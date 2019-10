“My Hero Academia” estrenó hace poco el segundo episodio de su cuarta temporada, mostrando lo que le espera a Midoriya y sus amigos más adelante en los siguientes episodios. El estudio de animación Bones vuelve a liderar la animación con Kenji Nagasaki y Masahiro Mukai como director de esta cuarta parte de la serie.

El estreno de los nuevos episodios del anime llegó con polémica, ya que muchos fans se quejaron el pasado 12 de octubre que el primer episodio había sido relleno, y así fue. La historia que se contó en el capítulo 1 de esta cuarta temporada no fue nada impresionante, y sirvió más como un recuento de hechos como algo nuevo para los fans.

Sin embargo, ahora el segundo episodio llegó con fuerza, ya que no solo se confirmó la muerte de uno de los personajes principales, sino también al nuevo gran antagonista que se opondrá incluso a Shigaraki de la 'Liga de Villanos': Kai Chisaki, mejor conocido como Overhaul por su peculiar 'kirk'.

¿Qué pasó en este capítulo 2 de la cuarta temporada de “My Hero Academia”? En este artículo haremos un pequeño resumen de lo que pasó, así que habrán spoilers más adelante de la serie animada con algunos detalles que podrían herir susceptibilidades.

¿QUÉ PASÓ EN "MY HERO ACADEMIA" 4X02?

Izuku Midoriya en la nueva temporada de "My Hero Academia" (Foto: Studio Bones)

El capítulo comenzó con Midoriya llamando a Gran Torino para saber si en su compañía habían aceptado a algún estudiante de la Academia U.A. para hacer unas pasantías. Este solo le responde que es un sucesor inútil, que no puede ayudarlo y que debería preguntarle al mismo All Might para que le presente a otros héroes como su antiguo héroe de apoyo, Mirai Sasaki.

Luego, se da un salto hacia lo que parece ser una fábrica abandonada, donde Twice y un desconocido (hasta ahora por los seguidores del anime) con una máscara peculiar entran para encontrarse con la Liga de Villanos conformada por Mr. Compress, Himiko Toga, Magne y Tomura Shigaraki, su líder.

Shigaraki no está contento con lo que le dice Kai Chisaki (Foto: Studio Bones)

Este reconoce automáticamente al joven de la máscara y lo identifica como Kai Chisaki, un Yakuza y líder de otro grupo criminal conocido como los 'Ocho Preceptos de la Muerte'. Ambos tienen un choque de ideas muy fuerte, ya que Chisaki estaba allí para reclutarlos y ser su líder, mientras que Shigaraki quería que él sea su subordinado o que se vaya de allí.

Después de insistir un poco más, Magne se cansa de él y lo ataca directamente, a lo que Kai hace un movimiento de esquive pero logra tocarlo, haciéndolo explotar automáticamente en un charco de sangre. Él parece disgustado por haberse manchado.

Kai Chisaki se disguta cuando le manchan la ropa con sangre (Foto: Shueisha)

Mr. Compress salta a la acción al ver a su compañero caído, pero un extraño objeto se le adhiere al brazo y no puede utilizar su poder. Chisaki solo atina a tocarle el brazo y este explota al igual que el anterior villano en un cúmulo de sangre. Shigaraki se acerca rápidamente y nuevamente un extraño objeto rojo cae del cielo, pero no le atina al líder de la 'Liga de Villanos'.

Al darse cuenta de esto, Kai retrocede y llama a un compañero llamado Shield, quien se interpone entre ambos y es asesinado por Tomura. De pronto, la pared se rompe y aparecen los 'Ocho Preceptos de la Muerte'. Chisaki entonces se despide diciendo que no es necesario seguir peleando ahora que ambos bandos tienen una baja, y los demás miembros de la 'Liga de Villanos' buscan de alguna manera detenerlos.

Shigaraki comenta que de momento no harán ningún movimiento en contra de ellos, y se aleja de la escena alegando que Chisaki pagaría muy caro lo que sucedió en ese encuentro. Con un salto de escena, el anime ahora sigue a Midoriya, quien decide hablar con All Might para seguir el consejo de Gran Torino.

Mirio Togata iba a ser el sucesor de All Might si este no conocía a Midoriya (Foto: Studio Bones)

El héroe número 1 se niega a presentarle a Sir Nighteye, ya que él está en contra de que los de primer año comiencen a trabajar tan pronto, porque necesita que Midoriya perfeccione su 'Shoot Style' y porque tiene motivos personales por los cuáles ya no le dirige la palabra a su antiguo compañero.

No obstante, All Might llama a Mirio Togata, quien acude al llamado gustoso y le revela a Deku que él trabaja en la agencia de Sir Nighteye y que podría presentarlo. Midoriya, a pesar de los nervios por las advertencias que recibe, decide hacerlo y se va con Mirio a la mañana siguiente a la agencia de este héroe profesional.

Togata le advierte que debe de hacerlo reír para que este le caiga bien, pero al abrir la puerta descubre que era más intimidante de lo que se imaginaba. El episodio termina con él haciendo una imitación de All Might que no le causó gracia a nadie. ¿Acaso perdió la oportunidad de trabajar con Sir Nighteye?

Mirio llega junto a Deku al despacho principal de Sir Nighteye (Foto: Studio Bones)

TRÁILER DE "MY HERO ACADEMIA" 4X03

Al parecer, el próximo episodio de “My Hero Academia” consistirá en Deku intentando compensar su pésima introducción con Sir Nighteye, pero será sorprendido con una prueba para ver si tiene el material necesario para tener un trabajo en esa agencia.

¿CÓMO VER "MY HERO ACADEMIA" 4X03?

Sir Nighteye tiene una mirada penetrante que pone nervioso a cualquiera (Foto: Studio Bones)

El tercer capítulo de la cuarta temporada de "My Hero Academia" se estrenará en Japón el 26 de octubre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona.

El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los usuarios del servicio Premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos. Todos estos países también podrán disfrutar los siguientes episodios de la misma manera.

El equivalente horario de la emisión de "My Hero Academia" por país es el siguiente: