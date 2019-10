“My Hero Academia” volvió a la pantalla chica de Japón con una nueva temporada. Luego de enfrentarse a la Liga de Villanos y ver el retiro definitivo de All Might, Midoriya intentará buscar todas las maneras posibles para convertirse en un sucesor digno del héroe número 1 del mundo.

El estreno de la cuarta temporada de “My Hero Academia” llegó con un poco de polémica, ya que su primer episodio fue un recuento de sucesos que acontecieron en la tercera parte del anime, y su desarrollo no fue más allá de dar una breve introducción del camino que Deku tendría que seguir durante esta temporada.

Ahora, el segundo episodio fue más satisfactorio para los fans, ya que presentó al principal antagonista de esta temporada: Kai Chisaki. También conocido como Overhaul, este poderoso villano tiene un Kirk terrible que le permite explotar cualquier parte del cuerpo de alguien si llega a tocarlo.

El Yakusa y líder de los ‘Ocho Preceptos de la Muerte’ quería que los miembros de la ‘Liga de Villanos’ se subordinen ante él, algo que Shigaraki Tomura negó rotundamente e incluso llegó a atacarlo directamente por haber asesinado a uno de los suyos. Al final, el encuentro quedó en una retirada para no perder a más personas de ambas partes.

Con todo esto en mente, los fans están emocionados de saber qué es lo que pasará en el capitulo 3 de la cuarta temporada, mismo donde se muestra a Midoriya encarando a Sir Nighteye, el sidekick de All Might.

¿QUÉ PASARÁ EN “MY HERO ACADEMIA” 4X03?

"All Might" no podrá ayudar a Midoriya en este episodio (Foto: Toho Animation)

En el anterior episodio, Mirio Togata decide presentarle a Midoriya a Sir Nighteye, el héroe de apoyo que acompañó por mucho tiempo a All Might. Resulta que este trabajaba en su agencia y Deku estaba en búsqueda de unas prácticas para mejorar su poder.

Lastimosamente, Mirio le advirtió que para que le caiga bien tenía que hacer reír a este héroe profesional, algo en lo que Deku falló totalmente al hacer una representación de All Might “para nada graciosa”, como su mismo compañero puntualizó al final del episodio.

¿Qué pasará ahora? Por lo que se puede ver en el avance oficial del capítulo, Midoriya tendrá que reponerse de esa desastrosa introducción para poder conversar con Sir Nighteye y convencerlo de que lo acepte en su agencia como pasante.

Mirio Togata ya hizo todo lo que pudo con Deku, ahora queda en sus manos (Foto: Toho Animation)

Sin embargo, habrá una sorpresa que él no se esperaba: una prueba secreta. No se sabe exactamente en qué consistirá la misma, pero se prevé que el sidekick de All Might quiera medir la fuerza de Deku para descubrir si vale la pena acogerlo en su compañía.

Los veteranos del manga saben que este héroe profesional es reconocido por su gran inteligencia, ¿descubrirá que el joven Midoriya tiene el mismo poder que All Might? ¿O acaso su 'Shoot Style' será suficiente para convencerlo de dejarlo entrar a su compañía?

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA” 4X03

Como se puede ver en el avance oficial publicado por Toho Animation, Mirio no podrá hacer nada más para ayudar a Midoriya y será totalmente su responsabilidad pasar la prueba que Sir Nighteye le proponga para aceptarlo en su compañía.

¿CÓMO VER "MY HERO ACADEMIA" 4X03?

My Hero Academia 4x03 mostrará lo que pasará con Midoriya al encontrarse con Sir Nighteye (Foto: Toho Animation)

El tercer capítulo de la cuarta temporada de “My Hero Academia” se estrenará en Japón el 26 de octubre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona. La misma página oficial menciona los canales nacionales donde se transmitirá cada episodio.

El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los usuarios del servicio Premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos. Todos estos países también podrán disfrutar los siguientes episodios de la misma manera.

El equivalente horario de la emisión de "My Hero Academia" por país es el siguiente: