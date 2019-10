Luego de meses de espera, los fans de “My Hero Academia” pudieron ver un nuevo episodio de su anime favorito, aunque se llevaron una no tan grata sorpresa cuando descubrieron que el primer episodio era una “recapitulación” que incluso algunos calificaron como relleno.

La cuarta temporada de la serie comenzó con las investigaciones de Taneo Tokuda, un periodista independiente que consiguió un pase especial para conocer a la Clase 1-A de la Academia U.A. Aquí él comentó que se hallaría el sucesor de "All Might", el héroe número 1 que se habría retirado luego de la batalla final contra "All for One".

Al final, tal como él lo menciona al inicio del episodio, descubre que Midoriya es el verdadero "reemplazo" de "All Might" y le comenta que no tiene por qué confirmar lo que dice o no, que igual no se lo diría a nadie. Luego, lo abraza y se toma un 'selfie' con el futuro símbolo de la paz y se va a dar su reporte en una cadena de noticias.

Ahora que este episodio sirvió como una pequeña introducción a la cuarta temporada de la serie, los fans ahora se preguntan qué sucederá en el segundo episodio de “My Hero Academia”. ¿Por fin se revelará quién es ‘Overhaul’ y cuál es su plan al unirse a la ‘Liga de Villanos’?

¿QUÉ PASARÁ EN "MY HERO ACADEMIA" 4X02

Como ya se mencionó anteriormente, el primer episodio de la temporada 4 de “My Hero Academia” sirvió más como un recordatorio de todo lo que pasó en los últimos momentos de la temporada 3. No se presentaron a las nuevas amenazas y por el momento los estudiantes de la Clase 1-A siguen cursando su internado dentro de la prestigiosa Academia U.A.

Pero esto cambiará durante el segundo episodio. Tal como se reveló en el avance luego de ver el estreno de temporada, "Overhaul" será el nombre oficial del capítulo 2 que tendrá como protagonista a este mismo villano, uno que ya se vio anteriormente en el episodio 24 de la anterior temporada.

Los fans más veteranos en el manga conocen lo peligroso que es este personaje, ya que es el líder de los ‘Ocho Preceptos de la Muerte’, una organización criminal al estilo Yakuza que se convierten en la principal amenaza de Deku y sus amigos.

Ahora, el avance solo muestra que este villano se reunirá con la 'Liga de Villanos', posiblemente para unir fuerzas en un golpe mayor o porque Shigaraki quiere reclutarlos. De cualquier manera, es improbable que 'Overhaul' acceda, ya que ya tiene su propio grupo para sus "trabajos".

Es posible que este segundo episodio muestre un poco la historia de este personaje, la reunión que tuvo con la 'Liga de Villanos' y la presentación oficial de estos Yakuza que harán todo lo que sea necesario para cumplir algunas misiones.

"My Hero Academia" 4: ¿quién es Eri y por qué es tan importante en "Boku no Hero Academia"? (Foto: Studio Bones)

Además, será el momento perfecto para introducir a Eri, una pequeña joven con un cuerno y de cabello blanco que es utilizada por este grupo criminal y por 'Overhaul' en diferentes ocasiones. Ella ya ha aparecido en el opening y el ending de esta temporada, así que los fans esperan con ansias saber quién es ella y por qué es tan importante para ambos grupos de héroes y villanos.

TRÁILER DE "MY HERO ACADEMIA" 4X02

En el avance, o preview como se conoce en Estados Unidos, Deku anuncia la unión de las fuerzas del mal para un objetivo mayor, además de presentar oficialmente el nombre del capítulo y al principal antagonista de la cuarta temporada: ‘Overhaul’.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA” 4X02?

Izuku Midoriya en la nueva temporada de My Hero Academia (Foto: Bones)

El segundo capítulo de la cuarta temporada de “My Hero Academia” se estrenará en Japón el 19 de octubre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona.

El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los usuarios del servicio Premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos. Todos estos países también podrán disfrutar los siguientes episodios de la misma manera.

El equivalente horario de la emisión de “My Hero Academia” por país es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador: sábado 12 de octubre a las 3:30 am

Bolivia y Estados Unidos (este): sábado 12 de octubre a las 4:30 am

Argentina y Chile: sábado 12 de octubre a las 5:30 AM

España: sábado 12 de octubre a las 10:30 AM

Cabe resaltar que Japón está sufriendo el paso del Tifón Hagibis, uno de los más grandes de las últimas décadas. La misma productora ha anunciado que podría re-programar el próximo episodio de la serie si así lo amerita la situación.