“My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en Japón) es uno de los animes que en los últimos años se ha ganado el corazón de los fans de los animes. El éxito de este Shōnen, es comparado con otras series de la talla de “Dragon Ball Super” o “One Punch Man”. Para algunos, el anime ha sido el mejor de 2018, aunque su historia parte en 2014 con el lanzamiento del primer título del manga. Cinco años después, finalmente veremos la temporada 4 de la historia creada por Kōhei Horikoshi, quien se ha vuelto una estrella en el rubro.

“My Hero Academia” se sitúa en un mundo donde más de la mitad de las personas han desarrollado superpoderes, surgiendo diversos héroes y villanos por igual, al mismo estilo de los cómics. El argumento sigue a Izuku Midoriya, un joven perteneciente a la minoría del grupo de humanos sin poderes especiales hasta que conoce a All Might.

All Might, el mayor héroe del mundo, cede sus poderes a Izuku tras descubrir su gran determinación y de esta forma, el muchacho comienza sus estudios en la Academia U.A., que forma a héroes profesionales, y junto a sus amigos enfrenta diversos peligros mientras se entrena como superhéroe.

El anime se estrenará en Japón el sábado 12 de octubre y será un capítulo recopilatorio de lo visto durante la tercera temporada, según indica Bones, el estudio encargado de producir la serie. ¿Cómo podemos ver el estreno? ¿A qué hora se estrena en tu país? ¿Qué pasará en esta nueva temporada? Todas las respuestas las responderemos a continuación.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “BOKU NO HERO ACADEMIA” TEMPORADA 4?

“My Hero Academia” se estrenará en Japón el 12 de octubre de 2019 a las 3:30 AM (hora local). El mismo día y en la misma hora, el anime estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Además, los usuarios Premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos también podrán disfrutarla.

El equivalente horario por país es el siguiente:

• Perú, Colombia, México y Ecuador: sábado 12 de octubre a las 3:30 AM • Bolivia y Estados Unidos (este): sábado 12 de octubre a las 4:30 AM • Argentina, Chile: sábado 12 de octubre a las 5:30 AM • España: sábado 12 de octubre a las 10:30 AM

La cuarta temporada se centrará en el arco argumental del ‘Internship’, visto anteriormente en los tomos del manga. (Foto: Viz Media)

SINOPSIS DE “MY HERO ACADEMIA”

“Estamos en un mundo donde abundan los superhéroes (y los supervillanos). Los mejores humanos son entrenados en la Academia de Héroes para optimizar sus poderes. Entre la minoría normal, sin poder alguno, aparece Izuku Midoriya, dispuesto a ser una excepción y formarse en la Academia para convertirse en leyenda”, dicta la descripción del anime.

Por otro lado, la cuarta temporada se centrará en el arco argumental del ‘Internship’, visto anteriormente en los tomos del manga. Además, nos presentará a nuevos villanos, nuevas batallas y nuevos poderes.

Sin embargo, lo más importante que veremos será la posible revelación de nuevos poderes de Deku. Según el manga, el protagonista Izuku Midoriya, al haber heredado el ‘One For All’, no solo tendrá este poder, sino vestigios de todos los poderes y deseos de sus predecesores (en total 6). Esto hace suponer que podría revelar hasta 6 nuevos poderes.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “BOKU NO HERO ACADEMIA”

Bones no ha regalado tres tráileres de la temporada 4 de “My Hero Academia”. El primer avance, adelantó la fecha de estreno.

El segundo tráiler mostró más imágenes de la nueva temporada y nos dio indicios de los problemas que tendrán los héroes.

Y un tercer avance que, finalmente, nos mostraba mucho más de lo que vendrá.