“My Hero Academia” volverá esta semana con un nuevo capítulo de su temporada 4. Gracias a un cruce de horarios con las finales de la Copa Mundial de Rugby que se jugarán en Japón, la cadena Nihon Television ha priorizado transmitir este evento deportivo que se realizaba a la misma hora de transmisión del anime.

Por este motivo, Koey Horikoshi decidió también postergar la publicación del domingo del manga para tener un poco de tiempo libre con ambos equipos de producción, para descansar y volver con nuevas energías y así producir este programa de TV.

Tal como se vio en el anterior episodio de “My Hero Academia”, Midoriya encontró en la agencia de Sir Nighteye las pasantías que quería, pero tuvo que pasar una dura prueba contra él antes de que este decidiera aceptarlo dentro de su empresa.

Al final del mismo, el anterior héroe de apoyo de 'All Might' les dijo a Mirio, Bubble Girl y Deku que hagan unas patrullas por las calles para averiguar más información sobre 'Overhaul', un yakuza que amenaza con convertirse en la próxima gran amenaza de los héroes. ¿Qué pasará en el próximo episodio del anime y cómo verlo? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ PASARÁ EN "MY HERO ACADEMIA" 4X04?

'All Might' tendrá algo que decirle a Midoriya en el siguiente episodio (Foto: heroaca)

La descripción oficial del capítulo y las imágenes de avance que ha compartido la página oficial auguran un episodio muy especial para Midoriya. Al parecer, este será el primer encuentro directo entre Kai Chisaki y Eri con Deku, quien intentará proteger a la niña de este terrible criminal.

Sin embargo, parece que no todo será tan fácil para él y Mirio con quien hacía la guardia, ya que Eri volverá con su captor con tal de que no le hagan daño a Midoriya. ¿Acaso se irán así como así o Deku hará algo para detenerlos?

En cualquier caso, antes o después Sir Nighteye le contará algo del pasado de 'All Might' y algo más que el mismo héroe no pudo decirle a Deku en su momento. Todo indica que Sir Nighteye y Toshinori se separaron por la insistencia de este último a seguir luchando por el bien a costa de su propia vida.

Por último, Midoriya enfrentará directamente a 'All Might' y le pedirá respuestas. Se sabe que tiene un secreto enorme que no le pudo confesar a Deku en las anteriores temporadas, pero en una de las imágenes se ve el impacto que esta información tendrá para el joven héroe.

Deku enfrentará a Toshinori para que le cuente lo que sea que está ocultando (Foto: heroaca)

TRÁILER DE "MY HERO ACADEMIA" 4X04

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "MY HERO ACADEMIA" 4X04?

Sir Nighteye y 'All Might' han tenido una historia complicada (Foto: heroaca)

El anime se estrenará el próximo sábado 9 de noviembre con el prometido encuentro entre Kai Chisaki y Midoriya. El manga, por otro lado, continuará con su episodio 249 el 10 de noviembre por Viz Media, en la tienda digital de Shonen Jump.

El cuarto capítulo de la temporada 4 de “My Hero Academia” se estrenará en Japón el 9 de noviembre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona. La misma página oficial menciona los canales nacionales donde se transmitirá cada episodio.

El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de los usuarios del servicio premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos.

El equivalente horario de la emisión de “My Hero Academia” por país es el siguiente: