“My Hero Academia” estrenó su cuarta temporada entre mucha expectativa, ya que llegarían muchos nuevos elementos a la serie de televisión que los adeptos del manga han esperado por tanto tiempo y que los seguidores del anime se sorprenderán de descubrir.

Si bien el primer episodio decepcionó a todos por tratarse de un "relleno", los siguientes dos capítulos mostraron el camino que sigue Midoriya para convertirse en el héroe número 1, un objetivo que le dejó su predecesor All Might al heredarle el "One for All", su poder máximo.

Pero esto no será nada fácil. Siguiendo con sus estudios él deberá hacer algunos trabajos como pasante en una compañía, así que eligió la del héroe profesional Sir Nighteye, el anterior 'sidekick' de All Might, para cumplirlas junto a Mirio Togata.

En el avance del siguiente capítulo se veía como Deku, siguiendo las instrucciones de Sir Nighteye, se encontraba con una pequeña niña de cabello blanco. Detrás de ella y apareciendo por un callejón, Kai Chisaki daba la cara dando así el primer encuentro entre Midoriya y el principal antagonista de este nuevo arco.

Sin embargo, “My Hero Academia” no estrenará un nuevo episodio el próximo 2 de noviembre, sino que el mismo equipo de producción ha retrasado el estreno para la siguiente semana. ¿Cuál es el motivo de esta decisión? ¿Hay algún problema con la serie? La verdad, no es nada malo.

Resulta que el show entrará en un pequeño descanso para el equipo de producción, y en especial para Kohei Horikoshi que ha estado produciendo el anime y más capítulos del manga, debido a un evento de Rugby que se emitirá en Japón este fin de semana.

Se trata de las finales del Rugby World Cup donde Japón será local y tiene como principal cadena televisiva a Nihon Television, la misma por la que se transmite “My Hero Academia”. Por un cruce de horarios, el anime tendrá un breve descanso de una semana para seguir con la programación habitual.

Ahora, se sabe que también el manga se ha tomado un descanso para continuar luego con las demás publicaciones, aunque no existe un motivo claro de esto ya que a diferencia de la serie de televisión, la historieta no necesita un espacio en alguna cadena externa para ser transmitido.

Lo más probable es que el creador de “My Hero Academia” haya decidido tener un poco de tiempo para pensar tranquilamente a donde guiará sus productos de ficción. El capítulo 249 del manga se lanzará el 10 de noviembre por Viz Media en la tienda digital de Shonen Jump.

Por su parte, el anime se saltará el estreno que estaba programado para el 2 de noviembre para pasar finalmente al próximo sábado 9 de noviembre. Es en este capítulo 4 de la temporada 4 que se verá el primer encuentro entre Kai Chisaki y Izuku Midoriya.