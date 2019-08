"My Hero Academia" lanzó primer avance de su próxima película | VIDEO

"My Hero Academia" estrenó este jueves el primer avance de su nueva película "My Hero Academia The Movie: Heroes Rising". La fecha de estreno está programada para el 20 de diciembre de este año en Japón.

En cuanto a este teaser de menos de un minuto, se caracteriza, más bien, por mostrar imágenes de las diferentes temporadas del anime, aunque con la presencia de un nuevo villano.

Nos referimos a "Nueve", personaje que nació luego de que All Might abandonará su papel como Símbolo de la Paz. Por ello Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki y todos los integrantes de la Clase A tendrán que luchar con todo lo que tienen a fin de detenerlo.

Hay que mencionar que Kohei Horikoshi, creador del manga, señaló que esta nueva cinta sería una conclusión para Deku y su historia, además de tomar en cuenta la relación entre este personaje y Bakugo.

En medio de la expectativa por el estreno de "My Hero Academia The Movie: Heroes Rising", cabe señalar que se viene el estreno de una nueva temporada.

Se trata, pues, de la cuarta entrega de "My Hero Academia" y que está programada para el 12 de octubre de 2019 y que tendrá una trama distinta a la que maneja la cinta.

En la cuarta temporada del popular anime veremos detalles sobre las pasantías escolares, lo que ampliará la perspectiva sobre el universo de "My Hero Academia".