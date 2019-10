“My Hero Academia”, también conocido como “Boku no Hero Academia” en Japón, es uno de los animes más populares de los últimos años, siendo comparado incluso con los exitosos shōnen “Dragon Ball”, “Naruto” o “One Piece”. La misma estrenará pronto su cuarta temporada, continuando las aventuras de Izuku Midoriya y sus amigos.

La historia de “My Hero Academia” sigue a este joven héroe, que ve su sueño de convertirse en un superhéroe cumplido luego que All Might, el considerado Símbolo de la Paz, le cediera su poder llamado “One For All”.

Con el tiempo, Midoriya descubre que el poder real que le fue concedido no es meramente uno de aumento de fuerza, sino que esconde un secreto que se dejó en pausa para ser explorado en la cuarta temporada de la serie.

Este sábado 12 de octubre se lanzará oficialmente el primer episodio de la esperada cuarta parte, algo que ha tomado por sorpresa a los fans que han decidido esperar pacientemente su regreso. Incluso algunos podrían haber olvidado que fue lo último que hicieron los héroes en la tercera temporada.

Por ello, este artículo contará con algunos momentos clave que se tienen que tomar en cuenta para entender todo lo que pasará en “My Hero Academia” temporada 4, así como responder algunas preguntas como ¿qué pasará con Midoriya en esta temporada? ¿Dónde quedó All Might? ¿Podrán vencer a la ‘Liga de Villanos’?

¿QUÉ PASÓ EN LA TEMPORADA 3 DE "MY HERO ACADEMIA"

La temporada 3 de "My Hero Academia" culminó con la introducción de los estudiantes más poderosos de la Academia U.A. apodados los "Tres Grandes" ("Big 3"). Estos son Mirio Togata, Tamaki Amajiki y Nejire Hado, y fue el primero de ellos quien demostró su fortaleza luchando contra toda la clase de Midoriya y ganando el encuentro.

Al finalizar, se reveló que el verdadero logro de Mirio era controlar hasta tal punto un "Kirk" que parecía inútil y transformarlo en una poderosa arma con arduo entrenamiento. Ahora, la cuarta temporada también verá crecer a los otros héroes de la Clase 1-A con su nueva etapa como acompañantes.

Pero eso no es todo. Para la cuarta temporada, All Might irá perdiendo sus poderes cada vez más hasta que ya no le quede por ningún asomo el 'One For All'. En su última batalla con All For One, él utilizó la última llama que le quedaba para derrotarlo, así que es posible que en esta temporada se vea la sucesión y retiro definitivo de este héroe.

Además, la 'Liga de Villanos' también ha perdido a su líder, pero eso no quiere decir que se quedarán de brazos cruzados. Tal como se ha visto en los tráilers de la temporada 4 de "My Hero Academia", sus nuevos integrantes podrían ser mucho más peligrosos de los que nadie se imagina, tomando las riendas de la asociación para destruir a los héroes.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA TEMPORADA 4 DE "MY HERO ACADEMIA"?

Los "3 Grandes" revelarán su verdadero poder en la temporada 4 de My Hero Academia (Foto: Crunchyroll)

Con todo esto en mente, es inminente un choque de poderes entre la 'Liga de Villanos' y los estudiantes de la Academia U.A., pero… ¿qué tan poderosos son estos nuevos villanos? Los “Tres Grandes” también se verán en acción en una situación real de peligro, pero la lucha por la supervivencia de ambos grupos recién va a comenzar.

En otra instancia, si bien 'All for One' ya no lidera la 'Liga de Villanos', All Might tampoco podrá acompañarlos durante el nuevo entrenamiento de Midoriya y sus amigos. Con lo último que se supo de Tomura Shigaraki y su relación con Nana Shimura, es posible que este héroe intente descubrir toda la verdad bajo sus propios medios.

¿Y qué pasará con Midoriya? Los lectores del manga saben que existe algo mucho más allá de lo que hasta ahora "My Hero Academia" ha explicado sobre el 'One For All', pero es posible que en la siguiente temporada descubra alguno de estos secretos y que lo use contra la 'Liga de Villanos'.

Finalmente, la introducción de los ‘Ocho Preceptos de la Muerte’, villanos profesionales liderados por Overhaul, darán muchos más problemas por una gran amenaza que se relaciona con Eri, una pequeña niña que estos villanos tienen cautiva y podría ser la clave pare reconstruir, o destruir, el mundo tal y como lo conocen los héroes.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “BOKU NO HERO ACADEMIA” TEMPORADA 4?

“My Hero Academia” se estrenará en Japón el 12 de octubre de 2019 a las 3:30 AM (hora local). El mismo día y en la misma hora, el anime estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Además, los usuarios Premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos también podrán disfrutarla.

El equivalente horario por país es el siguiente:

• Perú, Colombia, México y Ecuador: sábado 12 de octubre a las 3:30 AM

• Bolivia y Estados Unidos (este): sábado 12 de octubre a las 4:30 AM

• Argentina, Chile: sábado 12 de octubre a las 5:30 AM

• España: sábado 12 de octubre a las 10:30 AM

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “BOKU NO HERO ACADEMIA”

Bones no ha regalado tres tráileres de la temporada 4 de “My Hero Academia”. El primer avance, adelantó la fecha de estreno.

El segundo tráiler mostró más imágenes de la nueva temporada y nos dio indicios de los problemas que tendrán los héroes.

Y un tercer avance que, finalmente, nos mostraba mucho más de lo que vendrá.