives en el continente americano, podrás ver "My Hero Academia" vía internet. Solo tienes que utilizar Crunchyroll si vives en América Latina, mientras que para Estados Unidos tienes el servicio Funimation.

Horarios para "My Hero Academia" en Crunchyroll (simulcast):

México: 4:30 a.m.

Colombia: 4:30 a.m.

Ecuador: 4:30 a.m.

Perú: 4:30 a.m.

Chile: 6:30 a.m.

Argentina: 6:30 a.m.

Nota: Tras el simulcast, el episodio estará disponible para ver en cualquier momento.

—El mayor reto de los alumnos—

En la actual saga de "My Hero Academia", los alumnos de la U.A. High School tienen que enfrentar el ataque sorpresa de los nuevos miembros de la Liga de Villanos, delincuentes reclutados por Tomura Shigaraki luego de que el asesino Stain difundiera su ideología terrorista.

Deku Midoriya, tras vencer al villano Muscular, se encuentra en búsqueda de Katsuki Bakugo, quien está en la mira de los atacantes. No obstante, en el camino es atacado por su compañero de clases Fumikage Tokoyami, cuyo quirk (superpoder) se sale de control en entornos oscuros.

Adelanto de "My Hero Academia" 3x06 (44)

"¿La Sombra Oscura de Tokoyami está fuera de control? ¿Debería dirigirme hacia Kacchan o ayudar a Tokoyami? Debo tomar una decisión fatal. En el próximo episodio: 'El rugido violento"", dice Midoriya en el tráiler.

Basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi, "My Hero Academia" sigue a Deku Midoriya, estudiante de secundaria que, a diferencia de todos sus amigos, no tiene superpoderes. Pero en el camino alguien le cede poderes, con los cuales buscará convertirse en el mayor héroe de todos.