"My Hero Academia": desconcierto por supuesta muerte de uno de los héroes más fuertes en el manga

My Hero Academia se ha convertido en uno de los animes más populares en el último año. Dentro de poco, Midoriya y sus demás compañeros entrarán a su cuarta temporada donde continuarán con su desarrollo para convertirse en héroes profesionales.

A la par de la serie de animación, el manga sigue su curso en los siguientes arcos narrativos haciendo cada vez más difícil el camino de los héroes para combatir a los villanos. De hecho, la posible muerte de un personaje ha provocado un gran desconcierto en los fans que no esperaban que eso sucediera.

En un contexto en el que la 'Liga de los Villanos' parece más fuertes que nunca, todo parece indicar que un héroe profesional ha dejado de existir o así ha querido el mangaka hacer creer a todo el mundo. ¡Cuidado! Habrá spoilers más adelante del capítulo 240 de My hero Academia.

Hawks es actualmente el héroe número 2 y posiblemente ha hecho algo terrible para cubrir su fachada (Foto: ComicBook) Hawks es actualmente el héroe número 2 y posiblemente ha hecho algo terrible para cubrir su fachada (Foto: ComicBook)

En una escena se muestra como Hawks, el héroe profesional que se dio la tarea de infiltrarse en las líneas enemigas, se encuentra con Dabi, el super villano que utiliza llamas azules, al que le presenta una bolsa enorme a donde él observa.

A este punto, la última vez que Hawks apareció en el manga se encontraba en un gran dilema, ya que tenía la tarea de llevar a un héroe muerto ante la 'Liga de Villanos'. Parece ser que para proteger su fachada, él hizo exactamente eso.

En el interior de la bolsa se mostró el cuerpo de Best Jeanist, o por lo menos así lo eso es lo que Dabi cree. "¡Ja! Sea este realmente él o no, claramente mataste a alguien," comentó Dabi después de abrir la bolsa.

Hawks no se inmuta ante el comentario de Dabi, y los fans se han preguntado si realmente Best Jeanist está muerto o no. El mismo hecho de que el villano dude de la veracidad de su acto, da algunas pistas de qué hubiera pasado realmente.

Los fans más escépticos creen que esto no es más que una trampa. Hawks es simplemente un agente encubierto que quiere conocer más sobre la 'Liga de Villanos', así que no tiene ningún motivo real para matar a otro héroe profesional.

Además, él podría haber hecho pasar el cuerpo de alguien por el de Best Jeanist, al mismo tiempo que le ayudaba a ocultarse por el tiempo que Hawks esté de infiltrado. De cualquier manera, los seguidores del manga esperan con ansias saber qué pasó realmente con ambos héroes y cuál será el devenir de los acontecimientos después de tal revelación.