“My Hero Academia” ha entrado en una etapa crucial de su anime. Por un lado se encuentra Midoriya, el joven heredero del poder de ‘All Might’, que deberá entrenar muy duro para convertirse en el siguiente ‘Símbolo de la Paz’, ya que su mentor se ha retirado oficialmente.

Por el otro, la 'Liga de Villanos’ no será el único gran enemigo que los héroes enfrentarán durante esta temporada, ya que Kai Chisaki y los ‘Ocho Preceptos de la Muerte’ también harán acto de presencia para posicionar su asociación yakuza por encima de las demás organizaciones criminales en la ciudad.

Si bien el camino de Deku no ha sido fácil hasta ahora, las cosas acaban de complicarse mucho más por una verdad que 'All Might’ ha estado guardado por mucho tiempo. En el anterior episodio se vio como Midoriya ingresaba a la agencia de Sir Nighteye para sus prácticas, a la vez que este le confesaba el verdadero plan de Toshinori para pasárselo a Mirio Togata en el futuro.

Este decide ignorar por el momento todo lo que dijo, pero la duda le atormentaría durante todo el actual episodio hasta que ya no pudo más. ¿Qué pasó en el capítulo 4 de la temporada 4 de “My Hero Academia”? Aquí te lo contamos.

<h2> ¿QUÉ PASÓ EN “MY HERO ACADEMIA” 4x04 </h2>

Deku no pudo hacer más que dejar ir a Kai Chisaki (Foto: heroaca)

Al inicio del episodio se ve como Mirio Togata y Midoriya comienzan su patrullaje por la ciudad bajo las indicaciones de Sir Nighteye. Ambos conversan sobre sus nombres de héroes hasta que por un callejón una pequeña niña con un cuerno se choca con Deku.

Este se agacha para asegurarse de que estuviera bien, pero de pronto del callejón sale el mismísimo Kai Chisaki del que tanto había hablado Sir Nighteye. Mirio toma la iniciativa comentando cosas al azar sobre su trabajo como héroes aún siendo estudiantes, pero la pequeña niña abraza fuertemente a Deku y le pide que no se vaya.

Aquí los héroes no saben que hacer. Las instrucciones de Sir Nighteye era no llamar la atención y no hacer que su enemigo sospeche de ellos, pero no responder al terror de la niña Eri también podría ser un indicador de sospecha ya que ningún héroe actuaría así de despreocupado.

Overhaul continúa diciendo que Eri es su hija y que siempre actúa así, por lo que le dice a los héroes que los sigan por el callejón para no causar tanto escándalo en la calle. Este voltea con la intención de asesinarlos y Eri se desprende de Deku para volver con su “padre”.

Confundidos, ambos regresan con Sir Nighteye para informarle sobre la situación. Este los envía a casa ya que seguir patrullando sería levantar demasiadas sospechas. Deku entonces va a clases al día siguiente pero no puede dejar de pensar en lo que le dijo el sidekick de 'All Might’ ni en Eri.

Sus resultados en las clases son un desastre así que va directamente con Toshinori para que le explique lo que estaba pasando. Deku lo encuentra “haciendo ejercicio” en un parque cercano y lo encara directamente para que le cuente toda la verdad.

'All Might' hizo la revelación máxima sobre su futuro: morirá muy pronto (Foto: heroaca)

'All Might’ entonces le revela el verdadero motivo por el cuál se separó de Sir Nighteye: su ‘sidekick’ había usado su habilidad foresight luego del enorme daño que recibió en su abdomen y le reveló que moriría luchando contra una fuerza superior a él.

Toshinori le comenta que él no quería dejar de ser el Símbolo de la Paz, no hasta encontrar a un reemplazo que pueda proteger a las personas como él lo hacía. Si se retiraba, todos quedarían indefensos. En su contra, Sir Nighteye quería que 'All Might’ descansara y viviera, ya que si seguía su camino como héroe iba a completar su destino a como de lugar.

Fue después de todo eso que le ofreció entrenar a Mirio Togata para que reciba el ‘One for All’, pero en el camino conoció a Midoriya y el resto es historia. Él no se arrepiente de haberle entregado el poder, pero quiere estar vivo el tiempo suficiente para entrenarlo y convertirlo en el próximo gran héroe.

Deku queda en silencio un momento pero luego reafirma lo que dice ‘All Might’. Ambos chocan los puños y prometen desafiar al destino que el Foresight de Sir Nighteye había marcado para el héroe número 1 de todo el mundo, ya que morirá ese año o el próximo si no hacen algo para detenerlo.